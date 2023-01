Architektur Experteninterview zu Theaterneubau und Stadtplanung: «Ohne Anpassungen wird dieses Projekt verrissen» Im Expertengespräch äussern sich Rainer Heublein und Remo Reginold vom Innerschweizer Heimatschutz über Mängel des geplanten Neu- beziehungsweise Anbaus des Luzerner Theaters, ideale Baukultur und weshalb heute fast nur noch gesichtslose und einander gleichende Wohnblöcke hochgezogen werden. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mutige Lösung oder unpassende Verschandelung der Umgebung? Die Meinungen zum geplanten Neu- beziehungsweise Anbau des Luzerner Theaters gehen weit auseinander. Auch Rainer Heublein und Remo Reginold sind skeptisch, was das Siegerprojekt «überall» betrifft. Visualisierung: PD

Der behutsame Umgang mit alter Bausubstanz sowie eine ideale Stadtplanung sind in Luzern nicht nur aufgrund des neuen Theaterbaus brandaktuelle und hitzig geführte Diskussionen. Oft sind die Meinungen so divers wie die persönlichen Empfindungen und Ansichten dazu, was als schön gilt. Darüber und über vieles mehr haben wir mit Remo Reginold (Präsident) und Rainer Heublein (Präsident Sektion Kanton Luzern) vom Innerschweizer Heimatschutz (IHS) gesprochen.

Zu Beginn eine ganz simple Frage: Wie gefällt Ihnen das Projekt «überall» für den Theaterneubau in Luzern?

Remo Reginold. Bild: Alex Spichale / MAN (8. Juli 2022)

Remo Reginold: Was mir bei der Planung für das neue Theaterhaus gefehlt hat und nun auch bei dem Siegerprojekt fehlt, ist eine eigentliche Vision. Man versucht die Quadratur des Kreises zu schaffen und endet bei einem Konstrukt, das mich nicht wirklich überzeugt.

Rainer Heublein: Wenn man an dieser Stelle einen Neubau für ein Dreispartenhaus plant, ist die Konsequenz genau dieser Kompromiss, der nun das Siegerprojekt darstellt. Als Standort wesentlich besser geeignet wäre die städtebaulich offene Wunde Kasernenplatz. Der Autobahnanschluss dort ist ein seit Jahrzehnten bestehendes Provisorium.

Sie drücken sich diplomatisch aus. Und damit wären wir schon mitten in einer gesamt-stadtplanerischen Diskussion…

Rainer Heublein. Bild: Matthias Piazza (Sachseln, 9. Juni 2022)

Heublein: Man wusste von Anfang an, dass der Platz für ein modernes Theaterhaus an der jetzigen Stelle samt genügend Raum für Saal, Orchestergraben, Hinterbühne usw. sehr knapp bemessen ist. Dieser «Fussabdruck» geht nun mal von der Theaterstrasse bis ganz nah an die Jesuitenkirche. Ob mit oder ohne Erhalt des alten Gebäudes.

Reginold: Man muss fairerweise noch sagen, dass die Auflagen beim Architekturwettbewerb eine echte städtebauliche Vision für das neue Theaterhaus gar nicht möglich machten. Das führt dann zu einem solchen Hybrid.

Also war das von Anfang an eine Fehlplanung, auch politisch?

Reginold: Das ist wohl etwas zu hart gesagt. Vielleicht wollte man einfach zu viel. Eben: Die Quadratur des Kreises ist nicht zu schaffen an dieser Stelle.

Heublein: Nicht nur. Ich habe angeregt, dass auch die angrenzende Buobenmatt miteinbezogen wird, zumal das Grundstück dem Kanton gehört und die meisten Räume an die kantonale Verwaltung vermietet sind, welche in Zukunft an den Seetalplatz zügelt.

Die Diskussion um «überall» ist rege und auch hitzig. Eine stattliche Anzahl der Kommentare aus der Bevölkerung sind negativ. Sind die Luzernerinnen und Luzerner zu konservativ, wenn es um Neu- oder wie hier um auffallende Anbauten geht?

Reginold: Um die Frage konservativ oder nicht geht es gar nicht. Wenn eine Bauherrschaft von vornherein ein Abenteuer wagt und entsprechend kommuniziert, dann hat etwas Visionäres auch eine Chance. Man denke ans KKL und seinen sehr effektiven Fürsprecher Thomas Held. Dank dieses Strategen hatte man ein ideales Kommunikationskonzept für das KKL von Jean Nouvel. Ansonsten lässt sich aber festhalten: Der Mensch ist tendenziell eher wertkonservativ. Man hält lieber an Bestehendem fest, als sich auf etwas Neues einzulassen. Bahnbrechende Architektur hat nicht selten etwas Brutales, das oft nicht mal demokratisch legitimiert ist. Im Nachhinein sind viele Leute dann trotzdem froh.

Der französische Stararchitekt Jean Nouvel vor der Baustelle «seines» KKL Luzern. Bild: Sigi Tischler / KEYSTONE (27. Februar 1998)

Sie vom IHS haben am Projekt «überall» unter anderem kritisiert, dass ausreichender öffentlicher Freiraum vor dem Haus fehle und dass weder Volumen noch Fassadengestaltung an den Ort passen. Was müsste man am bestehenden Projekt ändern?

In dieser Visualisierung kommt man der Idee, wie sich die Architekten von «überall» die spiegelnden Kacheln vorstellen, am nächsten. Visualisierung: PD

Heublein: Ich würde zunächst mal überlegen, ob das Oberflächenmaterial mit den spiegelnden Kacheln passt. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige architektonische Sprache ist. Diese Kacheln sollen ja die Umgebung reflektieren. Da wäre es wichtig, zu wissen, was darin alles gespiegelt wird. Das ist nirgends befriedigend dargestellt in den Visualisierungen. Und ich habe den Umgebungsplan genauer angeschaut: Da führt der Veloweg durch. Und dort soll auch die Allee für Fussgänger entstehen – alles recht eng. Dieser Aussenraum funktioniert so nicht – wie er es jetzt schon nicht tut.

Eine Idee war es auch, auf dem Dach des Gebäudes eine Gastro-Terrasse mit Blick auf die Reuss und Umgebung zu betreiben. Das ist beim Projekt «überall» auf den ersten Blick in eher kleinem Ausmass gegeben.

Heublein: Da gab es in der Tat Wettbewerbsbeiträge, die das deutlich grosszügiger geplant hätten. (Anm. d. Red.: Sehen Sie hier die Visualisierungen aller über 100 Projekteingaben.)

Die Bevölkerung wird über den Kredit für den Neubau abstimmen. Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass dieser durchkommt, sollte der Bau so umgesetzt werden, wie er im Projektbeschrieb erscheint?

Reginold: Wenn es ohne substanzielle Anpassungen zur Abstimmung kommt, könnte das Projekt von vielen Seiten verrissen werden. Die Kontroverse wird hoch hergehen und irgendwann werden alle entnervt den Bettel hinschmeissen. Das ist meine Prophezeiung. Dann sind wir wieder bei null.

Heublein: Ich habe ganz zu Beginn gegenüber der Projektierungsgesellschaft gesagt: Holt möglichst alle Interessengruppen mit ins Boot, um die Vorgaben für den Wettbewerb möglichst breit abzustützen. Nur so kann ein entsprechendes Siegerprojekt auch Akzeptanz erhalten.

Verlassen wir den Themenkomplex Luzerner Theater. Die Gesellschaft ist lange – bis in die 1970er-Jahre – sehr viel unsensibler mit historischen Bausubstanzen umgegangen als heutzutage. Ich erinnere an das alte Gotthardhaus neben der Hauptpost in Luzern. Dem trauern viele nach. Das würde man heute wohl nicht mehr abreissen.

Reginold: Man muss den historischen, gesamteuropäischen Kontext herstellen. Schauen wir nach Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Dort konnte man den Grundsatz, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und Neues zu errichten, auch an der Architektur ablesen. Das war oft etwas unsensibel, aber praktisch und funktional. Dieser Geist wehte auch in der von Zerstörung verschonten Schweiz. Neues sollte her. Der internationale Modernismus hielt Einzug.

Was hat dann zu erhöhter Achtsamkeit gegenüber alten Bauten geführt? Und wann genau ist das passiert?

Reginold: Es gibt keinen eindeutig festzulegenden Kulminationspunkt. Zunächst waren es Architekturtheoretiker, die gewisse Themen des kulturellen Wertes alter Bausubstanz vermehrt wieder in die Fachdiskussion und danach in die Gesellschaft trugen. Gleichzeitig gab es zunehmend finanzielle Sachzwänge, unter anderem durch die Ölkrise in den 1970er-Jahren. Man hatte nicht immer gleich das Geld, neu zu bauen. Also renovierte man wieder vermehrt. Ich wäre mir übrigens gar nicht so sicher, ob man heute ein Gotthardhaus unter bestimmten Bedingungen nicht doch auch abreissen würde.

Ein gutes Beispiel für eine Diskussion über abreissen oder nicht, war das Ringen um das Gewerbegebäude an der Tribschenstrasse in Luzern. Das ist ein sehr spezieller und einmaliger Vertreter des 30er-Jahre-Funktionalismus. Dass hier überhaupt ernsthaft über ein Abriss nachgedacht wurde, ist aus architekturhistorischer Sicht doch äusserst bedenklich.

Finden viele nicht schön, ist aber ein architekturhistorisch wertvoller Vertreter seiner Zeit: Das Gewerbegebäude an der Luzerner Tribschenstrasse. Bild: Pius Amrein/ Luzerner Zeitung (12. August 2020)

Reginold: Grundsätzlich ist es wohl so, dass viele Leute dieses Gebäude für hässlich halten. Dabei wird ausgeblendet, dass es bauhistorisch sehr interessant und wichtig ist. Gesellschaftliche Sensibilisierung kann helfen. Zum Glück bleibt das Gebäude ja nun erhalten und wird weiter als Arbeits- und Denkraum genutzt.

Heublein: Ich hatte bei der Bauherrschaft mal angeregt, einen Tag der offenen Tür zu organisieren, um den Menschen die Besonderheiten dieses Hauses zu zeigen. Es gäbe so viele spannende Details zu entdecken, die nicht nur uns Fachleuten interessant erscheinen.

Die Interessen und Meinungen der Fachwelt und der Massengeschmack liegen oft sehr weit auseinander…

Heublein: Ich sage eigentlich immer: Gute Baukultur ist mehrheitsfähig, sogar massentauglich.

Reginold: So ist es. Es braucht dazu immer eine gute Kommunikation mit und in der Öffentlichkeit. Architektur bewegt die Menschen, weil es um die Gestaltung ihrer alltäglichen Umgebung geht. Ich staune dabei immer wieder, wie unsensibel und desinteressiert viele Menschen trotzdem sind. Wenn man von Baukultur spricht, redet man auch von Handwerk, Wirtschaft, von Räumen, von Begegnungsstätten. Eine gesellschaftliche Auseinandersetzung sollte inklusiv und somit auch potenziell partizipativ sein. Daraus entsteht dann vielleicht auch ein verstärkter öffentlicher Diskurs über Architektur.

Der ökonomische Druck auf Bauherrschaften ist heute grösser als früher – zumindest scheint das so. Hat man früher verhältnismässig mehr Geld fürs Bauen ausgegeben und daher aufwendiger gebaut? Ein Beispiel: Es gibt kaum mehr ausgefallene Mehrfamilienhäuser oder Wohnblöcke.

Luftaufnahme der Überbauungen im Gebiet Luzern Süd in Kriens. Auf dem Bild zu sehen ist die Überbauung Mattenhof (im Vordergrund) und Schweighof im Hintergrund. Bild: Pius Amrein / Luzerner Zeitung (25. April 2019)

Reginold: Ich stelle mal die gegenteilige These auf, dass man früher weniger Geld zur Verfügung hatte und darum von Anfang an bedachter, kreativer und qualitativ nachhaltiger gebaut hat. Heutzutage verfügt man über zu viel Geld. Und das führt zur typischen Investorenarchitektur wie im Krienser Mattenhof oder in der Europaallee in Zürich.

Aber könnte man als Bauherrschaft mit genug finanziellen Mitteln dann nicht sagen: Ich baue etwas Besonderes und lasse zum Beispiel die Fassade speziell gestalten, so wie man das in der Gründerzeit getan hat?

Reginold: Das machen die wenigsten. Noch mal: Geld ist prinzipiell genug vorhanden, aber damit einhergehend auch der Grundsatz des «return on invest». Es geht letztlich um die maximale Rendite. Dabei muss man beachten, wer heute überhaupt noch Wohnhäuser baut. Das sind meist grössere Player wie Pensionskassen, die entweder eine Verantwortung für ihre Anlagen tragen, oder internationale Fonds, die wenig Sinn und Sensibilität für den Raum und den Ort zeigen.

Blick auf die Pilatusstrasse mit seinen Gründerzeitenhäuser – vermutlich um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Bild: Stadtarchiv/

F2a_PILATUSSTRASSE_0_01_05-01-D

Heublein: In der Luzerner Neustadt wurde um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert insgesamt ungefähr gleich lang gebaut wie nun gerade in Luzern Süd. Ein wesentlicher Unterschied ist: Damals waren ungefähr auf gleich grossem Gebiet mehrere dutzend verschiedene Bauherrschaften am Werk. Heute sind es in Luzern Süd schätzungsweise zwei Handvoll, alle mit sehr hohem Renditestreben.

Reginold: Die zunehmende Monopolisierung ist eine generelle gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung, die sich auch in der Architektur manifestiert. Immer weniger Bauherrschaften vergeben ihre Aufträge an immer grössere Architekturbüros und ziehen immer austauschbarere, sich gleichende Projekte durch. Die Architektin oder der Architekt, die oder der auch die Baukunst mit ins Zentrum stellt, hat es schwieriger.

Luzern und seine Kernagglomeration mit rund 200’000 Einwohnern wächst und wächst. Damit steigen nicht nur der Wohnungsbedarf, sondern auch die Verkehrsprobleme. Was ist das beste Verkehrsmittel der Zukunft?

Heublein: Ein Verkehrsplaner sagte mir letztens, dass die grösste Pendlerfrequenz der Schweiz auf dem Luzerner Schlossberg festzustellen sei. Das liegt auf einer Achse, auf der auch mal das Tram fuhr. Muss ich noch mehr sagen dazu?

Reginold: Beim motorisierten Individualverkehr kann man diverse Konzepte anwenden, die die Anzahl der Autos reduziert. Der Mensch ändert sich und seine Gewohnheiten aber erst dann, wenn es beginnt, wehzutun – wenn ich also eine Stunde brauche, um in der Stadt von A nach B zu kommen. Welche die beste Transportlösung darstellt, ist schwierig zu sagen.

Fantasieren wir ein wenig: Eine Metro wäre wohl die beste Lösung.

Reginold: Eine U-Bahn wie die neue Cross-Rail in London wäre natürlich grossartig, ist aber finanziell nicht zu stemmen und auch klimatechnischer Unsinn.

Heublein: Die zentrale Frage ist immer, wo man die Priorität setzt. Für wen soll die Stadt funktionieren? Auch verkehrstechnisch. Meine Antwort: Wenn es primär eine Wohnstadt sein soll für die Bürgerinnen und Bürger, dann muss man auch entsprechend planen und keine Stadt für Pendlerinnen und Pendler oder Touristen bauen. Ein Beispiel für Fehlplanung: Ich kann bald nicht mal mehr meine Mutter, die schlecht ist zu Fuss, mit dem Privatauto direkt vor den Bahnhof Luzern fahren, weil da nun die Touristencars halten sollen. Diese strategische Ausrichtung missachtet die Bedürfnisse der Einheimischen.

Reginold: Bei solchen Überlegungen braucht es aber nicht mal grosse Visionen, sondern nur gesunden Menschenverstand.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen