Premiere Luzerner Theater Das Schauspiel «Amphitryon» nach Heinrich von Kleist zeigt sich im emanzipierten Gewand Die deutsche Regisseurin Elsa-Sophie Jach nimmt sich einen Klassiker vor und dekonstruiert die weibliche Opferrolle. Wie das aussieht, kann man ab Donnerstag im Luzerner Theater sehen. Stefan Welzel 02.06.2022, 05.00 Uhr

Zumindest die Kostüme erinnern ein wenig an den Stück-Vorgänger «Amphitryon» von Molière. Inhaltlich dürfte das weniger der Fall sein. Bild: Ingo Höhn

Zum Abschluss der Schauspielsaison im Luzerner Theater setzt sich die junge deutsche Regisseurin Elsa-Sophie Jach mit Heinrich von Kleists «Amphitryon» auseinander. Der Dramatiker, der zur Zeit der Weimarer Klassik und Romantik lebte und schrieb, ohne sich wirklich in diese Strömungen einordnen zu lassen, nahm Molières gleichnamiges Stück als Vorlage. Zunächst nur als Übersetzung geplant, bearbeitete von Kleist den antiken Stoff im Kleid des französischen Königshofs und entwickelte die Tragikomödie um Täuschung, Spiegelung, Begierde und dem «Sich-Verlieren-in-der-Welt» weiter.

Die Handlung in «Amphitryon»: Der Gott Jupiter nimmt auf der Erde die Gestalt des Feldherren Amphitryon an und verführt dessen Gattin Alkmene. Jupiter wird dabei von Merkur begleitet, der ebenfalls in den Körper eines Menschen schlüpft und sich als Diener Sosias ausgibt. Den Identitätsraub löst Jupiter am Ende auf, schenkt Amphitryon und Alkmene als Entschädigung den Sohn Herkules. Doch lässt er Alkmene im Schmerz, in metaphysischer Verwirrung und Lebensentfremdung zurück.

Entgrenzung geschlechtlicher Identitäten

So weit so gut die klassische Vorlage und der Prototyp der Geschichte. Bei Molière war das übrigens als eine kritische Metapher zu den Liebesabenteuern des Sonnenkönigs Louis XIV. und dessen Machtmissbrauch zu verstehen. Dies aber nur am Rande. Es ist nicht anzunehmen, dass man in Luzern allzu viele Bezüge zum absolutistischen Frankreich wird herauslesen können. Hier kriegen wir nämlich eine Fassung dargeboten, die das Verwirrspiel zusätzlich auf die Spitze treibt.

Es wartet ein ästhetisch und farblich pompöser Abend auf das Publikum. Bild: Ingo Höhn

Bei Jach spielen zwei Schauspielerinnen die beiden Götter. Entlang der gesellschaftlichen Aktualität mit der Aufweichung und Entgrenzung geschlechtlicher und sexueller Identitäten werden die fiesen Göttinnen letztlich zu beliebig bespielbaren Projektionsflächen der eigenen Wünsche und Begierden. Alkmene erhält so letztlich die Chance, sich anders als beim antiken Stoff, bei Molière oder von Kleist zur selbstbestimmten, von Machtmissbrauch befreiten Person zu entwickeln.

Premiere Donnerstag, 2. Juni, 19.30 (das Stück wird auch in der Saison 2022/23 weiter aufgeführt), Luzerner Theater

