Ausstellung Werke von nicht weniger als 27 Kunstschaffenden aus unserer Region Am Samstag startet die Gruppenausstellung «Dreimaldreimaldrei» in der Kunsthalle Luzern mit einer Vernissage. 03.11.2021, 21.21 Uhr

Auch an der Ausstellung vertreten: Werk von Sara Gassmann. Bilder PD

27 Kunstschaffende mit einem Bezug zur Zentralschweiz zeigen Werke in dieser besonderen Ausstellung. Besonders auch, weil sie die Antwort auf den Ausfall der Ausstellung «Grüsse aus den Ateliers», die mit den «Tagen der offenen Ateliers» gekoppelt gewesen wären. Wegen Corona werden die «Tage der offenen Ateliers» wohl erst im Herbst 2022 stattfinden. Anstelle der physischen Bewegung mit dem Publikum in die Ateliers findet nun diese Ausstellung statt.

Diese wird kuratiert vom gesamten Team der Kunsthalle Luzern; Corinna Holbein, Michael Sutter, Shannon Zwicker. Sie haben jeweils drei mal drei Kunstschaffende zur Teilnahme eingeladen, um deren Positionen in der Kunsthalle zu präsentieren. Die Absicht der Kunsthalle ist, nach den vielen abgesagten und verschobenen Ausstellungsprojekten einer Vielzahl an Künstlerinnen und Künstlern zum Jahresende eine Plattform für ihr aktuelles Schaffen zu bieten.

Tischkonstruktionen und begehbare Installation

Jeder Kurator und jede Kuratorin betreut somit neun Positionen, die sich aus der hauseigenen Basis-Dokumentationsstelle sowie arrivierten und jungen Teilnehmenden zusammensetzen. An den Wänden des Hauptraumes werden die Kunstwerke installiert, auf Tischkonstruktionen im Raum werden die Ateliergegenstände und Objekte arrangiert und im Kabinett wird eine begehbare Installation aus den Verpackungen entstehen. Der Zentralschweizer Bezug der ausgewählten Künstlerinnen und Künstler ist wie folgt: Sie leben und/oder arbeiten in der Zentralschweiz, haben an der hiesigen Kunsthochschule ­studiert oder sind mit ihren künstlerischen Positionen regelmässig in der Zentralschweiz ­sichtbar. Es werden verschiedene Medien präsentiert; Malerei, Zeichnung, Video, Druckgrafik, Textil und Objekte. (are)

Die Ausstellung dauert bis zum 19. Dezember, öffentliche Vernissage am Samstag von 17 bis 21 Uhr statt. Um 19 Uhr führen die Kuratorinnen/Kuratoren in die Ausstellung ein. Alle Infos unter: www.kunsthalle-luzern.ch

Werk von Philipp Ehgartner.

Werk von Dominik Lipp.

Werk von Marketa Jachimova.