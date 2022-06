Ausstellung Packende Bilder ermöglichen, dass man Kuba direkt ins Gesicht schauen kann Gesichter spielen in der kubanischen Malerei von jeher eine zentrale Rolle. Die Galerie Löwengraben Luzern zeigt ab Mittwoch Bilder diverser zumeist jüngerer Künstlerinnen und Künstler aus Kuba. 20.06.2022, 11.39 Uhr

Farben- und Haarpracht: Gemälde des jungen kubanischen Künstlers Leandro Manuel. Bild: PD

Lieblingsthema des figurativen Malers Leandro Manuel sind farbenfrohe Porträts und Körperstudien aus nächster Nähe, etwa kubanische Frauen mit grosser ausladender Haarpracht. Typisch karibische Lebensfreude denkt man bei deren Anblick und erfreut sich an deren Schönheit und Ausdrucksstärke. Diese Bilder tragen die Sonne und Wärme der Karibik in sich und öffnen uns das Herz.

Verblüffend genaue fotorealistische Werke zeigt Anabel Herrera. Noch einen Schritt weiter geht Yoanis Rigo. Auch er malt fotografisch exakt, überhöht dann aber seine Bilder in den Hyperrealismus. Bei Alfredo Mendoza Bullain dreht sich alles um Gefühle. Dazu nutzt er teils an sich unspektakuläre Geschehnisse wie das Lesen eines Buches oder eine innige Umarmung. Der Körperausdruck seiner Protagonisten springt die Betrachterin förmlich an, es zieht uns magisch in die von Alfredo dargestellte Gefühlswelt.

Daneben gibt es weitere Werke von begabten jungen Künstlern zu bewundern. Kubas figurative Kunst zeigt sich sehr vielseitig und immer charismatisch. (red/are)

«Kuba-Gesichter»: www.loewengalerie.ch, bis 7. Juli. Vernissage am Mittwoch 22. Juni, 17 bis 21 Uhr. Geöffnet jeweils: Mi/Do/Fr 14–18.30 und Sa 11–17 Uhr.