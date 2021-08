Kunst Wie das Kunstmuseum Luzern Karrieren fördert Das Kunstmuseum Luzern entdeckt einmal Werke neu und präsentiert andererseits aufstrebende Kunstschaffende. Das hat System. Susanne Holz 06.08.2021, 19.17 Uhr

Paul Lipp (rechts) und Reto Leuthold in ihrem Atelier in Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 6. August 2021)

Wie werden Künstlerinnen und Künstler in der Öffentlichkeit sichtbar? Das ist gar nicht so einfach. Gerade junge und regional verankerte Kunstschaffende müssen erst mal den Sprung raus aus der Region schaffen. Aber auch verstorbene und lange weniger wahrgenommene Künstlerinnen und Künstler müssen oft neu entdeckt werden. Das Kunstmuseum Luzern hat sich diese Förderung auf seine Fahnen geschrieben – sowohl die eine als auch die andere.

2014 zeigte das Kunstmuseum Luzern das Werk von Hans Emmenegger, der nun erstmals in einer grossen Retrospektive in der Westschweiz zu sehen ist - mit Leihgaben aus Luzern. Hier das Werk «Orangen» von 1911. Bild: Kunstmuseum

Aktuelle Beispiele sind die Ausstellungen «I Like a Bigger Garden» mit Charlotte Herzig, Ben Sledsens und der Luzerner Künstlerin Josephine Troller (1908 - 2004). Sowie «I Licked the Yellow Suit of the Sun» des Luzerner Künstlerduos Lipp&Leuthold – beide 1977 geboren. Während einmal das Werk der Autodidaktin Josephine Troller erneut in den Fokus gerückt wird, präsentieren Paul Lipp und Reto Leuthold ihre Arbeit erstmals im Kunstmuseum Luzern. Zeitgleich stellt das Duo seine Erstpublikation vor, erschienen in der Reihe «Junge Kunst der Stadt Luzern».

Auf Ausstellungen folgen oft weitere Ausstellungen

«Wir sehen die Präsentation junger, mit der Region verbundener Kunstschaffender ebenso als unsere Aufgabe wie die Aufbauarbeit rund um die Neuentdeckung weniger wahrgenommener Künstlerinnen und Künstler», sagt Eveline Suter vom Kunstmuseum Luzern. Und betont das Anliegen des Museums:

«Die Idee ist, Kunst in die Welt hinauszutragen.»

Was dem Museum dabei hilft, ist seine Grösse. Eveline Suter: «Das Kunstmuseum Luzern ist ein mittelgrosses Haus in der Schweizer Museumslandschaft. Das ermöglicht es, bisher weniger wahrgenommene Kunstschaffende neu zu präsentieren und zu fördern.» Dieses Jahr sei das Josephine Troller, «letztes Jahr war es Marion Baruch». Dass diese Ausstellungen weitere Ausstellungen nach sich ziehen, sei Bestätigung und Ziel der Förderarbeit.

Suter zählt auf: «Josephine Troller wird bald mit einem Werk in Antwerpen vertreten sein, weil der belgische Künstler Rinus Van de Velde hier auf sie aufmerksam wurde.» Troller sei zu Lebzeiten zunächst in die «Märliecke» gestellt worden, in einer noch stark männlich dominierten Kunstwelt.

«Das besserte 1970, als das Kunstmuseum Troller im Kontext wichtiger zeitgenössischer Positionen zeigte.»

Und auch für Marion Baruch sei die Ausstellung im vergangenen Jahr noch mal ein Schub gewesen: Dieses Jahr habe sie nun einen Auftritt bei der «Art Unlimited» in Basel.

Manchmal gehe es auch etwas länger, bis eine Präsentation eines Künstlers an einem Ort eine Ausstellung anderswo nach sich ziehe, so Suter. So wie bei Hans Emmenegger (1866 - 1940), der 2014 im Kunstmuseum Luzern mit der Ausstellung «Jetzt will ich einmal schroff meinen Weg gehen» zu sehen war. Und der nun, 2021, noch bis zum 31. Oktober, erstmals in der Westschweiz mit über hundert Gemälden vertreten ist – die Fondation de l’Hermitage zeigt aktuell eine Retrospektive des Luzerner Malers mit Leihgaben aus Luzern.

Lipp&Leuthold wiederum werden nach der laufenden Ausstellung in Luzern bereits im November im Haus der Kunst in Solothurn zu sehen sein. Die zwei Künstler erklären, viel von der Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum profitiert zu haben: «Vom Netzwerk des Museums, von der konstruktiven Kritik, von seiner Erfahrung und der aktiven Unterstützung.»

Lipp&Leuthold: «I Licked the Yellow Suit of the Sun». Gespräch in der Ausstellung mit den Künstlern und Kuratorin Laura Breitschmid am 25. August 2021 um 18 Uhr. Am 28. August 2021 um 14 Uhr liest der Autor Martijn in`t Veld aus seinen Geschichten (auf Englisch). Die Publikation «I Licked the Yellow Suit of the Sun» erscheint in der Reihe Junge Kunst der Stadt Luzern, ISBN 978-3-7757-5053-0. www.kunstmuseumluzern.ch