B-Sides-2022 Man geniesst vor allem den schönen Festivalort – bis kurz vor Mitternacht die Stimmung explodiert Geduld musste man schon mitbringen ans B-Sides-Festival auf dem Sonnenberg. Die Erlösung kam am Samstagabend aus England. Und schon ist die erste Ausgabe seit 2019 schon wieder Geschichte. Regina Grüter Jetzt kommentieren 19.06.2022, 14.35 Uhr

Die Menschenmenge direkt vor der Bühne hüpft und pogt. Sie ist nicht mehr zu halten. Es geht gegen Mitternacht am letzten B-Sides-Abend auf dem Sonnenberg. Es war ein sehr heisser Tag, und die Energie im Publikum hat sich irgendwie aufgestaut. Endlich kann man sie rauslassen. Es fühlt sich an wie eine Erlösung.

Die zwei Ampeg-Verstärker verstärkten auch die Hoffnung, dass es jetzt auf der Hauptbühne richtig losgeht, bevor The Bug überhaupt an die Regler trat.

Hoodie, Kapuze oben, Bomberjacke – der Engländer wirft wummernde und auch mal schneidende Beats in die Menge, man spürt den Bass in seinen Eingeweiden.

Die brillanten Rapper Flowdan und Logan_olm reissen das Publikum mit Grime und Raggamuffin mit. Das ist englisch durch und durch. Und Flowdan strotzt nicht nur so vor Kraft und Energie, er weiss auch, die Leute warten nur darauf, einbezogen zu werden.

Einige Hauptacts waren heuer etwas schwierig

Aber das Festivalpublikum musste geduldig sein. The Bug ist zur richtigen Zeit (23.15 Uhr) am richtigen Ort, während am Freitag nach dem Auftritt der Walliser Rapperin KT Gorique um 19.15 Uhr auf der Hauptbühne der stimmungsmässige Höhepunkt des Abends bereits vorbei war (siehe Kastentext).

Wenn man sich die Acts auf der Hauptbühne über die drei Tage anschaut, muss man schon sagen, dass dem Publikum etwas viel zugemutet wurde. Das B-Sides mit seinen drei Bühnen hat Platz für avantgardistische Acts wie Eartheater am Samstag.

Die Show der extravaganten US-Amerikanerin zur besten Zeit (20.55 Uhr) blieb aber hinter den Erwartungen zurück.

Auch wenn sie gegen Schluss noch etwas aufdreht, wir finden, die experimentelle Kombination aus Singer-Songwriting mit Harfe, Geige und Elektronik hätte besser zu einer späteren Stunde auf die kleine Boho’s-Bühne gepasst. Das Gleiche kann man übrigens auch von Tirzah, dem Hauptact vom Donnerstag, sagen (siehe Samstagsausgabe).

Die Band «District Five» begeistert ihr Publikum. Bild: Pius Amrein (Kriens, 17. Juni 2022) Ebenso Bendik Giske: Das Publikum geniesst seine Darbietung. Bild: Pius Amrein (Kriens, 17. Juni 2022) Wie die letzten Jahre fanden zahlreiche Gäste ihren Weg auf den Sonnenberg. Bild: Pius Amrein (Kriens, 17. Juni 2022) «District Five» verführte das Publikum mit jazzigen Klängen. Bild: Pius Amrein (Kriens, 17. Juni 2022) Es herrscht eine lockere, gemütliche Atmosphäre auf dem Sonnenberg. Bild: Pius Amrein (Kriens, 17. Juni 2022) Gebannt lauscht das Publikum den Klängen von Bendik Giske. Bild: Pius Amrein (Kriens, 17. Juni 2022) «District Five», die vierköpfige Jazzband, bei ihrem Auftritt. Bild: Pius Amrein (Kriens, 17. Juni 2022) 13 Years Cicada beim Auftritt der Band. Bild: Jeremie Dubois Tout Bleu bei ihrem Auftritt. Bild: Fabienne Maier Inklusive Streicher – Tout Bleu präsentieren ihr Können... Bild: Fabienne Maier Remo Helfenstein im Dunkel der Nacht. Bild: Maximilian Preisig Pelada steht auf der Bühne. Bild: Milena Müller Die Band Omni Selassi bei ihrem Auftritt. Bild: Milena Müller Malummi begeistert die Fans. Bild: Maximilan Preisig K. Kush on Stage! Bild: Milena Müller KT Gorique begeistert ihr Publikum. Bild: Maximilian Preisig Hanretis und die Antarktis-Expedition auf der Bühne. Bild: Jeremie Dubois Flèche Love fesselte die Zuschauenden. Bild: Milena Müller Bei Elisha Heller war das Publikum ganz nah dabei... Bild: Maximilan Preisig Coals zeigen in ihrem Auftritt, was sie können. Bild: Milena Müller Coals ist ein polnisches Elektro-Duo. Bild: Milena Müller

So trifft das Fazit von Kollege Pirmin Bossart bezüglich Freitagabend auf das ganze Festival zu: «Das B-Sides nimmt seinen Namen ernster denn je: Auf dem Sonnenberg fehlen Hits und Mainstream. Das Festival programmiert recht gewagt.» Die B-Sides Gäste waren natürlich hungrig und erschienen auch zahlreich. 4400 waren es insgesamt, die Festivalpässe waren schon lange ausverkauft, der Freitag und der Samstag schliesslich auch. Das Wetter spielte hervorragend mit, auch wenn sich die Hitze vielleicht etwas negativ aufs Familienprogramm am Samstagnachmittag auswirkte – es war nicht ausverkauft. Viele gingen wohl lieber mit ihren Kindern in die Badi.

Die Partynacht geht ­ nahtlos weiter

«The Bug is the masta (master)», «The Bug ist der Meister», rappt Flowdan. Tatsächlich wird man das Konzert als ein B-Sides-Highlight in Erinnerung behalten. Das war Festivalstimmung, wie man sie sich wünscht. Und plötzlich hat das Publikum gar keine Zeit mehr, um zu sich zu kommen. Kaum dröhnt der letzte Ton aus den Boxen, geht es nahtlos weiter auf der B-Stage: Das Duo WaqWaq Kingdom aus Japan holt die Leute ab mit Beats, die in die Glieder fahren, und viel Freude, an dem, was sie tun. Man hat sie auch schon über den Festivalplatz wandern sehen, die zwei fröhlichen Gestalten. Etwas mehr von dieser musikalischen Leichtigkeit könnte das B-Sides 2023 vertragen, auch wenn es wiedermal sehr, sehr schön war.

