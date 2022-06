Hörausstellung Geflüchtete Jugendliche zeigen, wie sie ihr neues Zuhause erleben Die Audioinstallation «Ohren auf Reisen» gibt in der Musikhochschule Luzern einen besonderen Einblick in den Alltag von Flüchtlingen. Kurzportraits zeigen, wie sie die neue Umwelt akustisch wahrnehmen. Und dass auch dabei die Sprache zentral ist. Florian Hoesl Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Helena Simonett, Forschungsprojektleiterin an der Musikhochschule Luzern, in der da gezeigten Hörausstellung.

Geflüchtete Menschen sind an ihrem Zufluchtsort mit einer ihnen oft völlig fremden Kultur konfrontiert. Musik kann dazu beitragen, ihnen dahin ein wenig den Weg zu ebnen. Sie können über die Musik gar eine «Community und damit eine Art neue Heimat finden», wie es Valentin Gloor, Direktor der Hochschule Luzern – Musik anlässlich des «Szenenwechsel»-Festivals formuliert hat.

Ob und wie Musik diese Rolle spielen kann, untersucht die Musikhochschule mit dem mehrjährigen Forschungsprojekt «Music as Empowerment». Der erste Teil davon ist jetzt die Ausstellung «Ohren auf Reisen», die im Hochschulgebäude auf dem Kampus Südpol frei zugänglich eingerichtet ist.

Sprache als grösste Herausforderung

Die Audioinstallation wirkt auf den ersten Blick etwas unspektakulär. Sie geht noch einen Schritt hinter die Musik und gibt Einblick in die akustische Umwelt des Alltags von zwölf geflüchteten jungen Menschen aus Eritrea, Somalia, Afghanistan und Syrien. Im Zentrum stehen Audiocollagen dieser zwölf Jugendlichen.

In Workshops gingen die Beteiligten der Frage nach: Wie klingt die Schweiz?

Vier Bildschirme mit angeschlossenen Kopfhörern sind eingefasst in farbige Holzrahmen. Auf diesen finden sich Fragen wie «Wie klingt dein neues Zuhause?». Darüber hinaus gibt es wenig Information darüber, mit was wir es hier zu tun haben.

Die Audiocollagen der zwölf jungen Menschen sind in einem Workshop entstanden, gemeinsam organisiert vom Verein Zuhören Schweiz, dem Luzerner Radiosender 3fach und einem Forschungsteam der Hochschule Luzern – Musik unter der Leitung von Helena Simonett.

Auf den zwei äusseren Bildschirmen «Ohren auf Reisen» läuft ein kurzer Dokumentarfilm, der zeigt, wie die Forscherinnen und weitere Begleiter des Projekts mit den Jugendlichen arbeiten. Es wird sofort klar: Das erste grosse Hindernis ist die Sprache. Soeben mal schnell eine neue Sprache lernen zu müssen, ist eine ungeheure Herausforderung. Man kann sich nicht ausdrücken, wie man will, und das ist oft mit sehr viel Frust verbunden. Im Film spürt man die Geduld, die das abverlangt und die dennoch mit enormer positiver Energie von beiden Seiten aufgebracht wird.

Auf den anderen Bildschirmen kann man sich durch die Beiträge der Jugendlichen klicken. Es sind drei- bis vierminütige Audioporträts, in denen die Jungs und Mädchen selbst über sich berichten.

Am liebsten Fisch und überhaupt kein Fussball

Sie erzählen, woher sie kommen und wer sie sind. Einer kocht gerne, am liebsten Fisch, während eine andere überhaupt kein Fussball mag oder jemand wahnsinnig gerne Klavierspielen lernen würde. Man erfährt von Wünschen, Sorgen, Schwierigkeiten und Hoffnungen der jungen Menschen. Begleitet werden die Erzählungen von Hintergrundgeräuschen wie etwa dem Brutzeln in der Bratpfanne, spielenden Kindern oder Musik.

Die Beiträge machen klar, dass tatsächlich ein Zugang zur Sprache gefunden wurde. Die Jugendlichen sprechen langsam, sehr deutlich und in wohlformulierten Sätzen. Es fällt ihnen nicht leicht, aber es macht keinesfalls den Eindruck, als wären ihnen die Worte in den Mund gelegt worden. Es wäre interessant, mehr darüber zu erfahren, was von den Jugendlichen selbst kam, und wie man gemeinsam am Ausdruck gearbeitet hat.

Kein Aktivismus mit der Moralkeule

Aber gerade in ihrer «unspektakulären» Umsetzung hat die Aktion etwas Erfrischendes. In einer Zeit, in der Schuldzuweisungen und Forderungen allzu gerne mit empathischem Aktivismus verwechselt werden, sind Projekte, die einfach nur aufzeigen und beschreiben, umso wertvoller. Und tragen mitunter mehr zur Verständigung bei als hitzige Moralkeulen.

«Ohren auf Reisen» führt einem niederschwellig vor Augen, dass Menschen im Alltag jeder Zeit und ohne Umweg aufeinander zugehen können, um herauszufinden, wer der andere ist. Umso mehr hätte man sich weitere Informationen über die Methodik und Zielsetzungen des Projekts gewünscht. Und ist umso mehr gespannt, wie dieses sich weiterentwickeln wird.

«Ohren auf Reisen» bis 5. August. Am 7. Juli wird die Ausstellung von 14 bis 15.30 Uhr von Radio-3fach-Moderator Matthias Büeler begleitet. Gezeigt wird dabei ein Dokumentarfilm des afghanischen Filmemachers Ahmad Alizada, der das Projekt begleitet hat. Die Hörstücke sind auf www.zuhoeren-schweiz.ch abrufbar.

