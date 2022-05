Familienkonzert im KKL Auch Kinder haben Sinfoniekonzerte für Grosse verdient Das Luzerner Sinfonieorchester lud zum Familienkonzert «Zirkus!» ein. Das ist löblich. Doch machen Familienkonzerte überhaupt Sinn? Susanne Holz 29.05.2022, 20.35 Uhr

Er kann auf eine lange Karriere zurückblicken und begeisterte nun mit seinem Witz beim Familienkonzert im KKL, wo er am 29. Mai 2022 erstmals an der Seite des Luzerner Sinfonieorchesters auftrat: Pantomime Christoph Staerkle (70). Bild: Alexandra Wey (Baar, 18. April 2000)

Ganz zuletzt bei diesem einstündigen Familienkonzert meinte man sie wirklich traben zu hören – die anmutigen Zirkuspferde im Rund der Manege. Das Luzerner Sinfonieorchester hat am Sonntagvormittag in den Konzertsaal des KKL eingeladen, zum Familienkonzert unter dem Titel «Zirkus!». Das Konzert schloss fulminant mit dem «Galopp» aus der Suite des sowjetisch-armenischen Komponisten Aram Chatschaturjan (1903-1978), die dieser 1944 aus seiner Bühnenmusik zu Michail Lermontows (1814-1841) Theaterstück «Maskerade» zusammenstellte.

Aram Chatschaturjans Suite kam dem Thema «Zirkus!» sicher am nächsten, mehr als Franz Schuberts (1797-1828) Militärmarsch zu Beginn oder auch die Zirkuspolka von Igor Strawinsky (1882-1971) oder das Konzert für Schlagzeug und kleines Orchester von Darius Milhaud (1892-1974) im Mittelteil. Denn bei Chatschaturjan hörte man wie eingangs schon erwähnt die Pferde galoppieren und ebenso die Geigen träumen.

Es wurde wild, es wurde romantisch. Hinreissend der Walzer, bezaubernd die Nocturne, mächtig schön der Klang der Streicher bei der Romanze. Gross der Applaus der Erwachsenen an dieser Stelle für das Luzerner Sinfonieorchester. Die Kinder im Saal, die meisten im Kindergarten- und Primarschulalter, sie schienen die wunderschöne Suite nicht ganz so genossen zu haben wie ihre Eltern. Teils wirkten sie nervös, teils wirkten sie abwesend.

Und doch fragte man sich, ob nicht gerade diese 18-minütige Suite zum Abschluss des Konzerts auch den Kindern am meisten in Erinnerung bleiben wird – als schönster Moment eines ansonsten recht unruhigen und kleinteiligen Programms. Denn was klassische Musik ausmacht, und das dürfen und können auch bereits Kinder erfahren, ist Perfektion, ist Erhabenheit, ist Konzentration, ist andächtiges Zuhören, ist ein Versinken in Atmosphäre und Klang. Dass dieses Versinken in die Vollkommenheit der Musik auch den Kleinen möglich ist, zeigte sich an einem rund Vierjährigen, der zufrieden auf dem Schoss seiner Grossmutter sass. Die Frage sei erlaubt: Braucht es überhaupt Familienkonzerte?

Ein grossartiger Pantomime und lästige Zügelstimmung

Man soll Kinder ernst nehmen, man darf sie auch mal überfordern. Einfach gesagt: Auch Kinder haben Sinfoniekonzerte verdient. Die Unruhe im Saal während der ersten 45 Minuten war auch darauf zurückzuführen, dass ständig umgebaut wurde und die drei ersten Stücke nur zwischen sechs und neun Minuten dauerten. So kam eher Zügel- als Zirkusstimmung auf. Grossartig war sicher der Pantomime Christoph Staerkle, der die Zeit zwischen den Stücken mit seiner witzigen Mimik und Gestik füllte – doch war er auch weit hinten zu sehen?

Am meisten Freude hatten sicher die Kinder, die zusammen mit Christoph Staerkle ihr pantomimisches Talent auf die Bühne brachten.

Toll auch Schlagzeuger Iwan Jenny und Dirigentin Tabita Berglund. Der grosse schöne Bogen aber fehlte – vermutlich auch den Kindern.