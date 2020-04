Filmproduzent Rolf Elsener über sein Dokudrama «Es geschah am... Der Postraub des Jahrhunderts» Der Film des Zugers läuft morgen Samstagabend auf SRF. Elsener erklärt, wie es zu dem Projekt kam. Regina Grüter 24.04.2020, 05.00 Uhr

Rolf Elsener Bild: PD

Am 1. September 1997 rauben sechs junge Männer die Zürcher Fraumünster-Post aus und erbeuten 53 Millionen Franken. Das Fernseh-Dokudrama «Es geschah am… Der Postraub des Jahrhunderts» (siehe Ausgabe vom gestern) wird am Samstagabend auf SRF ausgestrahlt und kann zeitlich unbeschränkt auf srf.ch und dem Youtube-Kanal von SRF Dok online angeschaut werden. Drei Fragen an den Zuger TV-Produzenten Rolf Elsener.