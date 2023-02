Barbara Jäggi Passionsausstellung in Luzern: Eine Wolke der Hoffnung in der Peterskapelle Die fünfte Kunstausstellung zur Passionszeit in der Peterskapelle und in der Matthäuskirche gestaltet die Künstlerin Barbara Jäggi. Susanne Holz Jetzt kommentieren 27.02.2023, 17.40 Uhr

Die fünfte Kunstausstellung zur Passionszeit in der Peterskapelle und in der Matthäuskirche in Luzern gestaltet die Künstlerin Barbara Jäggi. In der Peterskapelle hat die im Kanton Bern geborene Metallplastikerin eine Wolke aus Sumpfbinsen an der Decke angebracht. Diese Wolke steht für das «Leicht» im Ausstellungstitel: «Schwer Leicht Fliessend». Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 23. Februar 2023)

Was verbindet Kirche mit Kunst und Kirchgänger mit Kunstliebhabern? «Kunst und Theologie sind beide an existenziellen Fragen interessiert», findet Marco Schmid, der als Theologe für die Peterskapelle in Luzern arbeitet. Marco Schmid betont:

«Kunst und Theologie inspirieren sich gegenseitig.»

Weshalb sich der Theologe sehr darüber freut, dass es dieses Jahr erneut eine Passionsausstellung in der Peterskapelle und in der Matthäuskirche in Luzern gibt. Ist es doch gerade die Fastenzeit vor Ostern, die sich dafür anbietet, die grossen Fragen von Leiden und Erlösung zu verhandeln.

Mit diesen Fragen setzt sich bei der Ausstellung 2023 die Künstlerin Barbara Jäggi auseinander. Die Plastikerin sagt zwar: «Ich denke in erster Linie räumlich. Und nicht an Religion.» Und doch ist das Ergebnis ihrer Arbeit für diese Ausstellung spirituell interpretierbar, atmen ihre Werke eine Spiritualität.

Beim Besuch der beiden Kirchen mag man sich zunächst fragen: Was haben Metallfindlinge, eine Wolke aus Sumpfbinsen und ein tropfender Ast gemeinsam? Auf den ersten Blick wohl nicht allzu viel. Doch stammen alle diese Objekte von ein und derselben Künstlerin, von Barbara Jäggi, die viele Jahre in Luzern lebte und arbeitete. Und die mit diesen so unterschiedlich anmutenden Kunstwerken die biblische Passionsgeschichte vom Leiden und der Auferstehung Jesu künstlerisch aufgreift.

Barbara Jäggi gestaltet die fünfte Kunstausstellung zur Passionszeit in der Matthäuskirche und in der Peterskapelle Luzern unter dem Titel «Schwer Leicht Fliessend». Ihre drei Skulpturen sind zusammen eine künstlerische Auseinandersetzung mit den grossen Themen der Passions- und Ostertage: Ungerechtigkeit, Leiden und Hoffnung.

Mit der Liebe zur Plastik Barbara Jäggi kam 1956 in Madiswil im Kanton Bern zur Welt, in welchem sie auch aufwuchs. Seit 1985 arbeitet Barbara Jäggi als freiberufliche Metallplastikerin. Sie ist unter anderem Trägerin des Anerkennungspreises der Stadt Luzern (1992). Barbara Jäggi schafft in der Hauptsache Kunstwerke aus Stahlblech. Hierbei spielt sie geschickt mit geometrischen und organischen Formen. Natur und Geometrie empfindet die gebürtige Bernerin gleichermassen als Inspiration.

Eine zarte Wolke der Hoffnung in der Peterskapelle

Die drei Werke von Barbara Jäggi präsentieren sich zwar sehr unterschiedlich, sind aber alle von einer starken Körperlichkeit geprägt. Kalter, harter Stahl und tropfendes Wasser spiegeln in der Matthäuskirche die Härte und Flüchtigkeit des Lebens. Filigrane Sumpfbinsen bilden als Gegengewicht dazu eine zarte Hoffnungswolke in der Peterskapelle.

Barbara Jäggi erklärt, weshalb sie welches Werk in welchem Kirchenraum zeigt:

«In der Peterskapelle sind alle Wände von Kunstwerken besetzt, deshalb wählte ich den ‹freien Himmel› als Ort der Installation. In der Matthäuskirche gibt es mehr ebenerdige Freiräume; da passen die massiven ‹Findlinge› aus Stahlblech gut hinein. Und der Aussenraum vor der Kirche bietet sich für ein Wasserspiel an.»

«Schwer»: Die Schwere der Passionszeit symbolisieren diese Metallfindlinge der Künstlerin Barbara Jäggi in der Matthäuskirche. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 23. Februar 2023)

Marco Schmid gefällt besonders die Ambivalenz der Kunstwerke, passend zu Ostern. «Sie sind offen interpretierbar in ihrer schönen und schwebenden Präsenz.» Sumpfbinsen könnten einerseits für den Tod stehen, andererseits aber auch für neues Leben. Barbara Jäggi erzählt, es sehr geschätzt zu haben, dieses Kunstwerk direkt in der Kirche herstellen zu können. Zwei Monate arbeitete die Künstlerin auf der Empore der Peterskapelle an ihrer «Wolke der Hoffnung». Jäggi blickt zurück:

«Es war wunderbar ruhig in der Kirche. Und ich konnte den Ort verinnerlichen, an dem diese Kunst nun bis Ostern zu sehen ist.»

«Fliessend»: Dafür steht dieses Kunstwerk, das aussen an der Matthäuskirche angebracht ist. Und aus dessen Ästen sachte das Wasser tropft. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 23. Februar 2023)

Was die grossen Metallfindlinge in der Matthäuskirche betrifft, die trotz ihres massiven Aussehens recht leicht sind, findet Marco Schmid: «In der Bibel heisst es auch, mein Joch ist leicht. Es soll tragbar sein. Jeder Schwere und jedem Kreuz, das wir gewollt oder ungewollt tragen, wohnt auch eine Leichtigkeit inne. Und vielleicht eröffnet ein kunstvoller Monolith manch einem den Zugang zu diesem Gegensatz leichter als ein Kreuz.»

Hinweis Die Ausstellung «Kunst in der Passionszeit» findet bis zum 10. April 2023 in der Peterskapelle und in der Matthäuskirche in Luzern statt. Die Peterskapelle ist täglich von 8 bis 18.30 Uhr geöffnet, die Matthäuskirche werktags von 9 bis 17 Uhr und nach Sonntagsgottesdiensten bis ca. 12 Uhr. Die musikalische Finissage mit Markus Lauterburg ist am 10. April um 17 Uhr in der Matthäuskirche. www.peterskapelle.ch