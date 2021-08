Luzern: Die Ausgehtipps fürs Wochenende

Zentralschweiz Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die Kultur- und Ausgeh-Tipps fürs Wochenende In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt. Regina Grüter 26.08.2021, 05.00 Uhr

Quanto dolce: Barocke Natur- und Lebenslust

Die Sopranistin Carmela Konrad besingt mit dem Ensemble Grenzklänge (auf historischen Instrumenten) barocke Natur- und Lebenslust.

Freitag, 27. August, 19.30, Kirche Bruder Klaus, Emmenbrücke

Palestrina und Schütz unter der Leitung von Ludwig Wicki

Im Rahmen des Schütz-Zyklus verschränkt die Cappella der Hofkirche Luzern Palestrinas «Missa Tu es Petrus» mit Motetten von Heinrich Schütz. Freitag, 27. August, 20.00, Peterskapelle, Luzern

Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester

Das ZJSO stellt sich Schicksalsfragen mit einem Programm rund um Dvořáks siebte Sinfonie. Sa, 28. August, 19.30, Theater Casino, Zug; So, 29. August, 17.00, Konzerthalle, Andermatt; Sa, 4. Sept., 19.30, Hofkirche, Luzern

«Ouvre ton coeur» für Stimme, Klarinette und Akkordeon

Das Trio Blue Velvet um die Sopranistin Liv Lange arrangiert Lieder von Grieg bis Piazzolla zu einem herzerwärmenden Programm. So, 29. August, 17.00, Frauenkloster, Sarnen; velvet.blue.trio@gmail.com

Das Heirassa-Festival, bezüglich Qualität und Vielfalt das wohl beste Volksmusiktreffen der Schweiz, nimmt wieder das Wohn- und Feriendorf Weggis in Beschlag. Für das Programm zuständig sind mit Carlo Brunner und Willi Valotti zwei absolute Könner und Kenner der Szene. 26. bis 29. August, Weggis; weitere Infos: www.heirassa-festival.ch

Naeva mit neuer Single im Schappe-Saal in Kriens

Nach ihren beiden diesjährigen Singles «Love» und «More Than This» steht die Schweizer Singer-Songwriterin Naeva mit der dritten, «Special», in den Startlöchern. Einen Tag nach der Veröffentlichung spielt Naeva eine Show in Kriens vor der deutschen Pop-Rock-Band Frameless. Samstag, 28. August, 18.30, Schappe-Saal, Kriens; Tickets: www.eventfrog.ch

«Night of Emotions» ­mit Jaël Malli

Jaël, ehemalige Leadsängerin der Band Lunik, absolviert in Meggen einen akustischen Auftritt. Anfang Jahr hat sie ihre neue Soloplatte, das Orchesteralbum «Sinfonia», veröffentlicht. Samstag, 28. August, ab 20.00, Rest. Pyramide, Meggen; weitere Infos: www.pyramide-meggen.ch

«One-Man-Schauspiel»mit Marco Michel

In dem Solo-Stück «Ein Kuss – Antonio Ligabue» aus der Produktion des Teatro dell’Argine Bologna mimt der Schweizer Schauspieler Marco Michel den schweizerisch-italienischen Künstler Antonio Ligabue. Dieser wuchs in der Ostschweiz auf und wurde mit 19 Jahren aus der Schweiz ausgeschafft. Als Fremder ohne Italienischkenntnisse musste er sich durchschlagen und entwickelte sich trotz oder wegen der widrigen Umstände zum hochgelobten Künstler. Freitag, 27. August, 19.30, Stadttheater Sursee

Performance im Luzerner Gütschwald

«Altera – die Andere» ist das neue Projekt des Performancekollektivs Twins not Twins, bestehend aus der Tänzerin Beatrice Im Obersteg und der Kunstschaffenden Claudia Bucher. Es findet in vier unterschiedlichen Umgebungen mit jeweils anderen Musikern statt. Premiere ist im Gütschwald mit Flötist Pius Strassmann. Samstag, 28. August, 19.00, Gütschwald nahe Unterwilrain (Wegmarkierungen ab Bushaltestellen Rönnimoosrain und Grenzhof sowie ab Ecke Sonnenstrasse – Unterwilrain, mehr unter www.twinsnottwins.ch.)

Ausstellung «Utopie III: BE LOVED» in der Kornschütte

In der Kornschütte Luzern läuft in Zusammenarbeit mit Visarte Zentralschweiz die Ausstellung «Utopie III: BE LOVED». Nach «Utopie I: offline» und «Utopie II: personal fit» schliesst die Ausstellungstrilogie von Visarte Zentralschweiz nun mit der Liebe. Die Trilogie reflektiert das Leben des modernen Menschen – mit Blick auf die Zukunft. Die aktuelle, medial vielseitige Ausstellung greift Aspekte der Liebe auf und kommentiert kritisch unsere Gesellschaft. Die zehn Künstlerinnen und vier Künstler sind zwischen 1942 und 1989 geboren, darunter sind Rochus Lussi, Claudia Vogel oder Svetlana Hansemann. Sie alle gehen der Frage nach, was Menschen unternehmen, um geachtet und geliebt zu werden. Bis 4. September 2021

Carmen Lorente Sangros in Zsuzsa`s Galerie

In Zsuzsa`s Galerie in Adligenswil stellt aktuell die spanisch-luzernische Künstlerin Carmen Lorente Sangros aus, unter dem Titel «Reflexion». Die Künstlerin experimentiert mit Bildträgern wie Seidenpapier und schafft so fantastische Farbverläufe. Bis 2. Oktober 2021