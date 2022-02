Wir haben zugehört Paartipps, Promi-Bubble und Periodenprobleme: Diese 8 Podcasts kommen gut an Heute gibt es auf Spotify weltweit mehr als 2 Millionen unterschiedliche Podcasts. Doch welche sind die hörenswertesten? Wir präsentieren eine Auswahl. Julia Stephan 05.02.2022, 05.00 Uhr

Bild: zvg

Die Schweizer Moderatorin Gülsha Adilji und die deutsche Comedienne Lena Kupke feiern in «Eisenmangel» ihre ganz besondere Frauenfreundschaft. Schon in Folge eins ist der feinfühlige Ton gesetzt. Knie an Knie sitzt man harmonisch auf dem WG-Bett und bespricht mit psychologischem Durchblick Menstruationszyklen, Yoga, Sex, Beziehungsthemen, den Umgang mit impfunwilligen Freundinnen, Periodenunterwäsche und was die hippen urbanen Dreissigerinnen sonst noch so beschäftigt.

Bild: zvg

Im Podcast «Alles gesagt?» entscheidet der Gast mit einem Codewort, wann seine Lebensgeschichte auserzählt ist. Die Gastgeber sind derart gut vorbereitet auf ihre Gäste, dass das oft erst nach Stunden passiert. Die «Zeit»-Journalisten Jochen Wegner und Christoph Amend halten mit Fragen und gutem Essen ihre Gäste bei Laune und fördern aus deren Biografien unerhörte Geschichten, für die es vor allem eines braucht: Vertrauen. Für den deutschen Blogger Rezo war erst nach fast neun Stunden Schluss.

Bild: zvg

Kann man über Kunst reden, ohne sie zu sehen? Ja, das kann man, wenn man die Augen schliesst und etwas Fantasie mitbringt. Kunsthistoriker und Kunsthändler Florian Illies, der mit seinen Büchern schon ganze Epochen für uns lebendig gemacht hat («1913. Was ich unbedingt noch erzählen wollte») stürzt sich mit dem «Zeit»- Chefredaktor Giovanni di Lorenzo auf die abenteuerlichen Biografien bekannter Künstler von Gustav Klimt bis Edward Hopper. Nachher sieht man sie mit anderen Augen.

Bild: zvg

Man kann in dem Podcast der erwachsen gewordenen Kids von Tokio Hotel das sehen, was man Wohlstandsverwahrlosung nennt. Denn der Alltag der Kaulitz-Brüder Bill und Tom dreht sich vor allem um gute Partys und Fertigpizzen. Der Alkohol fliesst vor dem Mikro in rohen Mengen. Trotzdem oder gerade deshalb hat dieser Einblick in die Promi-Bubble LA seinen Reiz. Die Angetraute von Tom, das Topmodel Heidi Klum, taucht hier so beiläufig im Redefluss auf, als hätte sie gerade mit uns gefrühstückt.

Bild: zvg

Ursprünglich hiess der Podcast mal «Pipifax» und drehte sich um das Glück und Leid von Eltern mit Kleinkind. Also um alles andere als um harmlosen Pipifax. Das partyfreudige und lebenslustige Paar Marcel Zulauf und Cheyenne Mackay gibt seinen Zuhörern Tipps, wie man sich als Paar nicht aus den Augen verliert, und bleibt dabei so liebenswert authentisch, dass man sie einfach ins Herz schliesst. Das Spezielle: Die Community bestimmt den Inhalt in jeder Folge mit persönlichen Whatsapp-Nachrichten mit.

Bild: zvg

In den schlechtesten Momenten wirkt das Podcast-Projekt von Hazel Brugger und Thomas wie ein sehr korrekter Beziehungsratgeber von zwei Menschen, die eine perfekte Beziehung führen, weil sie in perfekten Familien aufgewachsen sind. In den besten ist er erfrischend selbstironisch. Die Schweizer Comedian Hazel Brugger und ihr Mann Thomas zeigen sich hier sehr privat und bodenständig. Vorbeikommen dürfen Familienmitglieder wie etwa Hazels Mama, von der man gleich am liebsten adoptiert werden möchte

Bild: zvg

Sie sind die Pioniere der Podcast-Unterhaltung auf Spotify: Satiriker Jan Böhmermann und sein Kollege Olli Schulz schaffen wild drauflosplaudernd die grossen Weltprobleme zwar nicht aus dem Weg. Aber die Geschwindigkeit, mit der sie emotional über Schlagzeilen und Promis nachdenken, folgern und quasseln, ist Überforderungscomedy der besten Art. Lange waren die beiden absolute Podcastweltmeister, was die Zuschauerzahlen betrifft. Inzwischen haben andere sie vom Thron gestossen.

Bild: zvg

Sie sind die einzigen deutschsprachigen Podcaster, die es in die globalen Top Ten von Spotify geschafft haben. Wenn sogar die «New York Times» über Felix Lobrecht eine Lobhymne anstimmt, muss etwas dran sein an dem Mann, der sich aus einer schwierigen Jugend im Berliner Prekariat zu einem erfolgreichen Comedian entwickelt hat. Lobrecht besitzt eine grossartige Beobachtungsgabe. Er spricht wie ein Akademiker, und verzichtet trotzdem nicht auf die Statussymbole der Hip-Hop-Kultur.