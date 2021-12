Kunst Der Zauberer der Farbe und des Lichts stellt in Luzern aus Die Löwengalerie in Luzern feiert den Winter. Und vereint bildmächtig Schweizer mit kubanischer Kunst. Herausragend ist der junge kubanische Künstler Maikel Sotomayor. Susanne Holz Jetzt kommentieren 01.12.2021, 18.04 Uhr

Das sanfte Zuckerweiss vom kalten Winterhimmel, das uns Menschen im Norden immer wieder die kalte Jahreszeit versüsst – das gibt es auf Kuba eigentlich nicht. Weshalb Kubakenner und Galerist Andi Schnelli auch lacht und sagt:

«Schnee auf Kuba. Das schafft nur die Kunst.»

Andi Schnelli zeigt in seiner Luzerner Löwengalerie aktuell die Ausstellung «Winterzauber». Der Galerist und Kurator vereint hier fünf Schweizer Kunstschaffende mit rund 15 kubanischen Kunstschaffenden. Die Ausstellung thematisiert mit ihren Gemälden, Fotografien und Skulpturen aus Bronze, Holz, Speckstein aber nicht nur den Winter, mit dessen Motiven gerade die Kubaner spielen, sondern auch die Frage nach Kunst und Handwerk. Wo beginnt Kunst? Wo endet Handwerk?

«Kunst bedingt meist gutes Handwerk», ist sich Andi Schnelli sicher. Der Galerist erzählt, dass er von Besuchern oft die Frage höre:

«Warum ist das jetzt Kunst?»

Eine Antwort von Andi Schnelli lautet: «Kunst beginnt auch bei der Interaktion zwischen Werk und Betrachter. Sie beginnt dann, wenn das Werk etwas mit dem Betrachter macht.» Der Galerist führt weiter aus: «Darstellende Kunst entsteht aus dem Beherrschen des Handwerks, sie folgt einem Konzept, einem Thema, einer Vision. Umgesetzt wird sie mit Fantasie, Kreativität, Eigenständigkeit. Sie ist durchdrungen von Authentizität, Leidenschaft und von Ausdruckskraft.»

Ein Bild, das einen in frühere Zeiten versetzt

Dass ein Gemälde etwas mit einem macht, dieses Gefühl hat man beim Besuch dieser Ausstellung unverzüglich beim Betrachten eines Werks von Maikel Sotomayor. Es ist in hellen Blautönen gehalten, die mitunter ein zartes Violett leicht überdecken:

Kubanische Tabakanbaulandschaft von Maikel Sotomayor, 31 Jahre alt, und so bescheiden wie aufstrebend. Bild: Pius Amrein (Luzern, 30. November 2021)

Es zeigt, so Andi Schnelli, eine typische Tabakanbaulandschaft auf Kuba – in Gouachemalerei. Eine leichte und schöne Melancholie scheint dieses Bild in Blau zu atmen. Und: Man fühlt sich spontan an die verblasste Wandmalerei im Panoramazimmer des Grosshauses Hofmatt in Sarnen im Kanton Obwalden erinnert. Obwohl beide Malereien rund 400 Jahre trennen. Das heutige Kulturdenkmal in Sarnen wurde 1643 erbaut. In dieser Zeit entstand auch die fili grane Wandmalerei, die das Panorama von Obwalden darstellt – der Künstler ist unbekannt. Faszinierend die scheinbare Verbindung von Schweizer Landschaftsdarstellung aus dem 17. Jahrhundert mit kubanischer Sicht aus dem Heute.

Maikel Sotomayor, der Künstler, der solche Assoziationen zu wecken vermag, kam 1989 in Havanna zur Welt. Er beendete dort 2008 sein Studium an der Nationalen Kunstakademie San Alejandro. Maikel Sotomayor findet seine Bilder draussen in der Natur und transzendiert sie in seine ganz eigenen Farben und Formen. Der 31-Jährige manifestiert seine Sehnsucht vom Reisen auf die Leinwand. Sein Spiel mit Licht und Schatten gilt als meisterhaft. Sein Gefühl für Farben ebenso. Maikel Sotomayor wird als einer der jungen und wilden Nachwuchskünstler Kubas gehandelt.

Sehr eindrücklich ist aber auch die Kunst von Pango. Pango spielt mit dem Bild von Kuba, das man sich so macht, und lässt es auf Palmen schneien:

Rechts ein Werk des gesellschaftskritischen Kubaners Pango. Dieser Künstler lässt es auch mal auf Palmen schneien. Bild: Pius Amrein (Luzern, 30. November 2021)

Diese sehen so mitgenommen aus, wie sich die wirtschaftliche Situation für die meisten Kubaner gestaltet. Pango wurde 1971 in Matanzas auf Kuba geboren. Seine ausdrucksstarke Malerei dreht sich, oft ungeschönt, um den Alltag und die Menschen in Kuba.

Der Luzerner Künstler Romuald Etter stellt ebenfalls mit aus. Bild: Pius Amrein (Luzern, 30. November 2021)

Auch der Schweizer Künstler Joe Koller aus dem Entlebuch, ein Meister der Druckgrafik, ist mit mehreren Werken vertreten. Bild: Pius Amrein (Luzern, 30. November 2021)

Malt seine Personen mit grosser Suggestivkraft: Alfredo Mendoza Bullain (Bild rechts). Bild: Pius Amrein (Luzern, 30. November 2021)

Kollektivausstellung zu Kunst und Kunsthandwerk: «Winterzauber», in der Löwengalerie Luzern, Löwenplatz 6. Mit Sofortverkauf. Die Öffnungszeiten variieren: bis zum 18. Dezember 2021 ist freitags von 14 bis 18.30 und samstags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. In der Weihnachtswoche ist vom 20. bis zum 24. Dezember 2021 von Montag bis Freitag von 14 bis 18.30 Uhr geöffnet. Vom 5. Januar bis zum 5. Februar 2022 gilt: Mittwoch bis Freitag, 14 bis 18.30 Uhr, Samstag 11 bis 17 Uhr. www.löwengalerie.ch

