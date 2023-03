Auszeichnung HSLU-Film am «Schweizer Filmpreis» zum besten Abschlussfilm gekürt Der Dokumentarfilm «Ours» der Lausannerin Morgane Frund hat am «Schweizer Filmpreis» einen Quartz in der Kategorie Bester Abschlussfilm erhalten. 24.03.2023, 21.41 Uhr

Grosse Freude bei der Hochschule Luzern: Der Dokumentarfilm «Ours» hat am «Schweizer Filmpreis» einen Quartz in der Kategorie Bester Abschlussfilm erhalten. Der Film von Morgane Frund aus Lausanne ist 2022 als Abschlussarbeit im Bachelor Video der HSLU entstanden, wie die HSLU in der Medienmitteilung schreibt.