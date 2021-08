Theaterpavillon Luzern Woyzeck schafft es nicht, auszubrechen Das junge Luzerner Musiktheaterkollektiv «k.o. Operation» begeistert auf der Bühne und geht in seiner Auslegung des Klassikers weit. Regina Grüter 21.08.2021, 15.34 Uhr

Noah Beeler, Mitbegründer des Kollektivs, gibt charismatisch den Woyzeck und spricht auch alle anderen Figuren. Bild: Felix A. Erb/PD

Die Erde schiebt sich zwischen Sonne und Mond. Der Blutmond leuchtet. Das Kind ist allein. Erst auf der Sonne, dann auf dem Mond, wird es auf die Erde geworfen. Der Soldat Woyzeck im gleichnamigen Dramenfragment von Georg Büchner «hat ein Kind, ohne den Segen der Kirche». Und nach dem Prolog zum Stück «Woyzeck», «Monolog und Musik – frei mit Georg Büchner» des jungen Luzerner Musiktheaterkollektiv «k.o. Operation» scheint dem Vater Woyzeck wie dem Sohn das Leben als armer Schlucker vorgezeichnet.

Das musikalische Ensemble spielt unter der Leitung der Sängerin und Komponistin Giulia Bättig ein sehnsuchtsvolles Werk, derweil sich auf dem inzwischen weissen Vollmond eine Gestalt windet wie ein Wurm – ein hell erleuchtetes Loch im Zentrum gibt den Blick hinter die Bühne frei, wo mit Tüchern eine Art Mondlandschaft kreiert wurde.

Woyzeck steckt in einer Zwangsjacke

Georg Büchners (1813–1837) 25-seitiges Dramenfragment aus dem Jahr 1836 gilt als Klassiker und ist auch heute noch wunderbar zu lesen. Es ist die Geschichte des 30-jährigen einfachen Soldaten Friedrich Johann Franz Woyzeck, der die Mutter seines Sohnes töten wird. Aus Eifersucht? Löst Maries Untreue einen schweren psychotischen Schubs aus?

Im Stück unter der Regie von Dominik Kilchmann, welches am Freitagabend im Theaterpavillon Luzern Premiere feierte, strauchelt Noah Beeler in der Rolle des Woyzeck in weisser «Soldatenuniform» auf die Bühne – oder ist es eine Zwangsjacke?

Die überlangen Ärmel machen ihn handlungsunfähig, sie sind ihm im Weg, und er verstrickt sich in ihnen, wie die Figur Woyzeck unter seinen vielen Aufgaben kaputt zu gehen droht, die seinem Kind und seiner geliebten Marie das Überleben sichern sollen.

«Rasieren» (den Hauptmann), «Stöcke schneiden», «Erbsen essen», «untersuchen lassen»…, rufen die Musiker, gekleidet in eine Art Sonnenkostüm, Woyzeck zu – genial, wie der labile Zustand der Figur mit einfachen Mitteln spürbar gemacht wird. Seit drei Monaten nimmt er nur Erbsen zu sich.

«Woyzeck er sieht immer so verhetzt aus, ein guter Mensch tut das nicht, ein guter Mensch, der sein gutes Gewissen hat», sagt der Hauptmann. Die Posaune (Jasmin Lötscher), die Violine (Alexander Graf), das Saxofon (Nelly Jüsten), das Piano (Jakob Reitinger) und das Schlagzeug (Maris Egli) gehen von Harmonie über in geordnete Kakofonie, und der «arme Kerl» Woyzeck, wie er sich selbst nennt, hetzt kreuz und quer über die Bühne. Die Textstellen sind klug gewählt. Im Stück von «k.o. Operation» werden alle Figuren von Noah Beeler gesprochen, und er füllt die Bühne aus mit seinem einnehmenden Spiel.

Das Begleitblatt zum Stück zeigt Woyzeck hinter Gitterstäben. Er ist ein Gefangener seiner Lebensumstände. Aber, wie von einem jungen Kollektiv nicht anders zu erwarten, holt «k.o. Operation» den «Woyzeck» in die heutige Zeit. Nicht unbedingt auf der Bühne, da bleiben sie sehr nah am Stück. Die «Aberratio mentalis partialis», die «teilweise geistige Verirrung», die der Doktor an seinem Versuchsobjekt diagnostiziert, bekommt zwar auf der Bühne Gewicht, nicht aber im Begleitblatt.

Unterdrückter, ­Unterdrücker oder beides?

Die Musik stellt einen wichtigen Ausgangspunkt in der Erarbeitung der Stoffe durch "k.o. Operation" dar. Bild: Felix A. Erb/PD

Die Frage nach Woyzecks Schuldfähigkeit wird dort eindeutig mit Ja beantwortet; es wird gar die Brücke zum Femizid geschlagen, zur Tötung von Mädchen und Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Der Mord an Marie sei mehr als Eifersucht, wird aber allein mit dem patriarchalen System begründet, welches «die Selbstermächtigung einer Frau in einer heteronormativen Beziehung häufig unterdrückt».

Auch wenn man diese Interpretation nicht ganz nachvollzieht, beschert das Musiktheaterkollektiv dem Publikum einen begeisternden Sommertheaterabend ohne Zertifikatspflicht.

«Woyzeck», «Monolog und Musik – frei mit Georg Büchner», weitere Vorstellungen: 21. und 22. sowie 25. und 26. August, je 20 Uhr, Theaterpavillon, Luzern; Reservation: www.eventfrog.ch/woyzeck, weitere Infos: www.theaterpavillon.ch.