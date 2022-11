Adventskonzerte zum Mitsingen Merel-Quartett bietet Generalprobe für das Singen unter dem Weihnachtsbaum Adventskonzerte zum Mitsingen bekommen dieses Jahr eine neue Dimension. Das Merel-Streichquartett verbindet mit einem «Sing-along» in der Jazzkantine hochkarätig Kammermusik mit Geselligkeit. Urs Mattenberger 28.11.2022, 15.03 Uhr

Klassik ohne Etikette: Das Merel-Quartett mit Alessandro D’Amico, Rafael Rosenfeld, Mary Ellen Woodside und Edouard Mätzener (von links nach rechts). Bild: PD

Das spontane gemeinsame Singen geht zwar in unserer Kultur immer mehr verloren. Umso mehr fällt auf, dass es vor und an Weihnachten in Mode bleibt. Dass viele nur noch beim kirchlichen Freudenfest gemeinsam mit anderen singen, dürfte kein Zufall sein. Denn dass die dabei erlebten Vibrationen das Glücksgefühl steigern, ist sogar wissenschaftlich bewiesen. So zeigte etwa eine Studie im Jahr 2013, dass bei Chorsängern die Oxytocin-Werte im Speichel nach Chorproben deutlich anstiegen. Und Oxytocin ist ein Hormon, das stresslindernd wirkt und das Wohlbefinden steigert.

Familiär und in Grossformation

Zum Glück also gibt es auch dieses Jahr in Luzern etliche Gelegenheiten, bei denen man seinen Oxytocin-Spiegel erhöhen kann. Beim Adventssingen des Franziskanerchors, mit dem Ulrike Grosch die Sing-along-Tradition in Luzern etabliert hat, kann man sich am Sonntag, 4. Dezember, 16.00, in bekannten Weihnachtsliedern quasi in den Chorgesang einklinken. In der Johanneskirche begleitet Beat Heimgartner am Klavier meditative Taizé-Gesänge (Dienstag, 6. Dezember, 19.00) und führt Susanne Gfeller ein «Offenes Singen» mit «rituellen Liedern» durch (Dienstag, 20. Dezember, 19.00).

Den Gegenpol zu solchen Kleinformaten bietet das Weihnachtssingen mit dem Luzerner Sinfonieorchester und Chören wie dem Klangwerk Luzern (Mittwoch, 21. Dezember, 18.00/19.30, Konzertsaal KKL). Quasi die Generalprobe für das Singen zu Hause unter dem Weihnachtsbaum findet einen Tag vor dem Weihnachtsfest in der Kirche St.Michael statt, wo das Swiss Brass Consort und der Organist Wolfgang Sieber das Publikum tatkräftig beim Mitsingen in «romantischen Medleys» unterstützen (Freitag, 23. Dezember, 19.30).

Mitsingen im Streichquartett

Daneben geht das renommierte Merel-Quartett mit einem ganz neuen Format, einem «Sing-along» mit Streichquartett, neue Wege. Schon dass das klassische Ensemble in der Jazzkantine – mit Barbetrieb – auftritt, ist eine Premiere. Das Publikum wird zwar zum Singen angeleitet durch die Chorleiterin Anna Jelmorini, aber nicht durch Sänger unterstützt. Ganz auf sich allein gestellt ist es dennoch nicht: Mit zwei Violinen, Bratsche und Cello sind im Quartett quasi alle Stimmregister eines Chors vertreten. Beim Singen kann man sich also am Instrument orientieren, das zur eigenen Stimmlage passt. Das eröffnet auch ambitionierte Repertoire-Möglichkeiten: Gesungen werden nicht nur Weihnachtslieder, sondern auch ein Trinklied von Schubert, Kanons von Mozart oder, wenn alles klappt, gar vierstimmige Gesänge.

Das klingt nach der Verbindung von Kunstsinn mit Geselligkeit nach dem Vorbild der «Schubertiaden». Will das Merel-Quartett, das international an ersten Kammermusik-Adressen auftritt, damit aus der herkömmlichen Klassiketikette ausbrechen? «Wir selber mögen die Geselligkeit ja auch», lacht der Geiger Edouard Mätzener: «Weil wir in unserer eigenen Kammerkonzert-Reihe ‹Merel Chamber Series› jede künstlerische Freiheit haben, wollten wir mit diesem Extrakonzert ausprobieren, wie man diese Geselligkeit mit dem Publikum teilen kann.»

Wer nicht singen will, geht an die Bar

Dennoch gibt es bei der Auswahl der Lieder einen Bezug zu den regulären Konzerten des Quartetts. «Die Idee ist, dass man Komponisten von einer anderen Seite kennen lernen kann, wenn man Werke von ihnen selber singt», sagt Mätzener. «So gibt es im ‹Sing-along› von Mozart etwa den Kanon ‹Leck mich am Arsch›, von Schubert spielen wir später im ersten Konzert der Chamber Series das Oktett. Und wenn man in einem vierstimmigen Kanon von Haydn mitsingt, ist man bereits nah am Musizieren eines Streichquartetts.» Dafür ist auch nicht unbedingt nötig, dass sich die Quartettmitglieder so im Raum verteilen, dass die Besucher ihre eigene Stimme besser mitverfolgen können: «Für unser Stammpublikum ist es wohl attraktiv, einmal mit dem Merel-Quartett als kompaktem Klangkörper aufzutreten.»

Trotzdem zählt das Projekt nicht einfach auf ein musikalisch versiertes Kammermusikpublikum.

«Wer von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, muss selbstverständlich nicht singen»,

sagt Mätzener mit einem Lachen. «Unter anderem für diese Leute ist die Bar die ganze Zeit offen.» Ob sich etwas vom geselligen Rahmen später in reguläre Kammermusikkonzerte transferieren lässt, ist noch offen. Jetzt komme es erst einmal darauf an, ob und wie das bei unserem Publikum ankommt, sagt der Geiger: «Je nachdem werden wir aber sicher darüber nachdenken.»