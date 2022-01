Südpol Wissen im Stundentakt am «aha»-Festival: Wir erleben Frust, wir erleben Lust Kann man beim Wissensfestival «aha» nicht nur Interessantes erfahren, sondern auch etwas über sein eigenes Leben? Ein Selbstversuch. Arno Renggli 29.01.2022, 12.09 Uhr

Impression vom gut besuchten «aha»-Festival im Südpol in Kriens. Hier referiert Siegfried Beer über Geheimdienste. Bild: Dominik Wunderli (28. Januar 2022)

Was will ich hier eigentlich? Ein Festival mit 17 Vorträgen, mit interessanten Themen, aber ohne ersichtlichen Zusammenhang? Für das Wochenende im Südpol entscheide ich mich, eine Abfolge von drei Referaten zu besuchen. Und wähle die Themen Geheimdienste, Erinnerungen und virtuelle Realität. Mein Ziel: Erkenntnisse zu gewinnen, die idealerweise auch etwas mit mir selber zu tun haben. Auf gehts!

Doch oh je, wie soll ich das nur formulieren? Der Geheimdienstexperte und pensionierte Uniprofessor Siegfried Beer aus Graz hat sich seit Jahrzehnten mit seinem Thema befasst und konnte wohl locker Vorlesungen ganzer Semester füllen. Aber er hat keinen Plan, wie er in einer Stunde etwas Sinnvolles vermitteln will. Stattdessen erzählt er zusammenhangslose Episoden aus der Historie der Geheimdienste, springt zwischen den Anfängen und dem Kalten Krieg umher und landet kaum jemals in der Gegenwart. Dabei kämpft er mit alten, unlesbaren Folien. Mit einer Diktion und Gestik, die an den deutschen Comedian Piet Klocke erinnert, sorgt er für unfreiwillige Komik. Einmal verliert er komplett den Faden, benötigt Hilfe aus dem Publikum.

Dieses, erfreulich zahlreich im praktisch vollen Saal, bleibt tolerant. Was denn sonst. Am Ende habe ich gelernt: Geheimdienste sind ein komplexes Thema. Und: Auf diese Weise sollte man einen Vortrag nicht halten. Ich widerstehe der Versuchung, mich meinem Frust an der Südpol-Bar hinzugeben. Es kann ja nur noch besser werden.

Wie Erinnerung entstehen und sich verändern

Hannah Monyer. Bild: PD

Es wird besser. Hannah Monyer, Professorin an die Uni Heidelberg, weiss genau, was sie uns zu Erinnerungen und deren Wahrheitsgehalt vermitteln will. Mit Tempo führt sie durch Forschungserkenntnisse. Zwar sorgt ihre Hoffnung, dass wir die komplexen neurologischen Informationen und die Diagramme dazu verstehen, ab und zu für Heiterkeit im Saal. Aber die Schlüsse sind nachvollziehbar und spannend: Erinnerungen werden bereits durch die Wahrnehmung der Ereignisse beeinflusst. Sie sind also von Anfang nicht in objektivem Sinne wahr. Und sobald man sie hervorholt, werden sie wieder verändert. Und nochmals, wenn man sie dann erneut abspeichert. Diese Veränderung von Erinnerungen ist eine nützliche Anpassungsleistung.

Tröstlich ist, dass wir zwar im Laufe des Lebens stetig Hirnzellen abbauen. Aber dass sich durch vielfältige Inputs, also durch Lernen und Erleben, nicht nur Verknüpfungen zwischen Hirnzellen, sondern neue Zellen bilden können. Wir haben es ein Stück weit selber in der Hand.

Das Gehirn beim Lernen vor Ablenkungen schützen

Lernerfolge werden erhöht durch Wiederholungen, durch inhaltliche Sinnhaftigkeit, durch Verbindung mit sinnlicher Wahrnehmung oder mit Emotionen. Das ist zwar nicht neu, aber Monyer erklärt die Gründe dafür. Und zeigt, dass wir etwa beim Lernen dem Hirn möglichst vielfältige Inputs liefern, es dabei aber vor anderweitiger Ablenkung schützen sollten,

Auch Räume spielen eine grosse Rolle, weil unser Hirn eine Art GPS-System hat und sich Wahrnehmung mit der Raumposition verändert. Im Schlaf entscheidet unser Hirn, was wie abgespeichert und was gelöscht wird. Ein ungestörter Schlaf ist darum wichtig, Alkohol oder Schlafmittel sind nicht zuträglich. Am Ende bin ich fasziniert vom Thema und habe in einer Stunde viel mitbekommen. Mal sehen, wie lange ich mich daran erinnern kann.

Für virtuelle Welten muss man Menschen austricksen

Frank Steinicke. Bild: PD/Uni Hamburg

Aber nun gehts zum Finale, zu Frank Steinicke, Professor für Mensch-Computer-Interaktion an der Uni Hamburg. Er spricht über die Verbindung von virtueller und realer Welt. Was mich sofort packt: Obwohl man seit Jahrzehnten von täuschend echten virtuellen Welten spricht, sind sie immer noch in weiter Ferne. Ein Aspekt verdeutlicht dies eindrücklich: Will man sich mit dem eigenen realen Körper in einem virtuellen Raum bewegen, soll dieser ja möglichst gross sein. Doch der reale Raum selber ist begrenzt. Also muss man Lösungen finden, den Menschen auszutricksen. Etwa indem man ihn dazu bringt, sich um realen Raum im Kreis zu gehen (damit er nicht gegen eine Wand läuft!), obschon er sich in der virtuellen Welt ungehindert in die Weite hinaus bewegt.

Steinicke weist darauf hin, dass in 15 Jahren die Prozessorleistungen bereits wieder 1000-fach höher sein werden als heute. Und zeigt sich zuversichtlich, dass die täuschend echte Verbindung von realer und virtueller Welt möglich sein wird.

Wir werden alle Kontaktlinsen tragen

Er spricht auch über das Thema Künstliche Intelligenz. Sie ist nicht etwa von menschlicher Intelligenz losgelöst, sondern soll diese maschinell simulieren. Sogar mit ihren Schwächen. Am Ende bleibt mir noch ein Bild hängen: Steinicke sagt voraus, dass wir in wenigen Jahren nicht mehr mit Handys herumlaufen. Sondern mit «Smart Glasses», also Brillen oder gar Kontaktlinsen, die uns unmittelbar Daten und Bilder liefern. Ich würde also den Busfahrplan, den ich nach dem Vortrag auf dem Handy anschaue, auf diese Art checken.

In der Summe bin ich mit dem Abend dann doch ganz zufrieden. Dass die Vorträge nicht nur inhaltlich, sondern auch qualitativ unterschiedlich ausfallen, gehört wohl zum Abenteuer, auf das man sich bei einem solchen Festival einlässt.

