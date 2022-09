Apropos Sündenfall Kann man sich sprachlich von der Bibel verabschieden? Christian Peter Meier 20.09.2022, 05.00 Uhr

Ein Leser hat mich dieser Tage dafür kritisiert, dass ich den Begriff Sündenfall verwendet habe, ohne das in der Genesis damit umrissene Ereignis gemeint zu haben. Vielmehr spielte ich auf einen umstrittenen Kredit an, der in Luzern an die Urne kommt. In anderen Bereichen habe ich relativ schmerzfrei Abschied nehmen können von Wörtern, bei deren Verwendung sich andere unwohl fühlen. Doch ohne Bibelzitate würde es schwierig, überhaupt noch schreiben zu können. Dazu folgendes Beispiel: