Kunst Ein Ausflug ins leuchtende Dickicht der kubanischen Künstlerin Zaida del Río In der Löwengalerie Luzern ist aktuell eine der populärsten zeitgenössischen Künstlerinnen Kubas zu sehen. Susanne Holz 04.05.2022, 20.00 Uhr

Andi Schnelli freut sich, die Grande Dame der kubanischen Kunst zeigen zu können, Zaida del Río. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 3. Mai 2022)

Eine ganz eigene Bildsprache prägt aktuell für mehrere Wochen den Raum der Löwengalerie mitten in Luzern. Mit ihren kraftvoll-ornamentalen Werken zu Gast ist Zaida del Río, die Grande Dame der kubanischen Kunst. Del Rio, geboren am 3. Juni 1954 in Guadalupe auf Kuba, studierte Kunst in Havanna und Paris – sie lebt und arbeitet seither in Havanna.

«Die Vogelfrau steht für Freiheit» Kurzinterview Zaida del Rio, was ist Ihr Antrieb, was Ihr künstlerisches Schaffen betrifft? Zaida del Rio: «Ich versuche mit meiner Kunst alle Umstände meines Lebens und das Dasein, das mich umgibt, zu reflektieren. Die Landschaft, die Farben, die weibliche Figur, die Geschichten, die mich umgeben.» Was symbolisiert die wiederkehrende Vogelfrau in Ihren Werken? «Die Vogelfrau ist ein Symbol der Freiheit. Sie ist eine Schöpfung, die auf der afrokubanischen Religion basiert. Sie bezieht sich auf eine Göttin, die sechs Monate in den Bergen und sechs Monate im Meer lebte. Die Göttin verkleidete sich als Vogel, um die Vögel zu bezaubern.» Und was hat es mit der Figur des Buddhas auf sich? «Der Buddhismus ist eine Quelle der Inspiration für mich, da er viel Weisheit in sich trägt. Ich verbinde mit ihm inneren Frieden und schöne Bilder.»

In ihrer Heimat ist Zaida del Río so populär wie kaum eine andere Malerin – seit bald 50 Jahren ist sie eine der wichtigsten zeitgenössischen Künstlerinnen Kubas. Und seit bald 50 Jahren verfolgt die heute 67-Jährige zudem ihren ganz eigenen Stil.

Die Liebe zur Opulenz und zur Farbe

Für Galerist Andi Schnelli ist Zaida del Río eine typisch kubanische Künstlernatur: mit ihrer Liebe zur Opulenz, zur Farbe, zur Energie.

«Zaida del Río schafft ihr eigenes Universum», erklärt Andi Schnelli und weist auf die wiederkehrenden Elemente in der Malerei dieser Grande Dame hin: auf die Frauenfiguren mit ihren prominenten Brüsten und dem Kopf eines Vogels, einem Symbol für Freiheit (siehe Kurzinterview). Auf die Ornamentik mit Blumen und Blättern, auf die Figur des Buddha, der immer mal wieder aufscheint.

Alles ist einander verwoben auf diesen mit Acrylfarbe gemalten Bildern – Gesichter, Blumen, Blätter leuchten dem Betrachter aus einem Teppich bunt zusammengewürfelter Farbschnitzel entgegen. Zaida del Ríos Pinselführung ist kraftvoll, dicht und von hoher Intensität. Gleichzeitig wirken die Bilder der kubanischen Künstlerin aber zart und feminin, poetisch und natürlich mystisch. Man kann sich beim Betrachten in ihnen verlieren und ein Spiel spielen – auf der Suche nach Vogelköpfen und Frauenkörpern im Dickicht der Farben.

Ausstellung mit Zaida del Río in der Löwengalerie Luzern: «Primavera en Lucerna». Vernissage ist Donnerstag, 5. Mai 2022, von 17 bis 21 Uhr. Zaida del Río wird vom 12. bis 21. Mai 2022 in der Galerie anwesend sein. Die Ausstellung endet mit der Finissage am Samstag, 11. Juni 2022, von 14 bis 19 Uhr. Öffnungszeiten: Mi/Do/Fr 14–18.30 und Sa 11–17 Uhr. www.loewengalerie.ch