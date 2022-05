Ausstellung Guy Markowitsch zeigt kluge Kunst aus Gummikordeln und Metallelementen Im Kunstraum Hochdorf ist eine Ausstellung mit Werken des Luzerner Künstlers Guy Markowitsch zu sehen. Ein Spiel mit der Bedeutung. Susanne Holz Jetzt kommentieren 11.05.2022, 19.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Kunstraum Hochdorf dominiert derzeit eine minimalistische Formensprache, verantworten tut sie der Künstler Guy Markowitsch. Seine Ausstellung heisst «wrong_WRONG» und sie spielt mit dem dialektischen Element der Umkehrung, aus falsch wird richtig, aus dem Herrn wird ein Knecht. Die Ausstellung spielt aber auch mit Worten und Objekten, mit Zeitgeist und mit technischer Finesse.

Der Luzerner Künstler Guy Markowitsch ist ein Meister des Worts und des Objekts. Bild: Dominik Wunderli (Hochdorf, 10. Mai 2022)

Eines ist die Ausstellung garantiert nicht: sinnentleert. Und so spröde ihre Formensprache einerseits wirkt, so schön ist sie auch in ihrer Geometrie und im Kontrast von Eisen und textiler Weichheit. Der Künstler selbst betont:

«Mein Ansatz besteht immer aus Inhalt und Form.»

Guy Markowitsch zeigt in der eigens für den Kunstraum Hochdorf konzipierten Ausstellung zwei Werkgruppen. An den Wänden spannen sich Gummikordeln mit Hilfe von Metallteilen zu installativen Wandzeichnungen. Textile Linien formen Objekte, die wie bei der titelgebenden Arbeit «wrong_WRONG» den Zeitgeist hinterfragen: die zwei roten X stehen für eine doppelte Verneinung, die zu einer Bejahung wird. Guy Markowitsch nimmt hier die Cancel Culture aufs Korn – seine zwei roten X könnten auch für «Cancelled Cancelling» stehen.

Wenn Konkrete Kunst zur Kunstkorkente wird

Die zweite Werkgruppe befindet sich in der Mitte des Raums. Die Objektserie «Schüttelwerke» präsentiert sich auf einem Tisch. 20 Objekte sind hier mit goldenen Schildchen versehen – sie interpretieren Anagramme, also Schüttelwörter. Begriffe wie Konkrete Kunst oder Salonmalerei werden zu Kunstkorkente oder Molière Nasal. Dazu gibt es das dreidimensionale Objekt: die kleine Ente aus Kork oder die zierliche Büste des Molière mit der Holzklammer an der Nase.

Dieses «Schüttelwerk» macht aus Salonmalerei einen Molière Nasal. Bild: Dominik Wunderli (Hochdorf, 10. Mai 2022)

Die Werkgruppe knüpft an Markowitschs Buch «rayed made» an – die Objekte erinnern an Readymades: Gegenstände, aus ihrem ursprünglichen Kontext herausgelöst und als Kunstwerke inszeniert. So setzt sich das Objekt «Minimal Art – Intimalarm» aus zwei roten Alarmglocken zusammen, die – miteinander verschraubt – ein kugelförmiges Ganzes ergeben. Die Alarmglocken erinnern so an das Liebesspiel zweier Weinbergschnecken, gleichen aber auch den mythischen Kugelmenschen nach Platon, die sich nach der verlorenen Ganzheit und ihrer anderen Hälfte sehnen. Markowitschs Objekt bezieht sich einerseits auf die Entstehung des erotischen Begehrens, das auf Vereinigung abzielt und verkörpert andererseits den typischen Look der Minimal Art: makellose Oberfläche, kühle Eleganz, logische Klarheit und geometrische Reduktion.

Das Spiel mit und die Kritik am Zeitgeist

1963 geboren, lebt Guy Markowitsch in Luzern und unterrichtet Bildnerisches Gestalten an der Kantonsschule Alpenquai. Als Theorie-Dozent für Philosophie und Kunstgeschichte ist er an der Hochschule Luzern – Design & Kunst tätig.

Das Spiel mit dem Zeitgeist nimmt der Intellektuelle in Hochdorf auch in seiner Schriftarbeit «Identität» auf. Die Installation an der Wand enttarnt das Konstruktive von Identitäten und warnt vor der Zuschreibung fixer Eigenschaften – mit einem Schriftzug aus Gummikordeln und Metall.

Ausstellung mit Guy Markowitsch im Kunstraum Hochdorf: «wrong_WRONG». Bis 29. Mai 2022. Künstlergespräch: 15. Mai 2022, 16 Uhr. Finissage: 29. Mai 2022, 16 Uhr. Zur Ausstellung erscheint die Publikation «Schüttelwerke» von Guy Markowitsch, Bestellung: kontakt@kunstraum-hochdorf.ch. www.kunstraum-hochdorf.ch

Der Luzerner Künstler Guy Markowitsch im Kunstraum Hochdorf. Bild: Dominik Wunderli (Hochdorf, 10. Mai 2022) Das Werk «Pimp» nimmt eine ganze Wand ein. Gummikordeln, Lüsterklemmeneinsätze und Nägel formen Wandzeichnungen, die die Wand miteinbeziehen, indem sie sie umrahmen. Bild: Dominik Wunderli (Hochdorf, 10. Mai 2022) Das Werk «Identität» formt das Wort Identität mit Gummikordeln, Jalousierechen und Schrauben. Es spielt mit der Ambivalenz des aufgeladenen Begriffs der Identität. Bild: Dominik Wunderli (Hochdorf, 10. Mai 2022) Das Werk «Wrongwrong» macht mit Hilfe von zwei roten X die Verneinung zur Bejahung und nimmt so die Cancel Culture aufs Korn. Bild: Dominik Wunderli (Hochdorf, 10. Mai 2022) Aus «L`Art pour L`Art» wird «Trau Prallrot». Die Kunst als Stimulans zum Leben. Bild: Dominik Wunderli (Hochdorf, 10. Mai 2022) Aus «Malewitsch» wird «Etwas Milch». Ein Zitat auch auf das berühmte «Schwarze Quadrat» von 1915, das die Geburtsstunde der gegenstandslosen Malerei markierte. Bild: Dominik Wunderli (Hochdorf, 10. Mai 2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen