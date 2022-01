Kunst Benno K. Zehnder mit Ausstellung in Emmenbrücke: Wie Bilder zu Erzählungen werden Die Kunstplattform Akku in Emmenbrücke blickt auf das Werk von Benno K. Zehnder (80). Das ist ein Wandeln in Farbe. Susanne Holz 20.01.2022, 05.00 Uhr

Benno K. Zehnder vor seinen «Tagesbildern». Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 18. Januar 2022)

Schriftsteller äussern mitunter, dass es darauf ankomme, die richtige Melodie für ein Buch zu finden. Der Künstler Benno K. Zehnder sagt, dass es Aufmerksamkeit brauche, «um beim Malen das Bild zu finden oder es nicht zu übersehen». Und auch, dass «ein Bild entstehen will, wachsen will aus der Lust am Malen». Begibt man sich in die Ausstellung des 80-jährigen Künstlers, Titel «BildLust», die morgen in der Kunstplattform Akku in Emmenbrücke Vernissage feiert, so ist es eine Lust, in die Farbwelten von Benno K. Zehnder einzutauchen – gerade in diesen grauen Wintertagen.

In den «Tagesbildern» des Künstlers kann man sich als Betrachter eine ganze Weile verlieren. Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 18. Januar 2022)

Gastkurator Roland Heini hat Zehnders Werke verspielt und luftig im weiten Ausstellungsraum angeordnet. In der Mitte grosse und kleinere Bilder in Öl auf Leinwand, seitlich die eindrücklichen «Tagesbilder» des Künstlers, in Acryl auf Papier, es sind expressive Notierungen und intensive Malereien – ein jedes Bild entstanden an einem Tag und im Verhältnis ein Meter auf siebzig Zentimeter.

Eine weitere Seite des Raumes gehört digitalen Zeichnungen, erfunden auf dem iPad, präsentiert als Animationen im Zeitraffer, und vom Künstler für ihre Direktheit geschätzt. Benno K. Zehnder zeichnet jeden Abend auf dem iPad. Das digitale Zeichnen lasse «Gedanken zu plötzlicher Form finden».

Lange Jahre in England gelebt und gearbeitet

Der 1941 in Wettingen geborene Künstler lebt heute in Gelfingen am Baldeggersee und arbeitet täglich im Atelier in Hochdorf. Von 1981 bis 1997 Direktor der Schule für Gestaltung Luzern, führte er diese in die Hochschule Luzern – Design & Kunst über und war bis 2006 als Dozent tätig. Vor seinen Vierzigern lebte Benno K. Zehnder fast 18 Jahre in England: in London, Birmingham und Bath, wo er studierte und unterrichtete. Zuletzt leitete er ab 1973 die Abteilung für visuelle Kommunikation an der Bath Academy of Art. «Es war eine gute, spannende Zeit», blickt der Künstler zurück.

Ausstellungsansicht «BildLust». Benno K. Zehnder in der Kunstplattform Akku. Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 18. Januar 2022)

Der Lust am Malen hat der gebürtige Aargauer immer Raum gegeben. In viel beschäftigten Tagen, so als Direktor der Schule für Gestaltung in Luzern, waren es die sogenannten Tagesbilder, für die er sich stets Zeit nahm. Viele darunter sind farbenfroh, manche schwarz-weiss. «Wenn ich farbig male, brauche ich kein Schwarz», sagt Benno K. Zehnder beim Treffen mit ihm in Emmenbrücke.

«Ich mag aber auch Schwarz-Weiss. Dieses besitzt mehr Erzählkraft als Farbe.»

Eindeutige Bilder möchte der Künstler jedoch nicht schaffen. Lieber ist ihm die Gratwanderung zwischen Präzision und Schärfe und dem freien Atmen eines Werks.

Ein Tagesbild in Schwarz-Weiss scheint von einer Explosion zu erzählen – oder ist es eine Windhose, die sich in die Luft schraubt? Der Künstler erinnert sich an die Entstehung des Werks: «Ich malte das am 11. September 2001, bevor ich die furchtbaren Bilder aus New York im Fernsehen sah. Es lag etwas in der Luft.» Weit davon entfernt, sich hellseherische Fähigkeiten zuzuschreiben, ist Benno K. Zehnder wie so viele kreative Menschen aber wohl mit reichlich Sensitivität ausgestattet. Zum Thema Farbe erklärt er: «Hell oder dunkel, warm oder kalt – Farben sind auch Räume, und nicht jede Farbe hat die gleiche Räumlichkeit.»

«Familie». Welche Erzählkraft! Das Kind in Gelb ist so sonnig wie dominant. Seine Eltern sind glückliche und müde Statisten. Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 18. Januar 2022)

Amüsant ist ein mit «Familie» betiteltes Werk. Mutter, Vater und kleines Kind. Das Kleinkind nimmt, gemalt in strahlendem Gelb und mit strahlendem Gesicht, die Mitte des Bildes ein. Das Kind ist dominant, so sonnig wie aggressiv. Die Mimik der Eltern: spiegelt Erschöpfung wie Zufriedenheit wider.

«Gelb ist immer lauter, aggressiver, lebendiger.»

Das sagt der Mann, der von 2002 bis 2018 die Farbkonzepte für das Spital Schwyz entwickelt hat – und auch das zeigt diese Ausstellung.

Benno K. Zehnder in der Kunstplattform Akku in Emmenbrücke: «BildLust». Ausstellung vom 22. Januar bis zum 20. März 2022. Geöffnet Fr/Sa 14-17 Uhr sowie So 10-16 Uhr. Vernissage ist morgen, Freitag, 21. Januar 2022, 18.30 Uhr. www.akku-emmen.ch