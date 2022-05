Klassik Sinfoniekonzerte mit Topsolisten drängen sich um den Muttertag wie an einem Festival – nicht nur in Luzern im KKL Am Muttertag unterwegs ins Licht mit Johannes Moser, Sol Gabetta oder Louis Schwizgebel. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 05.05.2022, 05.00 Uhr

Der spektakuläre Cellist Johannes Moser, Starcellistin Sol Gabetta und der international erfolgreiche Schweizer Pianist Louis Schwizgebel. Bilder: PD/Julia Wesely/M. Borggreve

Frauen stellen im Klassikpublikum die Mehrheit. Das bestätigen Studien, und vielleicht deswegen sind Muttertagskonzerte bei Veranstaltern beliebt. Das zeigen neben etlichen kleineren Muttertagskonzerten gleich zwei prominent besetzte Sinfoniekonzerte im KKL und ein weiteres in Zug.

Ein Schweizer Romantiker wird neu entdeckt

Einen Bezug zum Muttertag sucht allerdings nur das Luzerner Sinfonieorchester mit dem Auftakt zu Haydns «Schöpfung». Mit dem gestaltlos brodelnden Chaos führt es quasi die Geburt des Kosmos vor, wo Mozarts «Linzer Sinfonie» danach quasi für die Wende hin zum Licht steht.

Mit dem Cellokonzert des vor 200 Jahren in Lachen geborenen Schweizer Romantikers Joachim Raff steuert das Orchester dazwischen einen Beitrag zu dessen Jubiläum bei.

Eine lohnende Entdeckung verspricht der romantische Ton der Sinfonien von Raff, die in den letzten Jahren alle eingespielt worden sind. Und der Solist Johannes Moser wurde von «Fono Forum» als «einer der spektakulärsten Cellisten dieser Zeit» gefeiert, weil er mit führenden Orchestern auftritt und in der zeitgenössischen Musik mit dem E-Cello eigene Wege geht (Sonntag, 8. Mai, 11.00, Konzertsaal, KKL).

Beethovens Tripelkonzert mit Allstar-Trio

Im Muttertagskonzert des Lucerne Chamber Circle im KKL sind die drei Solisten keine Entdeckungen, sondern allesamt längst schon Stars.

Das Besondere ist allerdings, dass die Geigerin Isabelle Faust und die Cellistin Sol Gabetta gemeinsam mit dem Pianisten – und Hammerflügel-Spieler – Kristian Bezuidenhout auftreten.

In Beethovens Tripelkonzert dialogisieren sie auf modernen Instrumenten in historischer Aufführungspraxis. Dafür steht auch das Kammerorchester Basel unter der Leitung von Giovanni Antonini, das aus seinem Zyklus der Beethoven-Sinfonien – eine Referenzaufnahme der letzten Jahre – mit der fünften ebenfalls vom Dunkel ins Licht durchbrechen (Sonntag, 8. Mai, 17.00, Konzertsaal, KKL).

Mozarts Brillanz und Melancholie im Dialog mit der Moderne

Mit einem international erfolgreichen Schweizer Pianisten tritt am Muttertag die Zuger Sinfonietta auf.

Der in Genf geborene Louis Schwizgebel ist Solist in Mozarts Klavierkonzert Nr. 12 KV 414, das mit seiner Mischung aus Brillanz und Melancholie zu Mozarts bekannter Sinfonie in g-Moll hinführt.

Vor den Werken des Klassikers spielt das Orchester unter Daniel Huppert die Streichersuite des Finnen Einojuhani Rautavaara von 1952, die klassizistische Bewegungslust mit folkloristisch gefärbtem Tiefsinn verbindet (Sonntag, 8. Mai, 17.00, Lorzensaal, Cham).

Grosssinfonik und «Human Rights» als Rahmenprogramm

Den Festival-Charakter dieses Sonntags führt wiederum das Luzerner Sinfonieorchester in der folgenden Woche dreifach weiter.

20 Jahre nach dessen Uraufführung dirigiert Michael Sanderling Dieter Ammanns «Boost» im Rahmen der Hommage zum 60. Geburtstag des Komponisten.

Der Pianist Seong-Jin Cho, der seine Weltkarriere 2015 mit dem ersten Preis beim Chopin-Wettbewerb startete, ist Solist in Schumanns Klavierkonzert. Und mit der dritten, Richard Wagner gewidmeten Sinfonie von Anton Bruckner führt das Orchester seinen Weg in die Grosssinfonik weiter (Mittwoch/Donnerstag, 11./12. Mai, 19.30, Konzertsaal, KKL).

Die Serie der Sinfoniekonzerte rund um den Muttertag eröffnet schon am Abend des 5. Mai das Human Rights Orchestra, in dem Alessio Allegrini Musiker aus verschiedenen Top-Orchestern versammelt. Das gilt hier bis hin zum Pianisten Rafal Blechacz in Mozarts Klavierkonzert KV 488, das zwischen Rossini und Elgar sowie Beethovens «Eroica» erklingt (Donnerstag, 5. Mai, 19.30, Konzertsaal, KKL).

