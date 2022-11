50-Jahre-Tournee OM: Fabulierlust bis an die Schmerzgrenze und die Präsenz eines Verstorbenen Am Freitagabend startete die 50-Jahre-Jubiläums-Tournée der Luzerner Kultband OM im Südpol in Gedenken an den kürzlich verstorbenen Schlagzeuger Fredy Studer – laut, energetisch und mit ungebrochener Spielfreude. Anja Nora Schulthess Jetzt kommentieren 05.11.2022, 13.47 Uhr

OM im Südpol, hier zu sehen sind Gerry Hemingway, Urs Leimgruber und Bobby Burri (von links). Dominik Wunderli

(4. November 2022)

Es sei eine grosse Ehre für OM einspielen zu dürfen, meinte Bassistin Martina Berther, die zusammen mit Schlagzeugerin Béatrice Graf (zusammen sind sie Ester Poly) den Auftakt des Konzertabends am Freitag im Luzerner Südpol machte. Ester Poly ist eine der coolsten Frauenbands, welche die Schweizer Independent-Musikszene derzeit zu bieten hat. Wobei «cool» eigentlich das falsche Wort ist – «hot» müsste es vielmehr heissen: In den Songtexten geht es unverblümt um Körpersäfte, um Sex, um Lust. Und diese ist weiblich – immer roh, witzig und provokant.

«Don`t follow the mainstream» – so eine ihrer Songlinien – steht hier nicht nur für eine dezidiert politische Haltung, sondern auch eine musikalische. Treibende Beats, vertrackte Basslinien, dunkel verzerrte Riffs, zischende Hi-Hats und immer wieder eingängige Ohrwurm-Melodien – irgendwo zwischen Punk, Psychedelic Rock, New Wave und experimentellem Jazz. Dieses breite Spektrum an musikalischen Einflüssen verdankt sich nicht zuletzt daran, dass mit den beiden begnadeten Musikerinnen zwei Generationen aufeinandertreffen. Die beiden haben somit einander und auch uns sowohl musikalisch wie aus altersmässig unterschiedlichen Erfahrungen als Frauen heraus etwas zu sagen.

Ein Heimspiel für die «Urgesteine»

Abseits vom Mainstream hat sich auch OM stets bewegt – mit grossem Erfolg. In eine Schublade lässt sich dieses OM-Phänomen nicht stecken. Experimentelle Musik prallt auf Rock, Free Jazz, Noise und Elektronik. 1972 formierte sich die Band um Urs Leimgruber (Reeds), Christy Doran (E-Gitarre), Bobby Burri (Kontrabass) und den dieses Jahr verstorbenen Schlagzeuger Fredy Studer. Zusammen tourten sie mitten in Zeiten des politischen und musikalischen Aufbegehrens durch ganz Europa und fanden nach einem längeren Unterbruch von 1982 bis 2006) nach einem Konzert im KKL erneut zusammen.

Hier im Südpol macht die Band, mit Gerry Hemingway am Schlagzeug, den Anfang ihrer Tournée zum 50. Jubiläum. Und in Gedenken an Fredy Studer. Es ist gewissermassen ein Heimspiel, viele OM-Fans sind da – sowie Freunde und Bekannte der Musiker, die in der Ansage mit einem Augenzwinkern als «OM-Urgesteine» vorgestellt werden.

Von einer Stimmung in die nächste katapultiert

Schon die ersten paar Minuten des Konzerts machen denn auch deutlich, was diese Formation ausmacht: ungeheure Präzision, punktgenaues Timing, geballte Energie und eine grosse Ladung an Erfahrung im Zusammenspiel. Spiel- und Fabulierlust sind nicht abgeklungen – im Gegenteil. Über einem satten, kräftigen und absolut tanzbaren Boden von Bass und Schlagzeug wuchert eine wilde, aber immer sauber getimte Polyfonie. Es summt, es wummert, schlurft, flirrt, quakt und quietscht. Das Rohrblatt schwingt zu vogelähnlichen Lauten auf, die Slide-Spieltechnik der E-Gitarre sorgt für eine singende und eigentümliche Klangfarbe. Manchmal sind die hohen Töne des Rohrblatts so laut, dass es ein wenig wehtut im Ohr. Doch das Ausloten der Grenzen und der Ränder in alle Richtungen sind bei dieser Band Programm. Und wer sich darauf einlässt, wird mitgerissen und von einer Stimmung – mal treibend, mal preschend oder in einer abrupten Wende – in die nächste katapultiert.

Fredy Studer spielt quasi mit

Fredy Studer ist an diesem Abend als Leerstelle stets präsent. Etwa auf projizierten Fotografien, aber auch durch den hervorragenden Schlagzeuger Gerry Hemingway, der an seine Stelle tritt. Oder in jenem Stück, das die vier Musiker gewissermassen mit Studer performen. Auf einer Grossleinwand wird die Videoaufnahme eines Schlagzeugsolos von Studer eingespielt, das Licht auf der Bühne ist aus. Allmählich stimmen die Musiker auf der Bühne ein, zuerst leise, zaghaft und bedächtig ums Solo herum; dann bestimmter, bis sich die beiden Tonebenen immer mehr überlagern und zu einem energetischen Impro-Intermezzo verschmelzen.

Die Verbindung der Musiker untereinander und zu Fredy Studer, über dessen Tod hinaus, ist nicht zu übersehen und zu überhöhen. Und über die Virtuosität aller dieser Musiker hinaus ist es diese Verbindung und die eingespielte Kommunikation, die OM ausmacht.

