Historische Ausstellung "Es weihnachtet sehr" im Haus zum Dolder

Ausstellung Christbaum, Adventskalender oder Adventskranz: Viele hiesige Weihnachtsbräuche haben gar keinen katholischen Hintergrund Das Haus zum Dolder in Beromünster widmet sich ab Samstag in einer Schau den Weihnachtsbräuchen in unserer Region. In «Es weihnachtet sehr» werden einige gängige Vorstellungen darüber, was alt und traditionell ist, über den Haufen geworfen. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Ein Adventskalender aus den 1950er-Jahren. Bild: Haus zum Dolder, Sammlung D. Wunderlin

Man schmückt zusammen mit allerlei Lametta oder Kugeln und Sternen den Weihnachtsbaum, der Adventskranz steht auf dem Wohnzimmertisch, und beim Adventskalender macht man grade ein neues Türchen auf, um daraus ein Schokoladentäfelchen rauszufischen. Das ist das selige Familienbild in der Weihnachtszeit. Viele Menschen hegen und pflegen diese Traditionen und Festtagsbräuche. Althergebrachte und vertraute Rituale geben Halt, Sicherheit und ein wohliges Gefühl. Doch wer in der Zentralschweiz weiss, dass zum Beispiel gerade der Weihnachtsbaum und dessen Schmuck alles andere als alt sind? Und erst recht nicht typisch katholisch?

Vermutlich ist das historisch Bewanderten durchaus klar. Der breiten Bevölkerung dürfte das aber eher unbekannt sein. Das Haus zum Dolder in Beromünster widmet sich in einer Ausstellung dem Thema der Weihnachtsbräuche – den Krippen, Adventsbäumchen, dem Sternsingen, den Weihnachtsgewürzen, dem Adventskalender oder eben dem Weihnachtsbaum. Manches ist dabei im katholischen Umfeld verwurzelt, «das meiste jedoch, was man mit Weihnachtsbräuchen in Verbindung bringt, ist erstens viel jünger, als man denkt, und zweitens reformierten Ursprungs», wie Museumsleiter Manuel Menrath erklärt.

Die ersten Kugeln kaum grösser als Erbsen

Daniela Bucher Schmidlin, Vizepräsidentin des Museums-Stiftungsrats, sammelt privat alten Weihnachtsbaumschmuck. Bei einer kleinen Führung durch die Schau erklärt sie, dass die ersten Weihnachtskugeln «nicht viel grösser als Erbsen waren und an Ketten aneinandergereiht wurden». Seriell und kommerziell hergestellt wurden sie zuallererst in der thüringischen Stadt Lauscha. Das war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Alter Weihnachtsbaumschmuck aus den Jahren von ca. 1880 bis 1930. Bild: Stefan Welzel (Beromünster, 15. November 2022)

Um 1900 herum waren geschmückte Weihnachtsbäume ein Privileg reicherer Schichten im reformierten Deutschland. Erst mit und nach dem Ersten Weltkrieg erreichte dieser Brauch auch die breite Masse. Popularisiert wurde er durch sozial besser gestellte Offiziere, die die feierlich glitzernden Tannen in Lazaretten aufstellten, um die Gemüter der dort einquartierten Kriegsverletzten zu erheitern. In der katholischen Welt, im Speziellen in der Zentralschweiz, etablierte sich der geschmückte Christbaum sogar erst nach dem Zweiten Weltkrieg.

Weihnachtsschmuck von 1880

Der reich mit altem Schmuck verzierte Weihnachtsbaum im Haus zum Dolder. Bild: Stefan Welzel (Beromünster, 15. November 2022)

Was natürlich nicht heisst, dass es nicht vorher auch schon welche gab in unserer Region. Sie waren aber keine eigentliche Familientradition, sondern «fanden im Laufe des 19. Jahrhunderts nur sehr zögerlich Einzug in die Häuser», wie das Museum schreibt. Im oberen Stockwerk des Dolderhauses steht zur eindrücklichen Veranschaulichung eleganten Weihnachtsschmuckes aus Deutschland oder auch aus dem böhmischen Gablonz (heute Jablonec) ein reich verzierter Baum mit Einzelstücken aus den Jahren von ca. 1880 bis 1930. Ein spannendes und verzauberndes Exponat.

Nicht minder interessant ist der Raum mit den Adventskalendern. Vor allem auch die runden Heliomalt-Kalender mit Lichtlein im Innern dürften vielen hierzulande in guter Erinnerung sein. Schon im 19. Jahrhundert kannte man diverse Arten, der Geburt Christi mit einer täglichen Handlung festlich entgegenzugehen. Auch dieser Brauch kommt aus dem protestantischen Milieu und hat sich in der Mitte des 20. Jahrhunderts etabliert. In der Schweiz wurde der Adventskalender dann erst in den 1950er-Jahren zum weithin bekannten Brauchrequisit.

Heliomalt-Kalender damit Kerzlein, das man im Innern anzündet. Bild: Stefan Welzel (Beromünster, 15. November 2022)

Die Ausstellung «Es weihnachtet sehr» hält noch einiges an solch gut erklärten Geschichten zu zahlreichen Weihnachtsbräuchen parat. Einiges regt zum Schmunzeln, anderes zum Nachdenken an. So gelingt der Spagat zwischen kritischem Blick und vergnüglicher Nostalgie.

Vernissage: Samstag, 19. November, 17 Uhr (offen ab 14 Uhr), Haus zum Dolder, Beromünster, bis 23. Dezember, www.hauszumdolder.ch

