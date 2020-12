Museum Bellpark Vorübergehend geschlossen und doch präsent: Wie Kriens zum Wohnort wurde – Zeitzeugen blicken online zurück Die Ausstellung «Die Erfindung der Gemütlichkeit» im Museum im Bellpark in Kriens lässt online Zeitzeugen zu Wort kommen. Susanne Holz 23.12.2020, 17.00 Uhr

Wie anders sah doch eine Belegschaft um 1900 aus – im Vergleich zu heute. Und um wie viel rebellischer war doch die Jugend zu Beginn der Achtzigerjahre – im Vergleich zu heute. Solche Veränderungen lassen sich überall festmachen, aber einen besonders intensiven Blick auf die eigene Vergangenheit richtet aktuell das Museum im Bellpark in Kriens.

Das Museum zeigt ausgewählte Fotografien aus seinem Archiv und macht so auch deutlich, wie sich Kriens im Laufe der Zeit vom Gewerbe- zum Wohnort wandelte. Eine Entwicklung, die sicher beispielhaft für viele Agglomerationsgemeinden in der Schweiz ist.

Die Fotoserie über den Abriss des Schappekamins ist 1976 entstanden. Der Rückbau des Hochkamins der ehemaligen Schappe-Spinnerei in Kriens markiert symbolisch die Deindustrialisierung, wie sie seit den 1970er-Jahren überall in der Schweiz sichtbar wird.



Niklaus Grüter setzte in den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts seine Familie, das Dorfleben oder auch die Krienser Gewerbebetriebe fotografisch ins Bild. Der fotografische Nachlass von Niklaus Grüter konnte 2005 für das Museum im Bellpark erworben werden.





Die Luzerner Punkband Crazy drehte 1981 ein Video zum Song «Beton» – unter der Autobahnbrücke an der Krienser Langsägestrasse.





Dominik Jost war in Kriens als Schullehrer tätig, daneben aber auch ein leidenschaftlicher Fotograf, der das Kriens der Sechzigerjahre im Bild festhielt.



Die Beratungsstelle für Unfallverhütung in Bern beobachtet gezielt den Verkehrsraum. So entstand schweizweit ein umfangreiches Fotoarchiv, mit einem detaillierten Blick auf den öffentlichen Raum.



Franz Schütz (1900 - 1989), ehemaliger Rektor der Krienser Schulen, war auch ein umtriebiger Maskenschnitzer. Als Sammler und Fotograf sicherte er zudem wichtige Dokumente zur Krienser Geschichte.





Diese Fotos von Joseph Laubacher (1909 - 1954) entstanden Anfang der 1940er-Jahre in der Maschinenfabrik Theodor Bell AG. Laubacher porträtierte die Arbeiter entsprechend seinem Grundsatz, dass im Arbeitsprozess das Geistige und die Tat niemals zu trennen seien.



Niklaus Grüter machte dieses Foto der Belegschaft der Holztypenfabrik Roman Scherer – Langsage Kriens, um 1900.



Niklaus Grüter fotografierte hier vermutlich seine Schwester Olga und seinen Cousin Charles. Um 1920.



Während der Zwischennutzung der ehemaligen Krienser Teigwarenfabrik, in der ersten Jahreshälfte 2014, fertigte Fabienne Ehrler eine ausführliche Porträtserie der Mieterinnen und Mieter in ihren Ateliers und Werkstätten an.





Eindrücklich sind beispielsweise die Schwarz-Weiss-Aufnahmen von Niklaus Grüter aus den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Grüter hielt vieles fest: seine Familie, das Dorfleben auf der Strasse, die Krienser Gewerbebetriebe. Das ermöglicht uns heute unter anderem den Blick auf die Belegschaft der Holztypenfabrik Roman Scherer, wie sie sich um 1900 vor dem Fabrikgebäude formierte. 2005 hat das Museum im Bellpark diesen fotografischen Nachlass von Niklaus Grüter erworben.

Wesentlich näher am Jetzt liegen die Achtzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts, und doch wähnt man sich in einer gänzlich anderen Zeit, schaut man das Musikvideo der Luzerner Punkband Crazy zum Song «Beton», das 1981 unter der Autobahnbrücke an der Krienser Langsägestrasse gedreht wurde.

Die Jugend erkämpfte sich damals neue Freiräume, nicht nur in Zürich. Die Kritik an der Enge beinhaltete auch jene am «trostlosen Betonkorsett der modernen Gesellschaft», so das Museum. Und so verweist die Punkband Crazy, deren in Kriens lebender Gitarrist das Video damals drehte, in ihrem Song auf den Zusammenhang einer Sozialisierung inmitten von Beton mit späterer Rebellion: «In Beton geboren – Stein an den Händen.»

Die Luzerner Punkband Crazy drehte 1981 ein Video zum Song «Beton» – unter der Autobahnbrücke an der Krienser Langsägestrasse.

Ein Blick auf eine rustikale Gaststube im Jahr 1941

Natürlich ist die Ausstellung aktuell geschlossen, infolge der Beschlüsse von Bundesrat und Kanton zur Bekämpfung der Pandemie. Doch bietet «Die Erfindung der Gemütlichkeit» auch online einiges zur Geschichte der Agglomerationsgemeinde Kriens. Wortwörtlich zum Sprechen gebracht wird diese Archivausstellung nämlich durch Interviews mit Zeitzeugen, die vor den ausgestellten Bildern von ihren persönlichen Erinnerungen berichten. Diese Filmporträts werden fortlaufend online aufgeschaltet.

Zudem erklärt Ralf Keller, zuständig für das Archiv des Museums im Bellpark:

«Läuft alles nach Plan, ist die Ausstellung ab dem 23. Januar und bis zum 5. Februar wieder geöffnet. Nach einer Umbaupause wäre sie von Ende Februar bis in den Sommer hinein in verkleinerter Form zugänglich.»

Der schöne Titel der Ausstellung, «Die Erfindung der Gemütlichkeit», ist übrigens inspiriert vom Krienser Architekten Otto Zeier. So verfügt das Archiv des Museums über eine Reihe von Alben, in denen Zeier seine fertiggestellten Bauwerke fotografisch dokumentierte. Darunter ein Album mit rustikal gestalteten Gaststuben wie der heute verschwundene Metzgerhalle am Krienser Dorfplatz, für die Zeier 1941 die Inneneinrichtung entwarf – eine Art Lob auf die Gemütlichkeit.

Arbeiter bei Theodor Bell und Mieter in der «Teiggi»

Und weil Gemütlichkeit meist nicht ohne Arbeit geht, fallen auch die Porträts der Arbeiter nicht aus der Reihe, die der Industrie- und Werkfotograf Joseph Laubacher Anfang der Vierzigerjahre in der Maschinenfabrik Theodor Bell AG realisierte.

Neueren Datums sind die Porträts, die Fabienne Ehrler 2014 machte. Während der Zwischennutzung der früheren Krienser Teigwarenfabrik «Teiggi» fotografierte sie die Mieterinnen und Mieter in ihren damaligen Ateliers. Auch hierzu gibt es online bereits ein Video.

Bleibt es bei den Beschlüssen von Kanton und Bundesrat, ist die Ausstellung «Die Erfindung der Gemütlichkeit» im Museum im Bellpark Kriens bis 22.1. zu. Anschliessend sollte sie bis 5.2. offen und von Ende Februar bis in den Sommer in kleinerer Form zu sehen sein. Online bietet die Ausstellung Interviews mit Zeitzeugen, die von ihren Erinnerungen berichten. www.bellpark.ch