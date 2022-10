«Unwohl»-Brasserie verwehrt Aeschi und SVP-Kollegen eine Runde Feierabendbier

Politisieren gibt Durst. Also wollte Thomas Aeschi mit drei SVP-Kollegen ein Bier trinken nach den harten Debatten im Nationalrat. Doch in der Brasserie Lorraine in Bern blieben ihre Kehlen trocken – weil die SVP rassistisch sei.

Martin Messmer Jetzt kommentieren 06.10.2022, 16.58 Uhr