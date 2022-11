Lucerne Blues Festival 2022 Die Band macht's aus – das zeigte sich am Abschlussabend mit Blues-Harp-Legende Jerry Portnoy Mit der bewährten Mischung aus allen Spielarten des Blues kann das Lucerne Blues Festival erfolgreiche Bilanz ziehen. Am Samstagabend zeigte die Ghost Town Blues Band, was heutiger Blues sein kann. Regina Grüter Jetzt kommentieren 13.11.2022, 16.24 Uhr

Vom Sideman zur Legende: der 78-jährige Blues-Harp-Spieler Jerry Portnoy aus Illinois. Bild: Patrick Hürlimann

Show und Qualität. Oh ja, diese Kombination aus Können, Spielfreude und Interaktion mit dem Publikum bringt das Grand Casino Luzern auch am Abschlussabend des 27. Lucerne Blues Festival zum Kochen. Als Buckwheat Zydeco Jr. & The Legendary Ils Sont Partis Band um Mitternacht herum mit ein bisschen Verspätung den Panoramasaal in einen Juke Joint verwandeln, hat man schon ganze fünf Stunden Blues intus.

Rick Estrin & The Nightcats schenkten dem ekstatischen Publikum eine Zugabe. Die Ghost Town Blues Band, die den Abend eröffnete, hätte am liebsten durchgespielt – deshalb die leichte Verspätung.

Die Band macht’s aus, nicht allein der Mann im Zentrum

Die verhältnismässig junge sechsköpfige Band um Frontmann Matt Isbell aus Memphis, Tennessee, ist der Inbegriff dessen, was heutiger Blues sein kann: Hier klingen Led Zeppelin oder The Doors genauso an, wie die Wurzeln im Blues allseits spürbar bleiben. Der Stax-Sound der 70er, Reggae, Psychedelic Rock, Funk – in den langen Songs mit ausgedehnten instrumentalen Passagen und virtuosen Wechseln zeigt sich die DNA.

Er steht aber eigentlich im Zeichen der Mundharmonika, der Samstagabend. Die beiden Stars an der Blues-Harp, Jerry Portnoy, 78, und Rick Estrin, 73, spielen beide traditionellen Chicago Blues und könnten in der Liveperformance doch nicht weiter voneinander entfernt sein.

Portnoy gilt als einer der weltbesten Blues-Harper und ist seinerseits bei Legenden gross geworden: fünf Jahre Muddy Waters, sechs Jahre Eric Clapton.

Und man staunt nicht schlecht ob seiner Lungenkapazität und der Muskeln in den Backen, die sich aufblähen und zusammenziehen, bis der Blues-Train dampfend Fahrt aufnimmt. Doch der Bassspieler und der Schlagzeuger und sogar Gitarrist und Sänger Ricky «King» Russell bleiben Sidemen und der Auftritt insgesamt ziemlich betulich.

Ganz anders die Bandchemie bei Rick Estrin & The Nightcats. Was man hier zu hören und zu sehen bekommt, sind musikalische Persönlichkeiten. Allen voran Derrick «D’Mar» Martin am Schlagzeug, der von Anfang an Stimmung macht und seine Trommeln – bei einem Ausflug ins Publikum auch eine Bierflasche – mit einer Präzision und Kraft bearbeitet, dass einem die Ohren zittern.

Wo der nur seine Energie herhabe, werde er allenthalben gefragt, sagt Estrin. Die Antwort: siebzehn Jahre mit Little Richard.

Und Rick Estrin selbst? Der strahlt übers ganze Gesicht und spielt seine Blues-Harp mit einer Nonchalance, wie man es noch nie gesehen hat.

Am Blues Festival gibt es keine Headliner

Show und Qualität. Haufenweise hervorragende Musikerinnen und Musiker standen auch bei dieser 27. Ausgabe des Lucerne Blues Festival wieder auf der Bühne. «Rund 10'500 Musikfans besuchten das Festival und seine Rahmenanlässe, das sind fast so viele wie vor der Pandemie», schreibt der Verein in seiner Bilanz. Sogenannte Headliner gibt es nicht. Wer am Samstagabend nicht pünktlich um 19 Uhr vor der Bühne stand, hat etwas verpasst. Einfach so als Hinweis für nächstes Jahr.

