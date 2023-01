Festival Strings Lucerne mit Bomsori: Geigerin ist Puck und Elfe

Nachwuchsstar Festival Strings Lucerne mit Bomsori: Die Geigerin ist Elfe und Puck zugleich Die Festival Strings lösten ihren Anspruch, Klassik-Nachwuchsstars zu präsentieren, mit der koreanischen Geigerin Bomsori im fortgeschrittenen Stadium ein. Gerda Neunhoeffer Jetzt kommentieren 30.01.2023, 14.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Geigerin Bomsori mit den Festival Strings im KKL. Fabrice Umiglia (29. Januar 2023)

Den Weg zum künftigen Star konnte man in Luzern im Fall der südkoreanischen Geigerin Bomsori in den letzten Jahren aus der Nähe mitverfolgen. Gefeiert wurde sie hier erstmals im September 2019 bei ihrem Début am Lucerne Festival. Sie spielte sich mit Schumann, Prokofiew und einer hinreissend interpretierten Carmen-Fantasie direkt in die Herzen der Zuhörer.

Auch einen Monat später war sie beim «Gipfeltreffen auf dem Pilatus», der Kammermusikreihe des Luzerner Sinfonieorchesters, offen für alle Fragen, unkompliziert, bescheiden, obwohl sie schon damals mit unzähligen Preisen und Wettbewerbsgewinnen dekoriert war. Als wir uns jetzt wiedertrafen, erinnerte sie sich sogar noch, dass wir uns auch im KKL bei Igudesman und Joo (den sie gut kennt) am Signiertisch begegnet sind.

In der Zwischenzeit ist Bomsori auf allen grossen Bühnen der Welt unterwegs und spielt mit den besten Orchestern. Aber am Sonntag ging einer ihrer grossen Wünsche in Erfüllung: der Auftritt im KKL. Auf die Frage, nach dem Konzert, ob es ihre Erwartungen erfüllt hat, antwortete sie: «Es hat all meine Erwartungen weit übertroffen, es war fantastisch.» Ob sie lieber Kammermusik macht oder mit Orchestern spielt? «Wenn man mit einem Orchester so zusammenspielen kann wie hier mit den Festival Strings, dann ist es reine Kammermusik!»

Geigerin mit feinem Pinselstrich

Das berühmte Violinkonzert e-Moll von Felix Mendelssohn-Bartholdy sei eines ihrer liebsten, so Bomsori. Es habe unglaublich viel Gefühl und unzählige Facetten, alles, was man sich als Interpret nur wünschen kann. Und ihr farbenreiches Spiel verzahnt und ergänzt sich fantastisch mit dem fein ausgewogenen Spiel der Festival Strings. Sie spielt mit unglaublich variablem Ton, malt Klänge wie mit feinem Pinselstrich. Ihre Hinwendung zum Orchester, ja, zu jedem Musiker, ist stets zu spüren. Sie spielt energievoll, lebhaft in den raschen Arpeggien und glasklaren Läufen; seelenvoll aus innerer Empfindung gestaltet sie die Melodien.

In der Kadenz überrascht sie mit ganz eigener Spielweise, raubkatzenartige Geschmeidigkeit paart sich mit engelsgleich himmlischer Weite. Bomsori scheint Elfe und Puck in sich zu vereinen. Und wenn einmal ihr tiefer, lang ausgehaltener Ton im Spiel der Holzbläser verschwindet und dann wieder daraus hervortaucht, ist das so zauberhaft wie betörend. Am Ende grosser Applaus im sehr gut besuchten Saal und Standing Ovation.

Zu Beginn spielen die Festival Strings Mozarts «kleine» g-Moll-Sinfonie. Zupackend der Beginn, dann mit innigem Schmelz die Oboensoli (Hernando Escobar), dramatische Anklänge an Don Giovanni, tänzerische Leichtigkeit – das alles gelingt den Strings eindringlich. Nach der Pause, in der sich das Publikum um Bomsori schart, die CDs signiert, Beethovens dritte Sinfonie, die Eroica. Die Festival Strings beweisen, dass man kein grosses Orchester braucht, um Beethovens Intentionen nachzuspüren.

Daniel Dodds und das Orchester erweisen sich als Ensemble, das unglaublich genau aufeinander hört und intensiv miteinander agiert. So ist es ihnen möglich, Dramatik pur zu liefern, ebenso wie zart hingetupfte Akkorde und wundersame Dissonanzen. Herrlich die drei Hörner, die mit ihrem Klang an den Freischütz erinnern. Dann die Holzbläser mit fein aufeinander abgestimmten Passagen und natürlich die Streicher, die sich zu enormer Klangfülle steigern können. Ein Beethoven, so differenziert und klar, dass man sich auf die Fortsetzung dieser Serie freut.

Festival Strings Chamber Players mit Hernando Escobar (Oboe): So, 5. März, 17.00, Zeugheersaal, Hotel Schweizerhof, Luzern; www.fsl.swiss

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen