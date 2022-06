B-Sides 2022 Moor Mother war so nah beim Publikum, dass man sie riechen konnte Das Festival B-Sides auf dem Sonnenberg in Kriens hat am Donnerstag bei schönstem Wetter einen fulminanten Start hingelegt. Die Luzerner Band Hanreti war etwas für Kopf, Herz und Beine. Und wie präsentierte sich Moor Mother, auf die wir besonders gespannt waren? Regina Grüter Jetzt kommentieren 17.06.2022, 15.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nimmt ein Bad in der Menge: Die US-amerikanische Poetin und Musikerin Moor Mother. Bild: Jérémie Dubois

«Hey, what’s up?!» Das ist eben auch das Schöne am B-Sides. Man trifft nicht nur bekannte Gesichter am Laufmeter, auch die Musikerinnen und Musiker bewegen sich frei auf dem Gelände. Wer da so nett zurückgrüsst, ist Moor Mother, die wenig später auf der kleinsten B-Sides-Bühne auftreten wird. Sie ist der Grund, warum ich für den Eröffnungsabend des alternativen Musikfestivals auf dem Sonnenberg in Kriens ein Ticket gekauft habe.

Den meisten, mit denen ich mich unterhalte, sagt der Name Moor Mother nichts. Nach dem Konzert von Tout Bleu aus Genf auf der B-Stage fällt der Name – mit französischem Akzent. Das B-Sides, das man als kleines Geschwister der Bad-Bonn-Kilbi in Düdingen nahe Fribourg bezeichnen kann, hat Strahlkraft über die Zentralschweiz hinaus. Und dass die US-amerikanische Poetin, Rapperin, Spoken-Word-Artistin und Aktivistin Moor Mother doch einigen Leuten ein Begriff ist, wird sich kurz vor halb ein Uhr morgens zeigen: Als ich direkt nach dem Konzert der deutschen Band 13 Years Cicada zur Boho’s-Bühne hochgehe, sitzen da schon einige in gespannter Erwartung im Gras – es ist eine der schönen Überraschungen an diesem 17. B-Sides nach zwei Jahren Pause, dass die ehemalige Zeltbühne einer kleinen Open-Air-Bühne mit wunderbarer Kuppel gewichen ist. Die Macherinnen und Macher ruhen sich nicht auf ihren Lorbeeren aus. Wie immer steckt viel Liebe in der Deko und in der Sorge um das leibliche Wohl.

Gehört Tirzah auf die Hauptbühne?

Einfach grossartig: die Luzerner Band Hanreti. Bild: Jérémie Dubois

Auch schön ist, dass mit Hanreti eine Luzerner Band für den ersten Auftritt auf der Hauptbühne ausgewählt wurde. Ihr neustes Werk, das Konzeptalbum «The Afterdark», ist eine Wucht, und live macht die grossartige Band um Timo Keller mindestens genauso Eindruck. Das ist energetisch, dynamisch, treibend, tanzbar. Hauptact des Abends aber ist Tirzah. Seit der Donnerstag neu zum Festival hinzugekommen ist und mit bekannteren Namen wie Tocotronic, Sophie Hunger, Romano oder zuletzt Kae (ehemals Kate) Tempest die Leute anzog, gehört die junge Britin eher zu den unbekannteren. In der alternativen Musikszene aber macht sie schon länger von sich reden. Und nach anfänglichen Bedenken, ob die sehr introvertierte Musikerin mit ihren gefühlvollen, melancholischen Songs die Richtige ist für das Hauptkonzert um fünf nach acht, kommt man zur Einsicht: Es ist mutig von Tirzah, sich derart kompromisslos dem Publikum zu stellen, und ebenso mutig vom B-Sides, sie um diese Zeit an diesem Ort zu programmieren: Keine Interaktion, es geht nur um ihre Musik, der sie sich zusammen mit Coby Sey voll hingibt.

Moor Mother mit Zeilen aus Idles-Song «Mother»

Alle Bands brennen für das, was sie machen, und die Leute lassen sich drauf ein und werden belohnt. Und was macht Moor Mother? Kommt sie alleine? Damit hatte ich eigentlich gerechnet. Aber nicht doch, sie hat «the greatest band in the world» dabei. Diese grossartigste Band der Welt ist Irreversible Entanglements (das amerikanische Free-Jazz-Quintett, wovon Moor Mother ein Teil ist, tritt am Freitag, 17. Juni gleich nochmals auf – es hat noch Tickets; mehr dazu ab Samstagnachmittag im Online-Bericht).

Kaum sitze ich also auf dem Rasen und schliesse Bekanntschaft mit einem Musiker aus Thun, geht auf der Bühne ein energetisches Gewitter los und Moor Mother zieht im schwarzen Hoodie und mit geschlossenen Augen – sie rempelt immer mal wieder jemanden an – durch die Menge. Die Intensität macht einen ganz schwindlig. «I know nothing / I’m just sitting here looking at pretty colours» spricht sie etwa ins Mikrofon wie ein Mantra. Es ist eine Referenz an die britische Postpunkband Idles, die gerade erst an der Bad-Bonn-Kilbi auftrat. Der beste Weg, einem Tory Angst zu machen, sei es, zu lesen und reich zu werden, heisst es in ihrem Song «Mother» weiter. Im Herzen ist Moor Mother ein Punk. Musik verbindet, Botschaften werden geteilt. Dafür steht das B-Sides ebenso wie Bad-Bonn.

Die 17. B-Sides-Ausgabe geht in der Nacht auf Sonntag, 19. Juni zu Ende. Für den Freitag, 17. Juni hat es noch Tickets. Der Samstag ist inzwischen auch ausverkauft, fürs Familienprogramm ab 12.30 Uhr hat es noch Tickets: www.petzi.ch; https://2022.b-sides.ch/lineup.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen