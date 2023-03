Auszeichnung Von einem Luzerner in Uri gedreht: «Drii Winter» ist Schweizer Spielfilm des Jahres 2023 Michael Kochs Drama «Drii Winter» über das Leben in einer abgeschiedenen Urner Gemeinde ist am «Schweizer Filmpreis» als bester Spielfilm ausgezeichnet worden. Es ist nicht die einzige Auszeichnung, die in die Zentralschweiz gegangen ist. 24.03.2023, 21.15 Uhr

«Drii Winter» von Michael Koch hat am «Schweizer Filmpreis» einen Quartz in den Hauptkategorien Bester Spielfilm gewonnen. In dem Film erzählt der gebürtige Luzerner eine Geschichte um Liebe und Tod in Isenthal, einer Urner Gemeinde auf 780 Metern über Meer in einem abgeschiedenen Seitental. Gedreht hat Koch den Film zusammen mit Laiendarstellern.

Regisseur Michael Koch an der Berlinale. Bild: Clemens Bilan / EPA

«Drii Winter» startete unter guten Vorzeichen ins Rennen: So reichte das Bundesamt für Kultur den Film bei der Academy in Hollywood in der Kategorie «Bester internationaler Film» ein - er scheidete dann allerdings aus dem Rennen. Zudem erhielt der Film an der Berlinale eine lobende Erwähnung der Jury.

«Drii Winter» hat sich gegen den Uhrmacher-Historienfilm «Unrueh» von Cyril Schäublin und das Familiendrama «La ligne» von Ursula Meier durchgesetzt.

Szene aus dem Drama «Drii Winter». Bild: PD

Es ist nicht die einzige Auszeichnung, die am diesjährigen «Schweizer Filmpreis» in die Zentralschweiz gegangen ist: Gross war die Freude auch bei der Hochschule Luzern. Der Dokumentarfilm «Ours» der Lausannerin Morgane Frund, entstanden als Abschlussarbeit im Bachelor Video der HSLU, hat einen Quartz in der Kategorie Bester Abschlussfilm erhalten. (tos)