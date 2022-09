Andermatt Gotthard Klassikfestival vor einer Zäsur: Mit Pepe Lienhard vor leeren Rängen und Intendantenwechsel Das Gotthard Klassik Festival setzt mit dem Altmeister noch einmal ein Ausrufezeichen. Die tiefen Zuschauerzahlen vermag allerdings auch Pepe Lienhard nicht zu korrigieren. Welches sind, neben dem anstehenden Intendantenwechsel, die Probleme? Roman Kühne Jetzt kommentieren 26.09.2022, 14.41 Uhr

Pepe Lienhard & His Big-Band im Schlusskonzert des Gotthard Klassik-Festivals in der Konzerthalle Andermatt. Bild: Peter Fischli

«Offenbar sind wir heute en famille. Es ist halt Sonntag und schlechtes Wetter» – und los ging's, mit dem ersten Ohrwurm, dem Titelsong aus «Wetten, dass …». Charmanter hätte Pepe Lienhard den Auftakt nicht gestalten können. Denn nur knapp 100 Zuschauerinnen und Zuschauer verlieren sich am Sonntagabend in der stattlichen Andermatter Konzerthalle. Eine Lücke an Besuchern, die sich am Gotthard Klassik Festival wie ein roter Faden durch die beiden Festivalwochenende und seine sieben Konzerte zieht.

An der Qualität liegt es nicht

An was liegt es? Noch im September 2021, mitten in der Pandemie, verzeichnete das Gotthard Klassik Festival einen regelrechten Zuschauerboom. Die Verlegung vom Frühling in den Herbst, der Mangel an Konzertalternativen lockte deutlich mehr Publikum an. Ein Jahr später ist dies nur noch Geschichte. Am Samstag verfolgten zum Beispiel gerade einmal 30 Interessierte das Ensemble Friendship in der Kirche St.Peter und Paul.

Dabei wäre deren süffige Mischung aus Schweizer Volksmusik und Klängen aus aller Welt prädestiniert für ein grösseres Publikum. An der Qualität des Programms kann es nicht liegen. Schon das ebenfalls mässig besuchte Eröffnungskonzert mit den Festival Strings Lucerne und dem grossartigen Trompeter Gábor Boldoczki setzte da eine hohe Messlatte.

Keine Fokussierung und lange Wege

Aber ist das Festival mit seinem Stilmix nicht zu breit aufgestellt? Klassik, Jazz, Volksmusik und Tango brachten in dieser Saison zwar Kurzweil, aber auch Unverbindlichkeit in die Konzerte. Das Wort «Klassik» im Festivalname wird so zur vagen Leitschnur degradiert. Zum Vergleich: «The Bash» mit seiner klaren Ausrichtung auf vier Schweizer Mundartrocker war im Hauptkonzert vor zwei Wochen ausverkauft. Die nähere Konkurrenz wie die Swiss Alps Classics im Juni hatten ebenfalls weniger Zuschauer. Doch hielt sich der Rückgang, wohl auch wegen der klareren Fokussierung, in Grenzen.

Neben diesen «festivalspezifischen» Überlegungen bleibt die Lage eine Herausforderung. Man kann es drehen und wenden, wie man will: Andermatt liegt eher ab vom Schuss. Dies ist auch ein Reiz des Dorfes. Der Anfangsweg, die schlechte Anbindung an den öffentlichen Verkehr und die vielen Staus am Gotthard schrecken aber sicher viele Konzertbesucher ab. Waren am Anfang noch ganze Gruppen aus dem Einzugsgebiet von Luzern auszumachen, so scheint sich diese Klientel momentan zurückzuhalten.

Zu viele Köche

Ein weiterer Punkt: Vielleicht gibt es schlicht und einfach zu viele Veranstalter im kleinen Bergdorf. Gotthard Klassik Festival, Swiss Alps Classics, Andermatt Music – es ist nicht einfach, den einzelnen Konzertorganisationen zu folgen. Eine starke Marke, ein «Brand» mit nationaler und internationaler Ausstrahlung entsteht so nicht. Hier wird es früher oder später wohl zu einer Bündelung der Kräfte kommen.

Dann spielen die veränderten Konzertgewohnheiten, dieses «neue Normal» der zwei Coronajahre ebenfalls eine Rolle. Selbst grosse Veranstalter wie das Lucerne Festival oder aktuell das World Band Festival müssen mit weniger Publikum auskommen.

Ein Höhepunkt des Abends mit Pepe Lienhard ist die «Bohemian Rhapsody» von Queen mit der Schweizer Sängerin Jizelle. Bild: Peter Fischli

Pepe ganz der Profi

Zum Glück sind da noch Pepe Lienhard und seine Band. Ein Fels in der Brandung. Ein Urgestein der professionellen Unterhaltungsmusik. Er und seine Solisten lassen sich von den wenigen Zuschauern nicht ablenken, spielen souverän, mit Energie und Geist.

Zwar greift der Meister nur noch bei der kurzen Einstiegsnummer zu seinem Instrument, dem Saxofon. Zu sehr ist er Profi und auf Qualität bedacht, als dass er nicht den jüngeren Könnern in seiner Bigband den Vortritt liesse. Doch wie er mit Erzählungen durch den Abend führt und eine bekannte Nummer an die andere reiht, ist grosse Unterhaltung. Am flausten wirkt die Band, wenn sie in «In The Mood» oder «I Will Always Love You» die weltbekannten Solos einfach nachspielt.

Doch Pepe wäre nicht Pepe, wenn er nur die alten Nummern zum Besten gäbe. Das unvermeidliche «Swiss Lady» wird mit einem wilden Alphornsolo aufgemotzt. «Bohemian Rhapsody» von Queen – der Höhepunkt des Abends – erklingt in einer raffinierten Fassung, wo die überzeugende Schweizer Sängerin Jizelle mit tiefer Stimme die originalen Kopf-Vocals von Freddy Mercury kontrastiert. Die aktuelle Tournee, Andermatt war die letzte Station, gibt es auch auf einer hörenswerten CD, die wunderbar den Bigband Sound in die Stube bringt.

Festivalgründer übergibt an «hochrangige Organisation»

Übergibt die Leitung an eine «hochrangige, professionelle Organisation»: Festival-Pionier Jörg Conrad. zvgvg

Es war auch das letzte Konzert unter der Leitung des Intendanten Professor Jörg Conrad. Als Pionier brachte er vor acht Jahren das erste Festival – damals vor allem für Klassik – nach Andermatt. Noch ohne Konzerthalle und am Anfang des Touristen-Booms legte er so den Boden für die Berggemeinde als Festivalort. Aus gesundheitlichen Gründen ist es ihm nicht mehr möglich weiterzumachen. Doch es soll weitergehen, mit einer «hochrangigen professionellen Organisation» (Conrad).

Hoffen wir, dass das Niveau der Konzerte erhalten bleibt und es den Neuen gelingt, wieder mehr Gäste an die Konzerte zu locken. Denn das Publikum ist an diesem Abend begeistert. Zum letzten Stück stehen alle auf den Beinen und schenken so dem Festival wenigstens einen würdigen Abschluss.

Hinweis: Neue CD von Pepe Lienhard und seiner Bigband mit dem aktuellen Programm gibt es unter www.pepelienhard.ch.

