Abschiedskonzert Kammermusik im Marianischen Saal: Geglückter Generationenwechsel Gerhard Pawlica beendete als Cellist mit dem Carmina Quartett seine letzte Kammermusiksaison im Marianischen Saal. Am Ende stellte der Kultur- und Kunstpreisträger der Stadt Luzern das Team vor, dass diese Tradition ab Oktober weiterführen wird. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 09.05.2022, 18.00 Uhr

Gerhard Pawlica (rechts) an der Seite des Carmina Quartetts im Marianischen Saal. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 8. Mai 2022)

Schon der Publikumsaufmarsch war am Sonntag symbolträchtig: Zum Abschluss der 25. Saison der Kammermusik im Marianischen Saal war dieser bis auf den letzten Platz besetzt. Symbolträchtig war erst recht das Programm: Auf der Bühne sass das Carmina Quartett, das 1994 die erste Kammermusikreihe in Luzern eröffnete und schon damals zu den führenden Streichquartetten der Schweiz gehörte.

Nach der Pause kam am zweiten Cello in Schuberts Streichquintett jener Mann hinzu, der mit der Gründung der Reihe Pionierarbeit für das heute reichhaltige Kammermusikangebot in Luzern geleistet hat: Gerhard Pawlica, der 2015 für dieses Engagement den Kunst- und Kulturpreis der Stadt Luzern erhielt und mit diesem Konzert die Leitung der Reihe abgibt.

Zwei Celli im Duett der Generationen

Das stärkste Symbol für all das bildete die Aufführung des Schubert-Quintetts selber. Das Carmina Quartett bewies seine ­stilistische Wendigkeit zum Auftakt, indem es Schuberts romantische Klangmystik in fast schon barock deutliche Bewegungsimpulse auflöste. Als sich daraus die beiden Celli aus der Verschmelzung lösten und zu ihrem innigen, zweistimmigen Gesang anhoben, war man doppelt berührt von einem geglückten Generationenwechsel.

Dem Carmina Quartett gelang dieser, als Chiara Enderle zur Formation stiess, in der ihr Vater Matthias Enderle die erste Geige spielt. Mit ihrem voluminösen Ton hatte sie schon Beethovens Streichquartett op. 18.6 und das erste von Karol Szymanowski markig-voluminös geerdet. In Schuberts Quintett fügte sie sich feinsinnig ins Duettieren mit dem zweiten Cello ein. Und Pawlica bewies seinen Rang als Cellist – einst bei den Münchner Philharmonikern –, indem er im ersten Satz unerbittlich in zerklüftete Abgründe voranmarschierte, im zweiten sein grosses Pizzicato-Herz schlagen liess und verlöschende Nachtstimmungen mit gespenstischem Murmeln aufscheuchte.

Kammermusiktradition führt neues Team weiter

Das Quartett, das Beethoven schlank ziseliert hatte und Szymanowski zu fiebrig-schwelgerischer Süsse steigerte, reizte Schubert nach beiden Seiten aus hin zu verlöschender Intimität und klirrender Schärfe. Da mag verwundern, dass Pawlica die Leitung der Reihe abgibt. Spielte dabei die wachsende Konkurrenz durch andere Kammermusik-Veranstalter eine Rolle? «Überhaupt nicht», sagt er strahlend beim anschliessenden Apéro im Regierungsgebäude, wo sich das halbe musikalische Luzern einfand. «Die Kammermusikreihe steht bestens da, finanziell kommen wir über die Runden, die Zahl der Abonnenten ist trotz Corona stabil geblieben.»

Wieso also der Rücktritt jetzt? Ein Grund ist für Pawlica, dass man aufhören soll, wenn es am schönsten ist: «Deshalb ist jetzt, da ich 70 geworden bin und das 25 Jahre lang gemacht habe, ein idealer Zeitpunkt.» Vor allem aber steht ein neues Leitungsteam für die Gesellschaft für Kammermusik Marianischer Saal Luzern (GKML) parat, «das alle Voraussetzungen mit sich bringt, um die Tradition der GKML weiterzuführen». Die Aufgabe teilen sich der gut vernetzte Musikmanager Stefan Pavlik (als designierter Präsident) und die Musikerin Brigitte Lang, die beide in Luzern leben. Pawlicas Auftritt an der Seite der aufstrebenden Cellistin war ein Symbol dafür, dass der Generationenwechsel gelingen könnte.

