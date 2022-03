Interview «Wow, der Film berührt tatsächlich!»: Das Luzerner Filmemacher-Ehepaar Nikola Ilic und Corina Schwingruber Ilic ist selbst überrascht über den Erfolg von «Dida» Das Luzerner Filmemacher-Ehepaar Nikola Ilic und Corina Schwingruber Ilic ist mit seinem ersten langen Film «Dida» für einen Schweizer Filmpreis nominiert. Wie auch die Filmmusik von Heidi Happy. Der Zufall will es, dass «Dida» einen Tag vor der Verleihung im Kino startet. Interview: Regina Grüter Jetzt kommentieren 24.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Corina Schwingruber Ilic und Nikola Ilic anlässlich der «Dida»-Vorpremiere beim Bourbaki in Luzern. Bild: Pius Amrein (20. März 2022)

Dida hat Lernschwierigkeiten und war schon immer auf ihre Mutter angewiesen. Was, wenn Baba einmal nicht mehr da ist? Was vor zehn Jahren als persönliche Auseinandersetzung mit Nikola Ilics hilfsbedürftiger Mutter Dida in Belgrad begann, entwickelte sich zum ersten Kinodokumentarfilm des serbisch-schweizerischen Filmemacher-Ehepaars Nikola Ilic und Corina Schwingruber Ilic. «Dida» ist ein Film über Nikola Ilics Leben zwischen zwei Ländern und drei Frauen. Ein wunderbarer, warmherziger Film, der humorvoll ist und zugleich nachdenklich stimmt.

Anlässlich der Weltpremiere am renommierten Dokumentarfilmfestival Visions du Réel vor einem Jahr sagten Sie, Nikola Ilic, die wichtigste Premiere werde dann sein, wenn Ihre Mutter Dida in Belgrad vor ein Publikum treten könne. Wie war das?

Nikola Ilic: Wunderbar! Wir waren sehr nervös, denn meine Mutter hatte noch nie den ganzen Film gesehen. Die erste Frage des Moderators im Anschluss war: Wie haben Sie den Film gefunden? Und sie sagte: Wer auch immer den Film gemacht hat, er ist super. (lacht) Damals, vor der Premiere in Nyon, hatten wir nicht wirklich an den Film geglaubt. Wir dachten, das ist ein Kapitel unseres Lebens und wenn der Film an ein paar Festivals gezeigt wird, ist das toll.

In der Zwischenzeit wurde der Film an mehrere internationale Festivals eingeladen, gewann in Leipzig den Publikumspreis oder den Filmpreis der Stadt Zürich. Die Leute finden sich offenbar darin.

Corina Schwingruber Ilic: Dass der Film überall funktioniert, ist für uns das Schönste. Gleich nach Nyon gab es eine grosse Balkantour mit Kosovo, Mazedonien, Serbien… Wenn man nach dem Filmgespräch ins Publikum schaut und alle verweinte Augen haben, wird einem bewusst: Wow, der Film berührt tatsächlich! Und dann haben wir in Leipzig, im kühleren Norden mit weniger thematischem Bezug, den Publikumspreis gewonnen.

Luzerner Film-Dream-Team Corina Schwingruber Ilic (40) und Nikola Ilic (44) machen sehr erfolgreich Filme, die an internationalen Festivals Anerkennung finden. 2012 war sie mit «Baggern» erstmals für den Schweizer Filmpreis nominiert, 2015 gemeinsam für «Just another day in Egypt» und 2017 unabhängig voneinander: er mit «Rakijada», sie mit «Ins Holz» (Co-Regie mit Thomas Horat). Mit «All Inclusive» nahm sie 2019 die Trophäe heim. Neben je einem eigenen Projekt – er ist als Kameramann an ihrem beteiligt, sie als Cutterin an seinem – haben sie auch wieder ein gemeinsames, das sich ökologischen Fragen in Serbien widmet. Sie leben mit ihren Töchtern (3 und 1) in Luzern. Vier bis fünf Monate im Jahr verbringen sie in Belgrad. (reg)

Wieso wird «Dida» überall so gut aufgenommen?

Nikola Ilic: Der Film behandelt ein universelles Thema. Und er bietet viele Möglichkeiten zur Identifikation: über die Grossmutter oder das Thema Migration etwa.

Corina Schwingruber Ilic: Man muss sich damit befassen, wie man mit den Eltern umgeht, wenn sie alt oder krank werden – egal, in welchem Land man lebt. Und ich glaube schon auch, Nikola, dass deine Ehrlichkeit wesentlich dazu beiträgt.

Wie sehen Sie das, Nikola Ilic?

Nikola Ilic: Es kommt hinzu, dass wir ein Gefühl transportieren konnten, zu dem das Publikum von verschiedenen Seiten her Zugang findet. Ohne grosse Logik, die Emotion ist einfach da.

Corina Schwingruber Ilic: Man bekommt einen intimen Einblick, auch in unsere Familie. Aber nicht so intim, dass es für die Betrachtenden fast unangenehm wäre. Die Balance stimmt wohl.

Nikola Ilic: Dieser Spagat war sehr schwierig.

Sie wollten zuerst gar nicht vor die Kamera, oder?

Nikola Ilic: Nein. Ich fühlte mich fast nackt und wollte mehrmals aufhören. Jetzt bin ich stolz darauf. Aber der Prozess war aufreibend. Und befreiend in dem Sinn, dass wir viel über meine Mutter und über uns gelernt haben.

Die Kamera ist seit Ihrer Jugendzeit Ihr Begleiter. Nun sind Sie im Film auch noch mit Ihrer Kommentarstimme präsent. Wer bestimmte über das Filmkonzept?

Corina Schwingruber Ilic: Das Problem war, dass wir in den schwierigsten Momenten nicht die Kraft hatten, auch noch die Kamera aufzustellen. Weil die Konflikte im Filmmaterial gar nicht vorhanden waren, haben wir uns für ein Voice-over von Nikola entschieden. Die Cutterin und ich haben im Schnitt geschaut, wo es welche Informationen zusätzlich braucht, und Nikola hat dann das Voice-over dazu geschrieben.

Nikola Ilic: Eine gute Dramaturgie braucht eine Abfolge von Konflikten, sagten sie mir. Ich wollte, dass unser Leben schön ist und nicht voller Konflikte. (lacht)

Auch die Musik von Heidi Happy trägt zur Auflockerung bei. Nun können Sie zu dritt einem Schweizer Filmpreis entgegenfiebern.

Corina Schwingruber Ilic: Nebstdem, dass wir für den Film nominiert sind, freut uns das am meisten. Sie hat extrem viele verschiedene Kompositionen geschrieben, weil wir so lange nicht wussten, was wir wollten. Es war bestimmt nicht einfach mit uns. (lacht)

Wie wichtig ist Ihnen Humor?

Corina Schwingruber Ilic: Viele Filme der letzten Jahre, die sich mit den Themen Eltern oder Behinderung auseinandersetzen, empfanden wir als ein bisschen traurig. Wir wussten, bei uns wird das lustig.

Nikola Ilic: Corina sagt immer, das Publikum solle ein bisschen Spass haben. Das finde ich super.

Quelle: Vimeo

«Dida», ab heute im Kino Bourbaki, Luzern. Verleihung des Schweizer Filmpreises: morgen Freitag, 25. März («Die Gewinner»: 23.10, SRFzwei). Die Kurzfilme von Corina Schwingruber Ilic und Nikola Ilic können Sie auf Vimeo oder der SRF-Plattform Play Suisse finden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen