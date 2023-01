Aha-Festival Luzern «Halbwahrheiten sind viel schlimmer als Lügen»: Wissenschafterin erklärt, wie Verschwörungstheorien funktionieren Wie verzerren Halbwahrheiten, Verschwörungstheorien und «Fake News» die Wirklichkeit? Die Basler Literaturwissenschafterin Nicola Gess hat es untersucht – und erklärt es am Aha-Festival in Luzern. Interview: Tobias Söldi Jetzt kommentieren 25.01.2023, 17.00 Uhr

Während der Coronapandemie bröckelte das Vertrauen in die Expertinnen und Experten: Im Bild eine Demo gegen die Coronamassnahmen in Zug. Bild: Matthias Jurt (Zug, 5. Februar 2021)

Frau Gess, Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung mit Halbwahrheiten. Der Begriff scheint auf den ersten Blick paradox: Was nur halb wahr ist, ist doch keine Wahrheit. Wie geht das zusammen?

Es ist so, dass sich ein Teil einer Halbwahrheit auf ein reales Ereignis bezieht, während der andere Teil frei erfunden, rein spekulativ oder grob übertrieben ist. So schlägt die Halbwahrheit eine Brücke vom Raum der Tatsachen in den Raum der Spekulation und Fiktion. Der faktenähnliche Anteil – und sei er noch so klein – spielt dabei eine wesentliche Rolle. Er ist es, der die Halbwahrheit glaubwürdig macht.

Können Sie ein Beispiel geben?

Im Zentrum meiner Forschung steht der sogenannte postfaktische politische Diskurs. Prominentestes Beispiel ist sicher Donald Trump, der in seinen Reden im Wahlkampf 2016 oft auf Halbwahrheiten zurückgegriffen hat. Ich habe mich aber auch mit den gefälschten Reportagen des deutschen Journalisten Claas Relotius beschäftigt, an denen man sehen kann, wie Halbwahrheiten funktionieren. Relotius hat ja nicht vollständig gelogen, sondern geschickt auch Dinge in seine Reportagen eingebaut, die stimmten. Er hat zum Beispiel tatsächlich mit dieser oder jener Person gesprochen oder war tatsächlich vor Ort usw. Diese Elemente waren mit ein Grund, dass er lange nicht aufgeflogen ist. Anderes dagegen – manchmal wenig, manchmal viel – war frei erfunden.

Der «Spiegel»-Journalist Claas Relotius löste 2018 einen Medienskandal aus: Er hatte grosse Teile seiner Reportagen und Interviews erfunden. Bild: Golejewsk/EPA

Wie stehen Halbwahrheiten und Verschwörungstheorien zueinander?

Verschwörungstheorien greifen auf Halbwahrheiten zurück, um ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen, besonders dann, wenn neue Anhängerinnen und Anhänger gewonnen werden sollen. So produzieren sie eine gewisse Scheinevidenz.

Sie schreiben in Ihrem Buch, Halbwahrheiten seien schlimmer als Lügen. Warum?

Weil sie die Unterscheidung von wahr und falsch untergraben. Eine Lüge bleibt immer negativ an die Wahrheit gebunden. Im Falle von Halbwahrheiten verschwimmen diese Grenzen. Es geht dann nur noch um den Anschein von Wahrheit. Darum, ob etwas glaubwürdig klingt. Darum sind Halbwahrheiten auch viel schwerer zu widerlegen.

Wie unterscheiden Sie in Ihrer Forschung Wahres von Un- und Halbwahrem?

Das ist zunächst eine Frage der Recherche, des Faktenchecks, wobei die genannten Beispiele oft schon umfangreich aufgearbeitet wurden. Das hat mir geholfen. Ich schlage darüber hinaus einen Fiktionscheck vor. Es geht um die Frage, wie Halbwahrheiten gemacht sind. Oft funktionieren sie wie kleine Geschichten. Ihre Logik richtet sich nicht nach der Unterscheidung von wahr und falsch, sondern nach emotionalem Gehalt, Glaubwürdigkeit, Anschlussfähigkeit. Durchschaut man diese Logik, kann man sie beim nächsten Mal entzaubern.

Wann sollte die Halbwahrheit-Alarmglocke klingeln?

Wenn etwas zu rund wirkt, zu gut passt, zu sehr bestätigt, was man hören will. Dann sollte man innehalten und sich fragen, ob das wirklich sein kann.

Sind Halbwahrheiten und Verschwörungstheorien darum so verbreitet? Weil sie so attraktiv sind?

Wir alle sind anfällig für Halbwahrheiten. Sie sind verführerisch. Ihr erfundener Teil holt uns ab, sagt uns, was wir gerne hören würden.

Gibt es noch andere Erklärungen für ihre Konjunktur?

Wir gehen in unserem Forschungsprojekt davon aus, dass Halbwahrheiten und andere Formen der Desinformation vor allem in Krisenzeiten blühen, was sich etwa während der Coronapandemie beobachten liess. Damals fehlte zumindest anfänglich ein Wissen um das Virus, das Orientierung und Sicherheit hätte bieten können: Wo kommt es her? Wie gefährlich ist es? Zu dieser Wissenskrise kam eine Krise des Vertrauens in die Expertinnen und in die Politik hinzu. Dieses Vakuum bot Platz für Desinformation, Gerüchte und eben auch Halbwahrheiten.

Welche Rolle spielen die sozialen Medien?

Die Konjunktur von Halbwahrheiten ist in der Tat oft mit dem Aufkommen neuer Medien und neuer Formen der Öffentlichkeit verbunden – auch das können wir heute beobachten. Soziale Medien sind zwar nicht Ursache für Halbwahrheiten, aber Brandbeschleuniger.

Inwiefern?

Das hat mit der Logik der sozialen Medien zu tun: Sie funktionieren nach den Prinzipien des Hörensagens und Weitergebens. Dazu kommt, dass sie Verkürzung und Skandalisierung belohnen. Man hört etwas, erzählt es weiter, verändert vielleicht etwas an der Geschichte, ganz ähnlich wie bei Gerüchten.

Nicola Gess. Bild: Uni Basel

Zur Person Nicola Gess ist Professorin für Neuere Deutsche und Allgemeine Literaturwissenschaft an der Universität Basel. Sie leitet das Forschungsprojekt «Halbwahrheiten. Wahrheit, Fiktion und Konspiration im ‹postfaktischen Zeitalter›». Untersucht werden die Verbreitung und Evolution von Halbwahrheiten im politischen Diskurs der Gegenwart und die Frage, wie dort das Fiktive im Faktualen heimisch wird. (tos)

Das Aha-Festival findet am Freitag, 27. Januar, und am Samstag, 28. Januar, im Südpol in Kriens statt. 18 Referate und Talks beschäftigen sich mit aktuellen Fragen zu Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur. Weitere Infos unter www.aha-festival.ch.

