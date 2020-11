Bildstrecke Glück ist eine rosa Wolke: Werkbeiträge des Kantons Luzern für Sparte «Freie Kunst» sind vergeben – in Emmenbrücke kann man die Exponate der Künstler betrachten



Die Kunstplattform akku Emmen zeigt die diesjährige nominierte und mit Werkbeiträgen bedachte «Freie Kunst». Diese fordert heraus. Susanne Holz 13.11.2020, 19.00 Uhr

Die Preisträger und ihre Werke: (von links nach rechts) Pat Treyer, Paul Lipp, Reto Leuthold und Christian Kathriner. Bild: Pius Amrein (Emmenbrücke, 12. November 2020)

Pat Treyers Schlachtruf lautet: «Nicht weniger als total.» Dem kann man nur beipflichten, zumindest was die Welt des Emotionalen betrifft. Und Kunst hat nun mal gerne mit Emotion zu tun. Pat Treyer, geboren 1956 in Luzern, bekam gerade den Werkbeitrag des Kantons Luzern über 30000 Franken in der Sparte «Freie Kunst» zugesprochen. Die zwei anderen Werkbeiträge in dieser Sparte über je 20000 Franken gingen an die Luzerner Künstler Christian Kathriner und das Duo Lipp&Leuthold (Paul Lipp, Reto Leuthold).

Die Exponate:

Pat Treyer: «Frau die kommt». Acryl auf Baumwolle. Pat Treyer: «Frau mit Pfeife». Acryl auf Baumwolle. Pat Treyer: «Kind, die Zunge herausstreckend». Acryl auf Jute. Pat Treyer: «Frau mit rosa Wolke». Acryl auf Baumwolle. Christian Kathriner: «Der Aufbruch». CAM-Tapisserie, Wolle, Seide. Christian Kathriner: «Der Aufbruch». CAM-Tapisserie, Wolle, Seide. Paul Lipp & Reto Leuthold: «Malerei und Sampling». Drei Werkstudien, Acryl, Lack und Ölfarbe auf Leinwand. Paul Lipp & Reto Leuthold: «Malerei und Sampling». Drei Werkstudien, Acryl, Lack und Ölfarbe auf Leinwand. Paul Lipp & Reto Leuthold: «Malerei und Sampling». Drei Werkstudien, Acryl, Lack und Ölfarbe auf Leinwand. Paul Lipp & Reto Leuthold: «Malerei und Sampling». Drei Werkstudien, Acryl, Lack und Ölfarbe auf Leinwand.

«Nicht weniger als total.»

Pat Treyer hat alle vier nun in der akku Kunstplattform in Emmenbrücke ausgestellten Wettbewerbsbilder in den vergangenen zwei Monaten gemalt. «Malen. Malen bis zum Gehtnichtmehr», sagt die Künstlerin. Und auch: «Am coolsten ist es, wenn die Hand denkt und der Kopf malt – gleichzeitig.» Pat Treyer malt schnell und mit viel Körpereinsatz. Ihr Atelier sei ein Schlauch, erzählt sie, «ich renne oft vor und zurück, und manchmal höre ich Rockmusik beim Malen».

Himmelblaues Heim, und draussen ist’s nachtschwarz

Treyers Bilder zeigen häufig Frauen: «Das Thema Frau ist hoch politisch. Und spannend.» Sie selbst habe schon einige Phasen des Frauseins hinter sich – als Mutter von vier Kindern und als Künstlerin. Man fühlt sich spontan angezogen von Treyers Werken, den leuchtenden Farben, den reduzierten Körpern, der stimmigen Verspieltheit. Von der «Frau mit rosa Wolke»: Was für eine schöne Metapher. Das Glück ist eine rosa Wolke und Frau versucht es, wieder einmal festzuhalten. Mit «Frau, die kommt» ist das Werk betitelt, das eine nackte Frau vor hellblauem Haus und schwarzem Himmel zeigt. Haus und Heim in Himmelblau, und draussen ist es nachtschwarz?

«Wie wichtig ist Heimat und wie eng kann sie sein?»

Eine Frage, die Pat Treyer auch beschäftigt.

Christian Kathriners Werk «Der Aufbruch» wiederum zeigt auf den ersten Blick heimatlos anmutende Menschen, gehüllt in Armeedecken, die an einem sonnigen Tag im Wald auseinanderstreben – und doch wohl zusammengehören. Ein mehrdeutiges Werk: Er habe versucht, alle Hinweise, um was es sich handelt, so anonym wie möglich zu halten.

«Die Ambivalenz von Bildern ist prägend.»

Kathriner steht vor seinem eindrücklichen Wandteppich und weist darauf hin, dass diese Kunstform in der Bildtradition oft der kulturellen Selbstvergewisserung gedient habe. Damit spielt der Künstler. Und sagt: «Kunstwerke können nie wirklich erschlossen werden. Wir wollen Fragen stellen und nicht Antworten bekommen.»

Vom Preisträger-Duo Paul Lipp und Reto Leuthold stammen drei Werkstudien, die sich «Malerei und Sampling» nennen. Die beiden Künstler stellen den Prozess der Bildproduktion in den Fokus. Drucktechnik und Malerei vermischen sich, ebenso gegenständliche und abstrakte Bildelemente. So schwimmen etwa die berühmten Badeentchen im kunterbunten Irgendwo. Lipp&Leuthold: «Wir möchten die Vorstellung von Komposition brechen.»

Werkbeiträge Kanton Luzern. akku Kunstplattform, Emmenbrücke, Gerliswilstrasse 23. Bis 22.11. Geöffnet Fr/Sa 14–17 Uhr und So 10–16 Uhr. www.akku-emmen.ch