Autorinnen-Residenz Vom Himalaya an den Fuss des Pilatus: Wie sich zwei Poetinnen aus Nepal von Luzern inspirieren lassen Die beiden Schriftstellerinnen Yukta Bajracharya und Ujjwala Maharjan verbringen eine dreimonatige Residenz in Luzern. Tobias Söldi 13.12.2022, 16.45 Uhr

Die 8000 Meter hohen Gipfel des Himalaya haben Yukta Bajracharya und Ujjwala Maharjan hinter sich gelassen. Stattdessen ragt hinter den Fenstern ihrer Wohnung über dem Neubad in Luzern der schneebedeckte Pilatus in die Höhe – ein kleiner Hügel im Vergleich zu den Bergen ihrer Heimat Nepal.

Seit Oktober sind die beiden Poetinnen als «Artists in Residency» des Spoken-Word-Festivals Woerdz in Luzern. Noch bis Ende Dezember verbringen sie hier, weit weg von den gewohnten Abläufen und Sichtweisen, von ihrem Alltag als Journalistinnen, Lehrerinnen und Schriftstellerinnen in der Millionenstadt Kathmandu, Nepals Hauptstadt.

Yukta Bajracharya (links) und Ujjwala Maharjan in ihrer Wohnung im Neubad in Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 15. November 2022)

Beeindruckt von der Hilfsbereitschaft

Es ist eine Veränderung, die inspiriert. «Eine fremde Umgebung schärft die Wahrnehmung», findet Maharjan. Das trifft sich gut, denn in der Poesie, davon ist sie überzeugt, geht es immer auch um die Wahrnehmung dessen, was um einen herum passiert.

Begeistert erzählen sie davon, wie nahe der See, die Natur und die Berge hier beieinanderliegen - den Pilatus haben sie bereits einmal erwandert, zum Baden war es ihnen aber zu kalt. «Richtig malerisch», findet Bajracharya. Vor allem aber hat sie die Hilfsbereitschaft der Menschen beeindruckt:

«Die Leute sind sehr warmherzig. Was sie alles tun, um uns zu helfen, ist unglaublich. Wir haben uns von Anfang an aufgehoben gefühlt.»

Lobgedichte auf Luzern wird man von den beiden aber trotzdem nicht lesen. In ihrem Schreiben beschäftigen sie sich vielmehr mit persönlichen Themen. Erfahrungen aus ihrer Kindheit zum Beispiel, oder damit, was es heisst, in einem Land zu leben, in dem Frauen immer noch starken Diskriminierungen ausgesetzt sind. Trotzdem sind sie sicher: «Was wir hier erleben, bleibt in unserem Körper und unserem Geist. Es wird in irgendeiner Form unser Schreiben und Arbeiten beeinflussen.»

Word Warriors Yukta Bajracharya und Ujjwala Maharjan haben ihre Master-Studien in Literatur, Medien und Kultur in Glasgow beziehungsweise Pennsylvania absolviert und bereits verschiedene Anthologien und Lyrikbänder veröffentlicht. 2010 haben sie sich kennengelernt und in Kathmandu das Kollektiv Word Warriors gegründet. Mit Hilfe von Spoken-Word und Lyrik wollen sie marginalisierten Teilen der Bevölkerung Hör- und Sichtbarkeit verschaffen und eine Community bieten. Die Word-Warrior-Mitglieder bieten etwa Kurse an, unterrichten Poetry-Slam an Schulen und veranstalten Spoken-Word-Auftritte in ganz Nepal. (tos)

Grenzen ausweiten

Im Moment kommen sie allerdings nicht allzu oft zum Schreiben. Stattdessen arbeiten sie an einem Projekt für eine neue Poesie-Show in Nepal, die in einem Jahr stattfinden soll. An den Wänden in der Wohnung hängen vollgekritzelte Post-It’s, auf dem Tisch liegen Hefte, Spuren des Grübelns. Maharjan sagt:

«Wir haben hier viel Zeit zur Verfügung, uns einmal hinzusetzen und an unseren eigenen Projekten zu arbeiten.»

Multidisziplinär soll die Show werden, die ihnen vorschwebt, nicht nur vorgelesene Texte, sondern auch Performances und Theateraufführungen beinhalten. «Wir versuchen, die Grenzen von Poesie, die wir für uns kreiert haben, auszuweiten», sagt Bajracharya.

Inspiration Woerdz-Festival

Was das genau bedeuten könnte, hat ihnen auch das Woerdz-Festival gezeigt, in dessen Rahmen sie ihre Residenz hier verbringen. Ende Oktober ging das Festival im «Südpol» in Luzern über die Bühne, und am Eröffnungsabend traten auch Bajracharya und Maharjan auf.

Sie trugen ein Gedicht vor über eine Frau, die sich auf eine Reise macht und sich dabei selbst findet – hauptsächlich auf Englisch, einige Sätze darunter aber auch auf Newari. Es ist die Sprache einer der vielen Volksgruppen Nepals, der auch die beiden angehören. Und es ist eine von acht Sprachen, die an diesem Abend gesprochen wurden.

Yukta Bajracharya (links) und Ujjwala Maharjan an ihrem Auftritt am Woerdz-Festival. Bild: Franca Pedrazzetti

Diese Offenheit faszinierte die beiden von Anfang an: Ein Spoken-Word-Festival mit verschiedenen Sprachen, mit Musik und Performances, vor allem aber auch eines, an dem Kreative aus verschiedenen Sparten zusammenfinden und gemeinsame Sache machen.

«Als wir die Ausrichtung des Festivals sahen, wussten wir sofort: Wir wollten unbedingt während des Festivals hierherkommen», erinnert sich Bajracharya an ihre Bewerbung vor rund einem Jahr bei der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, welche die Residenz finanziell unterstützt.

Literatur bringt Menschen zusammen

Denn für die beiden ist klar: Poesie ist keine einsame Angelegenheit, der man im stillen Kämmerlein nachgeht. Im Gegenteil, Poesie bringe Leute zusammen, könne Menschen eine Stimme geben, die sonst nicht gehört werden. Bajracharya ist überzeugt:

«Sprache wurde erfunden, um zu verbinden und aus der Einsamkeit herauszukommen.»

Und so nutzen sie ihren Aufenthalt auch, um die kreative Szene Luzerns kennenzulernen. Sie treffen Künstlerinnen und Künstler, lassen sich inspirieren, bauen sich ein Netzwerk auf, reissen gemeinsame Projekte an.

Viel Arbeit, meint Bajracharya mit Blick auf den Kalender an der Wohnungswand, der noch bis Ende Dezember voll mit Terminen ist. «Und doch fühlt sich das alles auch wie Freizeit an.»

