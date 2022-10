30 Jahre Schüür Vom Kaltstart zum etablierten und geliebten Luzerner Konzerthaus: Die Geschichte einer kulturellen Institution Die Schüür zählt seit stolzen drei Jahrzehnten zur Luzerner Kulturszene. Wir blicken zurück und lassen Pioniere wie Heinz Pal oder ehemalige Veranstaltungsleiter wie Stefan Sägesser zu Wort kommen. Das Konzerthaus prägte mehrere Kulturgenerationen und ist aus dem Leben der Stadt nicht mehr wegzudenken. Dennoch erlebte die Schüür auch immer wieder Kontroversen um Ausrichtung, Preise und kulturellem Anspruch. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Sie ist eine Luzerner Institution. Und das mit verhältnismässig jungen Jahren. Das Konzerthaus Schüür hat vor genau 30 Jahren seine Tore geöffnet. Am Wochenende vom 16. bis 18. Oktober 1992 nahmen die Luzernerinnen und Luzerner Musikfans zum ersten Mal die alte Styger-Scheune in Beschlag.

Das «Bauernhaus um 1900» wurde später zum beliebten Konzerthaus. Bild: Stadtarchiv ((Salu_F2a/Strassen/Tribschenstrasse 1:01) Die alte Styger-Scheune. Vermutlich eine Aufnahme aus den 1980er Jahren. Bild: Stadtarchiv (Salu_F2a/Strassen/Tribschenstrasse 1:02) Die Schlüsselübergabe Mitte Oktober 1992 mit Schüür-Vereinspräsident Lorenzo Ciliberto (links) und dem damaligen Baudirektor der Stadt Luzern Werner Schnieper. Bild: Archiv Luzerner Zeitung Das alte Mischpult der Schüür, von den Mitarbeitenden auch «Ufo» genannt. Bild: Schüür/PD/Dokumentationsfilm von Till Gmür Impression aus den ersten Tagen der Schüür. Bild: Heinz Pal Die Lokalpunker der Chicken Nuggets bei einem Konzert - ungefähr Mitte der 90er Jahre. Bild: Heinz Pal Die Schweizer Postrock-Legende Franz Treichler von den Young Gods bei einem Gig in der Schüür. Bild: Heinz Pal Heinz Pal erinnert sich an das von ihm programmierte Eröffnungsweekend. Bild: Screenshot aus der Doku von Till Gmür. So sah es im Jahr 2000 vor dem Eingang der Schüür aus. Bild: Carmela Odoni (Neue Luzerner Zeitung) In der Schüür fanden auch immer viele Partys statt. Hier eine Aufnahme ebenfalls aus dem Jahr 2000. Bild: Carmela Odoni (Neue Luzerner Zeitung) Impression von einer Punk-Party im Februar 2006. Bild: Fabienne Arnet (Neue LZ) Ein früherer Schüür-Auftritt des Rappers Stress am 19. April 2007. Daniel Auf Der Mauer (Neue Luzerner Zeitung) Das Konzerthaus Schüür von oben im Jahr 2007. Adrian Baer (Neue Luzerner Zeitung) Auch sie drückten dem Haus zuweilen ihren Stempel auf: Die Failed Teachers mit Benji Gross (links) und Dominc Deville - heute Late-Night-Show-Moderator beim SRF. Nadia Schärli/Neue Luzerner Zeitung (31. Mai 2008) Dio Sedel-Jahreshitparade gehört zu den jährlichen Kult-Events in der Schüür. Nadia Schärli/Neue Luzerner Zeitung (31. Mai 2008) Und sogar die Music Star Show war mal zu Gast in der Schüür. Boris Bürgisser/Neue Luzerner Zeitung (8. Februar 2008) Konzert von Minor Majority im Frühling 2010. Remo Naegeli/Neue Luzerner Zeitung Thomas Gisler war lange Jahre Booker und dann auch Geschäftsführer und war hauptverantwortlich dafür, dass in dem Haus wieder viel mehr Konzerte stattfanden. Nadia Schärli/Neue Luzerner Zeitung (28. Oktober 2013) Marco Liembd, aktueller Schüür-Geschäftsleiter, im verschönerten und umgebauten Garten. Eveline Beerkircher / Luzerner Zeitung (10. Oktober 2017) Vor rund anderhalb Jahren machte man sich an die Planung für den neuen Anbau, welcher nun fertiggestellt ist und nächste Woche vorgestellt wird. Dominik Wunderli (Luzern, 20.04.2021) Die Mundartband Hecht bei ihrem Gig im Mai 2022. Nicole Rötheli/Schüür Ein jetzt schon legendärer und einer der letzten Auftritte von Endo Anaconda m it Stiller Has fand Anfang dieses Jahres in der Schüür statt. Bild: Silvio Zeder

Das Gebäude an der Tribschenstrasse wurde davor während knapp zweier Jahre zum Konzertlokal umgebaut, der prägnante Technik-Turm samt Backstage-Bereich hinzugefügt. Die Schüür hat seither bewegte drei Jahrzehnte hinter sich: Vom Kaltstart ins Neuland der hiesigen Kulturszene, Ausrichtungsstreitigkeiten, Standort-Diskussionen über jede Menge tolle Gigs nationaler und internationaler Stars. Bis hin zum heute fest etablierten, unbestrittenen und baulich erweiterten Konzerthaus, das weit über Luzern hinaus strahlt.

Heinz Pal war in den Anfängen mit dabei. In den 1980er-Jahren war der Sedel seine kulturelle Heimat. Punkrock, wilde Nächte und laute Konzerte gab es dort schon seit 1981. Für Luzern etwas Neues. Das Problem: Eigentlich waren die Gigs gar nicht legal. Das alte Gefängnis war von städtischer Seite lediglich als Probelokal gedacht. Natürlich kümmerte das nur die Wenigsten.

Dennoch: Luzern fehlte ein Veranstaltungs- und Konzertsaal von einer angemessenen Grösse und mit attraktivem Standort. «Mein Schüür-Schlüsselmoment kam dann an einer Sedel-GV Ende der 80er-Jahre», sagt Pal. «Lorenzo Ciliberto, später erster Präsident des Vereins Konzertzentrum Schüür, forderte die Sedel-Leute dazu auf, im nun entstehenden Vorstand für das neu geplante Haus mit Einsitz zu nehmen. Ich hob die Hand und wusste sehr schnell: Da könnte etwas Grossartiges entstehen.»

Heinz Pal erinnert sich an das von ihm programmierte Eröffnungsweekend. Bild: Screenshot aus der Doku von Till Gmür.

Die Diskussionen um Orte und Gelegenheiten für die alternative Musik- und Kulturszene, sich frei von kommerziellen Zwängen zu entfalten, waren da breit im Gange. Das ausgangstechnisch eher biedere und konservative Luzern veränderte sich.

Ein nicht geringer Teil der städtischen Jugend wollte Locations, um zu harten Gitarrenriffs den Kopf zu schütteln und zu coolen Underground-Beats zu tanzen – nicht zu Madonna oder Michael Jackson in Mainstream-Discos. Den Sedel gab es schon. 1988 wurde die alte Schlauchfabrik Boa besetzt. Im gleichen Jahr erschien der Hayek-Bericht, in Auftrag gegeben von der Stadt. Dort wurde erörtert, was es «zur Optimierung der Bereitstellung von Kulturräumen» brauche. Was fast etwas abstrakt nach Beamtendeutsch klingt, bedeutete nichts anderes, als dass selbst dem bürgerlich und wirtschaftsliberal dominierten Luzern klar war, dass ein Sedel und ein Wärchhof (das damalige Jugendkulturhaus) nicht mehr reichten.

Eckpunkte der Geschichte des Konzerthauses Schüür März 1988 Livemusik aus dem In- und Ausland wirke inspirierend für das einheimische Schaffen, hiess es im Hayek-Bericht «Konzeptioneller Beitrag zur Optimierung der Bereitstellung von Kulturräumen». Dafür brauchte es eine Bühne. Das Anliegen wurde von der Politik aufgenommen, und der Grundstein für den Ausbau der Styger-Scheune zum Konzerthaus war gelegt. 23. September 1990 Abstimmung zur Schüür: Der Ja-Anteil für den Umbau zum Konzerthaus für 3,5 Millionen Franken lag bei 63,6 Prozent. 16. bis 18. Oktober 1992 Eröffnung; «Heimelige Stallwärme kombiniert mit raffinierter Technik» titelte die «LNN». Leitende Veranstaltungen 1992 bis 1995: Caroline Birrer und Beat Röösli. 1994 Mit Ben Harper und Radiohead traten im dritten Jahr klingende Namen in der Schüür auf. 1995 bis 1997 Der Leiter Veranstaltung heisst Stefan Sägesser. Er, der von einem «Dreikampf» (Konkurrenz mit Boa und Sedel) spricht, holte Dr. John (1995) und Nina Hagen in die Schüür. 1996 Das Konzert von Nina Hagen sei «cosmic» gewesen, erinnert sich Journalist Pirmin Bossart. Auch Tocotronic spielten auf der Schüür-Bühne – wie auch jetzt wieder zum Jubiläum. 1997 bis 2006 Der Berner Michu Schütz ist Geschäftsleiter. «Dada ante portas hat hier angefangen», sagt er und hebt die Bedeutung der Schüür für hiesige Bands hervor. Oder Baby Genius. Stichwort «Lucerne Rock City». 1997 Avantgardemusiker John Cale («The Velvet Underground») beehrt die Schüür. 2002 Umbau der Bar im EG. Mit Gisi als Booker/Programmleiter (bis 2012, Geschäftsleiter 2012 bis 2016) verschob sich das Verhältnis Konzerte-Partys wieder eindeutig in Richtung Konzerte. 2006 Daniela Imholz-Sieber übernimmt als administrative Geschäftsleiterin (bis 2012) – ihr Vorgänger war Gössi. Seit 2012 ist sie stellvertretende Geschäftsleiterin. 2006/2007 Ein neuer Notausgang vom Saal via Treppe auf den Vorplatz erweiterte die Kapazität von 500 auf 700 Personen. 25. November 2012 Die Juso-Initiative «Kein Südzubringer in die Stadt» wurde knapp abgelehnt. Heute ist das Thema sozusagen vom Tisch. 2015 Auf die Installation der PA-Anlage in der Bar im EG folgte 2017 die fixe Bühne. 2016 Marco Liembd, in der Luzerner Musiklandschaft bereits bestens bekannt, wird Geschäftsleiter und stösst den Um-/Erweiterungsbau (auch Garten) an. 7. Januar 2022 Einen seiner letzten Liveauftritte mit Stiller Has bestritt Endo Anaconda in der Schüür, kraftvoll und charismatisch. «Bliibid gsond ond fröhlech im Härze», so verabschiedete er sich vom Luzerner Publikum.

Mit Blick auf die Planung eines neuen Kultur- und Kongresshauses für die etablierte Kultur (das KKL) wurde politisch deutlich, dass man auch die Linke mit an Bort holen und alternative Orte zur Verfügung stellen musste. Der Kulturkompromiss war geboren. Und die Schüür war bald Teil davon. Im Herbst 1990 stimmten die Luzernerinnen und Luzerner für den Umbau der Styger-Scheune.

Rund zwei Jahre später war es so weit. Heinz Pal: «Die Stadt übergab uns den Schlüssel – und das ohne klar definierten Auftrag. Wir haben dann einfach mal losgelegt. Es war ein Kaltstart, ohne Startkapital und Subventionen.» Nun hatte Luzern das, was vor allem die Szene im Sedel-Umfeld schon lange gefordert hatte: Ein Konzertlokal mit Platz für mehrere hundert Gäste (die Kapazität lag am Anfang bei 500, inzwischen bei 700). Gedacht und erstellt wurde es genuin als Bühne für eben jene Bands, die hoch oben überm Rotsee ihre Proberäume hatten. Aber natürlich nicht nur. Von Anfang an kamen die Bands von überall her.

1999 spielte die Berner Mundartrockband Züri West erstmals in der Luzerner Schüür. Hier bei ihrem Gig 2017. Bild: Roger Grütter

Heinz Pal sass als Sedel-Repräsentant im Vorstand. Zusammen mit Vertretern der Boa, des Wärchhofs und des Schwarzen Schafs. Er selbst hat in einer Ad-hoc-Aktion das Programm für das Eröffnungsweekend erstellt.

So spielte unter anderem das Intergalactic Maiden Ballet – eine Lieblingsband von Pal. Die erste Leitung im Veranstaltungsbereich stellten in Co-Besetzung Caroline Birrer und Beat Röösli. In ihre Ägide fallen Auftritte von damals schon – oder erst etwas später – grossen und berühmten Acts wie Candy Dulfer, Young Gods, Ben Harper oder Radiohead. Ja, die britischen Avantgarde-Postrocker waren tatsächlich in Luzern zu Besuch – kurz bevor sie zur Weltkarriere ansetzten.

DNA der alternativen Szene

Was aber auch bald folgte: hitzige Debatten über Ausrichtung, Programm und die Preise in der Schüür. Zwar zahlte man keine Miete, und eine Defizitgarantie sowie Veranstaltungspauschale seitens der Stadt gibt es bis heute. Aber gänzlich ohne Subventionen und mit Billettsteuer-Abgaben hatte es das Haus schwer, ausgeglichene Rechnungen zu präsentieren. Konzerte sind aufwendige Produktionen und kosten entsprechend. «Die Konzertszene boomte Anfang der 90er-Jahre», so Pal.

Aber das änderte sich zunehmend. Angesagt waren immer mehr auch Raves und andere Clubbing-Anlässe. Und um die Konzerte quer zu subventionieren, fanden immer mehr Partys statt. Das gefiel nicht allen in der alternativen Szene, in der die Schüür schliesslich ihre Wurzeln hat – und aus deren DNA sie hauptsächlich besteht.

Der vermehrte Zuspruch eines eher unpolitischen Mainstream-Publikums und laufend erhöhte Eingangs- und Getränkepreise verärgerte viele. Die Fronten in den Diskussionen gingen zwischen den Polen «kulturell anspruchsvollere Konzerte» versus «niederschwellige Partys» mitten durch die Schüür-Crew. Und nicht selten zerriss es die Protagonistinnen und Protagonisten selbst. Man konnte schlicht nicht auf die einträglichen Partys verzichten, wenn man die teils defizitären Konzerte wollte. Ein Dilemma, das die Schüür über viele Jahre begleiten sollte.

Auch unter Stefan Sägesser, heute Leiter der Kulturförderung des Kantons, war das Thema stets präsent. Sägesser war von Sommer 1995 bis Herbst 1997 Leiter Veranstaltungen in der Schüür. Er kam aus Zürich in die Zentralschweiz und war verhältnismässig unvoreingenommen. Begeistert von der Schüür als charismatischer Konzertort war Sägesser seit seinem ersten Besuch und dem Gig der französischen Band Les Rita Mitsouko.

Zum Ziel nahm er sich bei Amtsantritt, das Verhältnis von Partys und Konzerten wieder vermehrt in Richtung Letzterer zu kippen. «Doch damals kamen halt die Street Parade und elektronische Musik gross auf. Das war der Zeitgeist», so Sägesser. Er machte sich daran, die Strukturen zu professionalisieren und generell mehr Veranstaltungen zu buchen. «Ich wollte an fünf von sieben Tagen Anlässe, nicht nur am Wochenende», so Sägesser. Und so stieg auch die Zahl der Konzerte kontinuierlich an. Zu seinen Highlights gehören die Gastspiele von Nina Hagen und der finnischen Band Apocalyptica.

Den endgültigen Turnaround zurück zum typischen Konzerthaus, in dem auch Partys stattfinden und nicht umgekehrt, schaffte ab 2002 der Booker Thomas «Gisi» Gisler. Er drückte der Institution eindrücklich seinen Stempel auf.

Thomas Gisler war lange Jahre Booker und dann auch Geschäftsführer und war hauptverantwortlich dafür, dass in dem Haus wieder viel mehr Konzerte stattfanden. Bild: Nadia Schärli (28. Oktober 2013)

Die Anzahl der Konzerte verdoppelte und verdreifachte sich innerhalb kurzer Zeit. Die Schüür schaffte sich so einen sehr guten Namen – in der nationalen Szene wie auch bei internationalen Agenturen. Es kamen und kommen bis heute Bands, die sonst eher in den Grossstädten Zürich oder Basel auftreten. Dazu gehören Koryphäen wie Anthrax, Coco Rosie, Tocotronic, Papa Roach, Nazareth und viele mehr. Aber auch nationale Grössen wie Züri West, Sophie Hunger, Stephanie Heinzmann oder Stress. Sie alle kamen regelmässig in die Schüür.

Anbau als Zeichen eines weiteren Aufbruchs

Seit rund anderthalb Jahren ist auch klar, dass das Haus vorerst dort bleibt, wo es die Luzernerinnen und Luzerner in 30 Jahren lieb gewonnen haben. Lange Zeit stand eine grosse Zentrum-Umfahrungsstrasse, der Südzubringer, zur Debatte. Wäre das Vorhaben umgesetzt worden, hätte die Schüür weichen müssen. Auffälligstes Zeichen, dass es weitergeht, ist der nun fertiggestellte Anbau samt Platzgestaltung durch den Künstler Davix. Unermüdlicher Antreiber und Ideengeber ist der seit 2016 amtierende Geschäftsleiter Marco Liembd. Seither hat sich auch die Zweitbühne im EG mit kleineren Konzerten etabliert. Und kaum eine Luzernerin oder Luzerner hat dem Sommer-Schüür-Garten noch keinen Besuch abgestattet.

Marco Liembd, aktueller Schüür-Geschäftsleiter, im verschönerten und umgebauten Garten. Bild: Eveline Beerkircher (10. Oktober 2017)

Für Heinz Pal wie auch Stefan Sägesser ist die Schüür bis heute eine Herzensangelegenheit. Sägesser findet die Schüür «immer noch einen super Ort». Es sei stets ein wenig wie Heimkommen, sagt er. Derweil denkt Marco Liembd schon weiter. Bald wird die Stadtgärtnerei das Lagergebäude hinter der Schüür verlassen. Liembd kann sich gut vorstellen, dort ein Probezentrum samt Instrumentenwerkstatt einzurichten für die Bands, die danach in der Schüür spielen.

Zukunftsmusik – aber eine, die real werden könnte. Die Schüür steht heute mehr denn je für ein Konzerthaus, welches die unterschiedlichsten Genres und Szenen beheimatet. Das soll so bleiben. Und für Liembd lautet das Motto: «So viele Konzerte wie möglich und so wenige Partys wie nötig!»

Vom 20. bis 23. Oktober finden die Jubiläumsfeierlichkeiten in der Schüür statt. Unter anderem mit Konzerten von Mothers Pride, Moped Lads (20. Okt.) sowie Grossstadtgeflüster (21. Okt.) und einem Tag der offenen Tür (23. Okt.); Premiere Dokumentarfilm (siehe Trailer unten) von Till Gmür: 20. Okt., 20.00. Mehr unter www.schuur.ch.

Mothers Pride 2007 in der Schüür: Tobi Gmür (Mitte) mit Sämi Gallati (links) und Kuno Studer. Bild: Philipp Schmidli

Ein erstes Highlight war sicher die Plattentaufe von ‹Burn Baby Burn› mit der Band Mother’s Pride (damals noch mit Apostroph, Anm. d. Red.). Das war 1995. Die Schüür gibt es schon länger als die Hälfte meines Lebens. Sie war immer schon da.

Mit Mothers Pride macht Tobi Gmür Rock in englischer Sprache, solo singt und schreibt er seit 2015 in Mundart. Bild: Roberto Conciatori

Für mich als junger Musiker waren die Erlebnisse als Stagehand (Bühnenhelfer, Anm. d. Red.) bei der Technik besonders prägend, wie der Auftritt von Radiohead 1994. Ein Jahr vorher hatten sie ihr erstes Studioalbum mit der Single «Creep» veröffentlicht, dem Song, der sie bekannt machte. Sofern ich mich richtig erinnere, war das Konzert nicht einmal ausverkauft. Ich habe zugehört und zugeschaut, es in mich aufgesogen. Die damals noch junge Band wollte das Geld fürs Hotel sparen und liess sich den Betrag auszahlen. Geschlafen haben sie im Tourbus. Bis auf den Bassisten, dem war’s zu eng. Also haben wir zusammen durchgemacht an der Bar. Das war eine sehr lehrreiche Nacht.

Am Konzert von Roots Rocker Calvin Russell aus Austin, Texas, Mitte der 90er habe ich auch gearbeitet. Danach gingen wir eins weiter, in den Sedel. Als er davor stand, wurde er richtig wütend. ‹Ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens im Knast gesessen›, meinte er. Und hat auf dem Absatz kehrtgemacht.

Am Donnerstag spiele ich zum 61. Mal in der Schüür. Zweimal im Jahr macht das im Schnitt, wenn man alles mitzählt: Gastauftritte, als Musiker von anderen Bands und solo; vor 20 Leuten bis vor ausverkauftem Saal; das erste Mal mit Band an einem Wahlkampf­anlass von Urs W. Studer. Damit gehöre ich zu den Spitzenreitern. Das macht mich auch ein bisschen stolz. Die ­Schüür ist mein Heimstadion.

Evi Kündig 2003 an der neuen Schüür-Bar im EG, damals stellvertretende Bar-Chefin. Bild: Esther Michel

Ich bin im Jahr 2002 zum Bar-Team der Schüür gestossen. Damals war das Haus mit Michu Schütz an der Spitze gerade daran, sich im operativen Bereich laufend zu professionalisieren. Ich war schon immer kulturaffin und wollte dieses Interesse mit einem Job verbinden, der nicht dem 0815-Schema entsprach.

Evi Redonda arbeitete von 2002 bis 2014 in der Schüür. Bild: PD

Ich und auch die anderen im eher kleinen Kernteam haben uns stark mit der Schüür identifiziert. Die Stimmung war toll, die Motivation hoch, auch wenn die Arbeit manchmal knochenhart war – es konnte vorkommen, dass man eine 16-Stunden-Schicht hinlegt. Das erforderte viel Ausdauer und Nerven. Ich blieb bis 2014 in der Schüür, die letzten zwei Jahre hinter den Kulissen in der Administration, zuvor satte zehn Jahre an der Bar-Front, davon vier als Bar-Chefin.

Ich liebte es, wenn viel los war. Und das war oft der Fall. Meine Lieblingsanlässe waren stets Konzerte und weniger die Partys. Zu Konzerten erschien ein Publikum, welches die Musik sehr bewusst konsumierte. Die angenehmsten Gäste in all den Jahren waren dabei die Metal-Fans: Die haben immer unglaublich viel Alkohol getrunken – und trotzdem war alles friedlich, die Gäste freundlich. Das konnte man bei vielen R ‹n› B- oder gewissen Hip-Hop-Anlässen leider weniger behaupten.

Eine bleibende Erinnerung ist meine persönliche Begegnung mit Monster Magnet-Sänger Dave Wyndorf 2010. Ich bin grosser Fan der Band und wurde gebeten, Wyndorf mit dem Auto vom Hotel abzuholen. Das hat mich doch ziemlich erstaunt, denn die Bleibe war das Hotel Bolero, nur rund 200 Meter Luftlinie von der Schüür entfernt … Ein gutes Beispiel, zu welch kuriosen Situationen Starallüren führen können.

Regina Grüter, Kulturredaktorin Bild: Dominik Wunderli

1992 war ein wichtiges Jahr für mich. Im Sommer wurde ich zwanzig, hatte die Matura in der Tasche und eine Reise nach New York City vor mir. Unser Stammlokal war das Bistro du Théâtre. Meinen Geburtstag haben wir dort gefeiert – und zwei Immigranten kennen gelernt, der eine aus West-, der andere aus Ostafrika. Sie wurden zu Freunden, und die Schüür bald unser neues Stammlokal. Als dieses musste sie sich aber erst bewähren.

Damals, 1992/93, gehörten unsere neuen Freunde zu den ersten Afrikanern in Luzern. Ihnen wurde nicht nur mit Offenheit begegnet, auch Ressentiments schlugen ihnen entgegen. In ihren Anfängen war die Schüür davon nicht ausgenommen.

Ein neues Haus, wie es die Schüür damals war, zieht allerlei Leute an. Auch solche, die eigentlich unerwünscht sind. Diese kleine Gruppe unterzog unsere Freunde ablehnenden Blicken, bis es zu rassistischen Anfeindungen an der Bar kam. Und zu einem offenen Schlagabtausch. In diesem entscheidenden Moment haben die Schüür-Verantwortlichen sofort Stellung bezogen. Sie haben klargemacht: Wir sind ein offenes Haus, Fremdenfeindlichkeit hat hier keinen Platz. Die Aggressoren bekamen Hausverbot.

So wurde die Schüür zu einem neuen Zuhause für uns ausgangsverrückte junge Leute und ein Ort, wo Freundschaften zwar nicht entstanden, aber wuchsen. Viele von ihnen bestehen heute noch.

PS: Damals (und immer noch ein bisschen) war ich ein Funky Chick. Ich liebte nicht nur Prince, Hip-Hop und Soul, sondern eben auch Funk. James Brown natürlich. Den habe ich später einmal an einem Schweizer Open-Air gesehen – ein enttäuschender Auftritt. 1993 hat die Schüür Maceo Parker erstmals ins Haus geholt. Er, Fred Wesley und Pee Wee Ellis waren fester Bestandteil der Bläsersektion von James Brown. Und eigentlich sind sie die wahren Funk-Meister. Was haben meine Schwester und ich zu ihrer Musik abgetanzt.

«Shake everything you've got», das ist die Schüür eben auch für mich.

