Luzern Graphic Design Festival «Weltformat»: Wie gestaltet man Identität? Das «Weltformat»-Festival für Grafikdesign zieht wieder in Luzern ein und verleiht der Stadt kurzzeitig die Identität einer Metropole. Regina Grüter Jetzt kommentieren 07.10.2021, 05.00 Uhr

Auch Niklaus Troxler ist in der Ausstellung «100 Beste Plakate» vertreten. PD

Das «Weltformat» ist bis heute die Normgrösse für Werbeplakate in der Schweiz und das Graphic Design Festival mit dem gleichen Namen seit Jahren eine feste Grösse im Luzerner Kulturkalender. Der Hauptwettbewerb und die dazugehörige Wanderausstellung haben sich als eine anerkannte Institution des aktuellen Plakatdesigns positionieren können – bei Plakatgestaltenden, Grafikdesignstudios, Studierenden und Werbeagenturen.

Von der Vielfältigkeit des nationalen und internationalen Plakatschaffens kann man sich ab Samstag in der Stadt Luzern berauschen lassen. «Weltformat» zelebriert und fördert das Plakat als Form des künstlerischen Ausdrucks. Das diesjährige Thema lautet «Designing Identities». In den Ausstellungen bewegt sich das Festival auch mal vom Medium Plakat weg. In der audiovisuellen Installation «Identity» setzt sich Dexter Sinister mit den Corporate Identities von prestigeträchtigen Kulturinstitutionen auseinander. Selbstständige Designschaffende präsentieren in «We, ourselves, and us» Beispiele beruflicher Selbstdarstellung: Visitenkarten, ­Sticker oder – Feuchttücher.

Ein Augenmerk gilt wiederum dem jungen Grafikschaffen, das mit dem Einbezug der Preisverleihung des Schweizer Vereins «Junge Grafik» ins Festival eine zusätzliche Plattform bekommt (siehe unten). Daneben gibt es ein breites Rahmenprogramm mit Vortrag, Podium, Führung oder Grafikbazar.

Weltformat – Graphic Design Festival, ­ 9. bis 17. Oktober, Luzern; weitere Infos: www.weltformat-festival.ch.

Fussball vor leeren Rängen, Skirennen ohne Publikum: Peter Gärtl mit «Adelboden Ghost Edition» (Nordland, CH 2020). PD

In der Hauptausstellung «100 Beste Plakate» werden seit den 1960er-Jahren die spannendsten – oder eben «besten» – Arbeiten aus dem deutschsprachigen Raum prämiert. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Plakat in Auftragsarbeit angefertigt wurde oder es sich um ein Studienprojekt handelt; ob Produktwerbung, Kulturplakat, politisches oder sozialkritisches Poster, alles ist zum Wettbewerb zugelassen. Auch gibt es keine Rangfolge: Alle hundert Werke werden einander ebenbürtig präsentiert. Für die Wahl der Siegerplakate ist eine hochkarätige internationale Jury zuständig. Die Wettbewerbsgewinnerinnen und -gewinner repräsentieren somit die kreative Auseinandersetzung mit dem Medium Plakat und das vielseitige Schaffen der Grafikszene der Länder Deutschland, Österreich und Schweiz. Die Plakate zeigen aber immer auch, was gerade so lief im vergangenen Jahr – oder eben nicht. (reg)

Kornschütte, jeweils 12 bis 18 Uhr. Lesen Sie dazu den Bericht auf der Piazzaseite vom Montag, 11. Oktober.

«Design creates Culture»: Johanna Burai, Stockholm/London, betätigt sich hauptsächlich in den Gebieten Kunst, Musik und Mode. PD

Athen, Kopenhagen, London, Seoul, New York, Stockholm und Paris. Etablierte und aufstrebende Designstudios aus diesen sieben Weltstädten wurde je damit beauftragt, die Werbeflächen zur Erkundung professioneller Selbstdarstellung zu nutzen und darin das Festivalthema «Designing Identities» zu reflektieren. Dabei stand die Frage nach beruflicher Selbstdarstellung im Vordergrund. Wie widerspiegelt die Wahl thematischer und formaler Designelemente ihre Identität? Und in welchem Verhältnis steht professionelle Selbstrepräsentation mit den Designs für die Kundschaft? Für das Festival «Weltformat» gestalteten sie Plakate, die ihre Designpraktiken widerspiegeln. «Present Yourself!» heisst denn auch die Ausstellung, die schon vor Festivalbeginn am Samstag auf Plakatständern in der ganzen Schweiz zu sehen ist. Sie stellen das Thema des Festivals und dessen gestaltete Identität vor. (reg)

Festivalzentrum, Rössligasse 12, Vernissage: Samstag, 14.30 Uhr, dann jeweils 12 bis 18 Uhr.

So stellt Vincent Brod einen Zusammenhang zwischen Selbstdarstellung und Klimakrise her. PD

Was treibt die junge Grafikgeneration um, Jahrgang 1997 und jünger? Alljährlich gibt das Graphic Design Festival einer jungen Generation von Grafikerinnen und Grafikern mit dem «Weltformat Newcomer Award» eine Plattform. Nachwuchstalente aus aller Welt haben zum Thema «Representing Generation Z» eine Botschaft, die ihnen wichtig ist, visualisiert; sei es ein persönliches, soziales oder politisches Anliegen. So werden Themen wie die Klimakrise, gesellschaftliche Inklusion, psychische Gesundheit, wirtschaftliche Sicherheit oder Bildung in Form eines Plakats aufgegriffen – und natürlich die digitalen Medien, mit denen diese Generation aufwuchs. Die Entwürfe zeigen ausserdem die Vielfalt an Methoden, Techniken und Herangehensweisen einer jungen Generation von Gestalterinnen und Gestaltern. 742 visuelle Interpretationen aus 38 Ländern zum Thema wurden eingereicht. Daraus hat die Jury die zwanzig spannendsten Arbeiten für die Ausstellung ausgewählt. Während der Preisverleihung am Eröffnungsabend des Festivals werden das Gewinnerplakat gekürt und der Publikumspreis verliehen (Samstag, 18 Uhr, Kornschütte). (reg)

Luzerner Kantonalbank, Pilatusstrasse 12, Vorplatz.

Die Gewinner werden in Luzern prämiert, die Ausstellung zieht nachher weiter. PD

Junge Grafik ist in erster Linie eine Auszeichnung für junge Schweizer Grafikerinnen und Grafiker in Ausbildung. Es handelt sich dabei um die schweizweit einzige Auszeichnung für Auszubildende im Bereich der Visuellen Kommunikation. Die Zusammenarbeit und der Austausch mit den Gestaltungsschulen in der Schweiz, wo häufig auch Innovation ihren Anfang nimmt, ist zentral für das Vorhaben der Jungen Grafik. Der Verein veranstaltet den Wettbewerb für junge Gestalterinnen und Gestalter aber auch zwecks Vernetzung der kreativen Köpfe untereinander. Unter den eingereichten Arbeiten zeichnet eine Jury 30 herausragende Werke aus. Die Gewinnerarbeiten der ersten Ausgabe der Jungen Grafik werden erst am 9. Oktober öffentlich gemacht. Anschliessend wird die Ausstellung in drei weiteren Schweizer Städten gezeigt (siehe Plakat zur Ausstellung, links). Auch in einer Publikation und auf der Website www.jungegrafik.ch werden die Arbeiten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. (reg)

Festivalzentrum, Rössligasse 12, Kapelle, jeweils 12 bis 18 Uhr. Preisverleihung Junge Grafik, moderiert von Monika Schärer: Samstag, 9. Oktober, 20 Uhr, Neubad, Pool, 22 Uhr Weltformat/Junge-Grafik-Party, Klub.

Im Beitrag von Surya Schmid ist der Gleichstellungsgipfel noch lange nicht erklommen. PD

Eine Fliege sitzt auf dem Nuggi – nein! Ein kleines, verwahrlostes Mädchen bohrt in der Nase, eine abgeknickte rote Rose in der Hand – nein! Der aufrechte Teppichklopfer auf schwarzem Grund – nein! Die Plakate, die in früheren Jahren dafür warben, ein Nein zum Frauenstimmrecht in die Urne zu legen, hat man in jüngster Zeit wieder öfters gesehen. Himmelschreiend. «50 Jahre später!» – und noch immer nicht viel weiter? Das Festival «Weltformat» leistet seinen Beitrag zum Jubiläum «50 Jahre Frauenstimmrecht»: Studierende der Studienrichtung Graphic Design an der Hochschule Luzern – Design & Kunst haben die Plakate früherer Abstimmungskampagnen neu interpretiert. Daraus hervorgegangen sind 18 neue Plakate. Die Interpretationen sind leise ironisch oder offen zynisch und beschwören teilweise auch ganz direkt den Kampfgeist. Wie beim feministischen Streik vom 14. Juni geht es auch um ein Nein zu veralteten Normen, wie der gebrochene Teppichklopfer von Mattias Isaak zeigt. Es findet sich aber kaum ein erweitertes Statement gegen Sexismus, Homophobie oder Rassismus, und es geht auch nicht so sehr um (weibliche) Identitäten, sondern mehr um die Forderung «Wir wollen sichtbar sein» (Gina Burri). (reg)

Hinweis Franziskanergärtli, Franziskanerplatz 7, jeweils 12 bis 18 Uhr.