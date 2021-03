Ausstellung Wie verloren sind die USA? Eine Ausstellung im Museum im Bellpark geht dieser Frage nach Im Krienser Museum im Bellpark wird US-amerikanische Kunst von 1937 bis heute gezeigt. Dabei haben die 21 Kunstschaffenden die Schieflagen des Lands im Fokus. Susanne Holz 10.03.2021, 18.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Carver Audain: Set-a-Spell. 2018. Bilder: Pius Amrein (Kriens, 9. März 2021) John Steuart Curry: Tragic Prelude (Detail). 1937-42. Bilder: Pius Amrein (Kriens, 9. März 2021) Ken Lum: Sculpture for Dreamhome. 1980/2021. Bilder: Pius Amrein (Kriens, 9. März 2021) Renée Green: Commemorative Toile: Suit. 1994. Bilder: Pius Amrein (Kriens, 9. März 2021) Caitlin MacBride: Struggle Is a School. 2019. Bilder: Pius Amrein (Kriens, 9. März 2021) Dan Graham: Homes for America. 1966. Bilder: Pius Amrein (Kriens, 9. März 2021) Sam Durant: It`s Not My Cross to Bear, Hierarchical Model. 2000. Bilder: Pius Amrein (Kriens, 9. März 2021)

Verloren ist man mit zu wenig Geld auf dem Konto auch in der Schweiz, aber hier geht es um Amerika, genauer gesagt um die USA. «Lost In America» heisst die gerade gestartete Ausstellung im Museum im Bellpark in Kriens. Und sie geht nicht nur auf die Demütigung ein, keine Rechte zu haben, weil die Hautfarbe den Mächtigen nicht passt, sondern auch auf die Demütigung, bei einer Bank nicht als Kunde angenommen zu werden, weil man im falschen Viertel wohnt. Kein Geld, kein Haus. Keine gute Adresse, keine gute Schule für die Kinder.

Neue Ausstellung im Museum Bellpark in Kriens - "Lost in America". Auf dem Bild zu sehen sind Impressionen aus der Ausstellung.

Das Bild entstand am Dienstag, 9. März 2021.



Foto: Pius Amrein (Luzerner Zeitung)



Ausstellung, Museum, Kunst, Lost in America Bild: Pius Amrein (kriens, 9. März 2021) / Luzerner Zeitung

Oder auch: kein Auto, kein Job. Kein Job, keine Würde. Bus fahren in den USA nur die Unterprivilegierten. Und bewegt man sich als Fussgänger jeden Geschlechts auf einem Gehweg, ist das so abstrus, dass einen schon mal die Polizei kontrolliert. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist eben auch ein Land grosser sozialer Ungerechtigkeit. In den vier Jahren unter Donald Trump wurde das nicht besser, und während man in den USA auf eine Besserung der gesellschaftlichen Zustände unter dem Demokraten Joe Biden hofft, freut man sich im Museum im Bellpark in Kriens über eine hochkarätige politische Kunstausstellung.

Kooperation mit Berlin – «ein Glücksfall»

Die Ausstellung, kuratiert von Künstler, Musiker und Kunstkritiker John Miller, basiert auf einer Kooperation mit dem Neuen Berliner Kunstverein – in Berlin war sie von September 2020 bis Januar 2021 zu sehen. «Ein Glücksfall, sie auch hier zeigen zu können», sagt Ralf Keller vom Museum. Und: «Als die Planung vor rund drei Jahren ins Rollen kam, war noch nicht abzusehen, dass Themen wie ethnische Diskriminierung, Identitätspolitik oder Suburbanisierung durch die fortschreitende Polarisierung in den USA wieder dermassen aktuell würden.» Die Ausstellung böte sich an für eine vertiefte Auseinandersetzung mit der US-Geschichte.

Die Gruppenausstellung mit insgesamt 21 Kunstschaffenden kreist um die politischen Konflikte der US-Nachkriegszeit. Die Werke von so namhaften Künstlerpersönlichkeiten wie Dan Graham oder Renée Greenreichen von 1937 bis heute. Die Bilder, Videos und Installationen beschäftigen sich mit Diskriminierung und deren Eingebundenheit in eine neoliberale Agenda, die soziale Diskurse und politische Entscheidungen wesentlich beeinflusst.

Eine Sitzgarnitur, die alle ausschliesst

Was Stadtplanung mit Diskriminierung zu tun hat, zeigt etwa Dan Graham mit seiner Serie «Homes for America»: Nach dem 2. Weltkrieg zog die weisse Mittelschicht in die Vorstädte. In den verfallenden Innenstädten verblieb die ökonomisch abgehängte schwarze Bevölkerung.

Eindrücklich ist auch Ken Lums Idee der Installation «Sculpture for Dreamhome». Vier Sofas, vier Tische, vier Lampen – so gestellt, dass sie unbenutzbar sind. Ein Nachdenken über Inklusion und Exklusion. Den Graben zwischen bürgerlichen Milieus und migrantischen Communities. So tief der Graben, so wenig kann man sich hier draufsetzen.

«Lost In America». Bis 2. Mai 2021. Von Michael Asher bis Marisa Williamson. Kuratiert von John Miller. Eine Ausstellung des Neuen Berliner Kunstvereins (n.b.k.) in Kooperation mit dem Museum im Bellpark Kriens. www.bellpark.ch