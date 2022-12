Ausstellung Lorenz Spring in der Galerie Müller: Zwischen Bergwelt und Blumenpracht Der Berner Maler und Bildhauer Lorenz Spring verbindet in der Ausstellung «Natur pur» ältere Werke mit neuen Arbeiten – und balanciert geschickt zwischen Naturalismus und Abstraktion. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 29.12.2022, 11.35 Uhr

Lorenz Spring ist zum wiederholten Mal zu Gast in der Galerie Müller. Hier zu sehen mit seiner neuen «Seerosen»-Reihe. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 28. Dezember 2022)

Der Blick des Besuchers wandert ganz automatisch auf das grossformatige Ausstellungsstück. Es dominiert den Raum, ohne ihn damit aber zu erdrücken. Dafür sorgt die Leichtigkeit und Transparenz dieser Arbeit, welche der Künstler Lorenz Spring aus der Reihe «Seerosen» zeigt.

Der Berner Maler und Bildhauer hat das Werk, nachdem es ein paar Jahre in einer Münchner Galerie zu Hause war, zurückerhalten und weiter bearbeitet. Eine Vorgehensweise, die auch zahlreichen anderen, etwas älteren Exponaten der Schau «Natur pur» zugrunde liegt. Hinzu kommen eine gänzlich neue Serie sowie ein leuchtender, erotischer Exkurs. Seit diesem Monat ist all das in der Luzerner Galerie Müller zu sehen. Ein dichtes und farbenfrohes Spiel mit den Naturgewalten wartet hier darauf, entdeckt zu werden.

Positive Kraft vermitteln

Lorenz Spring betont, wie sehr es ihm bei seinen Werken auch «um die Kraft geht». Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 28. Dezember 2022)

Beim Betrachten und Beschreiben seiner etwas über zwei Dutzend Bilder fällt bei Spring immer wieder das Wort «Energie». «Es geht mir um die Kraft», so der 58-Jährige. Und die kommt mit und in der Natur am unmittelbarsten zum Ausdruck. Mit seinen Arbeiten will Spring diese positive Kraft vermitteln. Bei dem rund anderthalb auf anderthalb Meter grossen Hauptexponat (wenn man denn so will) handle es sich um ein enorm «energiegeladenes Bild». Und in der Tat transportiert dieses leuchtende Spiel von Öl auf Leinwand auf der Basis einer Collage eine tiefschürfende Dringlichkeit.

Auf den kleinformatigeren «Schwesterwerken» sind die Seerosen-Motive in dieser Mischtechnik auf Papier gebannt. Hier bricht sich jeweils auf viel engerem Raum eine noch viel dichtere Artikulation Bahn. Es sind intensive, expressive und in starken Farbtönen gehaltene Abstraktionen, hinter denen sich mal mehr, mal kaum merklich die fotografischen Collage-Grundierungen aus Wasseroberflächen eines Teiches abzeichnen.

Es sind wahre Explosionen, die wüten, ohne zu zerstören. «Ich war im Farbrausch», gibt Spring zu. Zur Wahl des Motivs sagt er: «Die Seerose wächst aus dem Grund eines Gewässers empor und entfaltet sich an dessen Oberfläche. Als Gott sie schuf, schrieb er somit einen poetischen Liebesbrief an uns Menschen.»

Der Bildhauer drückt durch

Ähnlich gearbeitet wie die Seerosen-Reihe sind mehrere Exponate älteren Datums, die wie oben erwähnt nachbearbeitet sind und so quasi fit gemacht wurden für die neue Ausstellung. Seine «Berglandschaften» fallen dabei etwas dunkler, geheimnisvoller aus. Jedoch sind auch sie Ausdruck grösster Lebendigkeit durch Naturkraft. Dabei hat Spring sprichwörtlich dick aufgetragen – auf den felsigen Motiven der Bergwelt erhöhen sich die Farbmaterial-Reliefs auch horizontal. Beim Modellieren drückte hier ganz der Bildhauer durch.

Lorenz Spring vor der Serie «Berglandschaften» (unten). Darüber als Kontrastpunkt das in sich ruhende «Bergfrühling mit aufziehenden Wolken». Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 28. Dezember 2022)

In der verwandten, aber gänzlich neuen Serie «Berg blutend» muss man nicht lange nach der Botschaft dahinter suchen. «Sie liegt auf der Zunge. Natürlich sind sie Symbole für eine Natur, die durch unser Zutun kaputtgeht», so Spring. Auch hier hat er in Mischform und mit Collagen gearbeitet. Dem gegenüber werden grössere Exponate in klassischem Stil gesetzt. «Berge mit Nebelmeer» oder «Bergfrühling mit aufziehenden Wolken» sind rein gemalte Werke und damit Ausdruck eines unaufgeregten Naturalismus, der die umgebende und dominante Abstraktion als Ruhepol kontrastiert.

Das Göttliche in der Natur

Doch trotz der Ruhe strotzen auch diese Werke voller Energie. Hier kommt vielleicht das Göttliche der Natur am besten zur Geltung, dem Spring gern auch im Leben und nicht nur in seiner Kunst nahe ist. Genauso natürlich wie Blumen und Berge ist für ihn die Liebe des Menschen. In seiner Schau zum Ausdruck gebracht durch «Eros». Je länger man dieses Werk aus mehreren Teilen (dicht aneinandergereiht) in Rottönen betrachtet, desto auffallender wird die rege Farbvielfalt. In dieser dynamischen und tänzelnden Struktur kann man sich gut in der Interpretation der Erotik-Komponente verlieren.

Springs Schau «Natur pur» schafft – auch dank der gelungenen Anordnung durch Galeristin Renata Müller – zahlreiche farbenprächtige Explosionsmomente und packt dabei sogar eine politische Botschaft mit ein. Ein spannendes Tummelfeld für Fans moderner Kunst, die auch mal gern Klassisches in der Abstraktion und umgekehrt suchen.

Lorenz Spring: «Natur pur». In der Galerie Müller in Luzern, Haldenstrasse 7. Bis 4. März 2023. Geöffnet Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie Samstag von 13 bis 17 Uhr. www.galeriemueller.ch

