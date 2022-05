Neubad Allstar-Trio verführt am Lucerne Guitar Festival mit einer argentinischen Nacht Die Lucerne Guitar Concerts lösten den Festivalanspruch im Neubad gleich mit dem Hauptkonzert und einer irischen Familienfeier ein. Das Festival dauert bis Sonntag und wird vom EOS Guitar Quartet mit Flamenco abgeschlossen. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 27.05.2022, 17.56 Uhr

Topmusiker, am Festival vereint: Bartek Miller, Lukasz Kuropaczewski und Maciej Frackiewicz. Bild: PD

Seit 2009 stellen die Lucerne Guitar Concerts die akustische Gitarre in einem breiten Stilspektrum vor. Über dieses Auffahrtswochenende wird die Reihe erstmals als Festival durchgeführt. Und was es braucht, damit aus einer Ansammlung von elf Veranstaltungen auch wirklich ein Festival wird, führte bereits das Eröffnungskonzert am Donnerstag im Neubad vor.

Kleine Entdeckung schon im Vorprogramm

Die Frage warf schon Mitinitiantin Elise Tricoteaux auf, als sie zu Beginn eine Programmänderung ankündigte, «wie es an Festivals üblich ist». Die betraf nicht das Haupt-, sondern das Vorprogramm, das jeweils Studierenden der Musikhochschule eine Plattform bietet. Hier sprang die Gitarristin Seyoung Park ein und sorgte gleich für eine kleine Entdeckung.

Denn Park kündigte ihr Stück (Alexandre Tansmans «Cavatina») so verstohlen an, dass man kein Wort verstand. Aber wie sie den Ton in barockisierenden Passagen farbig artikulierte und in flüssige, frei schwingende Gesangslinien auflöste, war so betörend wie souverän.

In seiner Sensibilität zeigte dieser Auftritt die Gitarre ganz von ihrer intimen Seite. Und zum Festival werden diese Tage, weil sie solch individualistische Positionen über weite Distanzen zusammenbringen. Exemplarisch führte zu solchem Beziehungszauber schon das eigentliche Eröffnungskonzert des polnischen Trios von Lukasz Kuropaczewski (Gitarre), Maciej Frackiewicz (Akkordeon) und Bartek Miller (Perkussion).

Grosse Entdeckung im Hauptkonzert

Das Allstar-Trio spielte Arrangements aus folkloristisch geprägter Klassik und überraschte mit einer Feinheit und Sensibilität, die durchaus ans Vorkonzert anschloss. Das konnte zwar auch mal Rasseln, wie in Albéniz «Asturias», mit Kastagnetten knattern in einem Fandango von Boccherini oder fiebrig ausschweifen in einem Tango Nuevo von Tomas Gubitsch. Aber zugleich agieren alle drei so subtil, präzis und differenziert, wie sie es wohl von ihren Projekten mit zeitgenössischer Musik gewohnt sind. Unglaublich die Vielfalt, die Bartek Miller aus sparsamen Perkussionsmaterialien hervorzaubert und damit auch mal nur die Bassfunktion übernimmt. Der Akkordeonist führt seinen hypnotischen Barockton über in Cluster und Geräuschlandschaften. Gitarrist Kuropaczewski schlüpft in alle möglichen Rollen über jene des Virtuosen hinaus.

Als «Argentinische Nacht» würden sie dieses Programm andernorts verkaufen, witzelt der Gitarrist zum zahlreichen Publikum im Pool: Weil sie damit mehr Karten verkauften und solch eingängig, auch populäre Musik in der Regel gar nicht spielten. Wie sehr sie es genossen, zeigte eine melancholische Zeitlupen-Milonga von Fernando Tavolaro. Ein neues Stück des Polen Aleksander Debicz führte, eingespannt zwischen Meeresrauschen und treibende Rhythmen ab Laptop, in die Gegenwart und in die Intimität des Vorkonzerts zurück.

Gitarrist Brendan Walsh und Folksängerin Gráinne Hunt machten mit irischen Songs das Late Night zur aufgeräumten irischen Familienfeier. zvg

Das Festival hatte an diesem Erfolg grossen Anteil, weil es die drei Topmusiker, die nur sporadisch in dieser Formation auftreten, zusammenführte und von Polen in die Schweiz holte. Ähnliches galt im Fall der in Irland lebenden Folksängerin Gráinne Hunt und dem als Ire in Luzern lebenden Gitarristen Brendan Walsh. Sie peppten stimmungsvolle irische Songs einmal mit Michael Jacksons «Billie Jean» auf und vereinten sich mit dem Fanpublikum zu einer Art irische Grossfamilie. Auch damit waren die Lucerne Guitar Concerts, die noch bis Sonntag dauern, vom ersten Tag an ein Festival.

www.lucerneguitarconcerts.com

