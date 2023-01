Stadtmusik Luzern Das Blasorchester brillierte in einer ganz neuen Verbindung Das Blasorchester der Stadtmusik Luzern begeistert im KKL mit viel Abwechslung und auch einem Stück, das zusammen mit einem Film gezeigt wird. Florian Hoesl Jetzt kommentieren 29.01.2023, 16.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blasorchester Stadtmusik Luzern und 21st Century Chorus führen «Planet Earth» auf, mit dem Film dazu. Bild: Patrick Hürlimann (28. Januar 2023)

Wenn Laien zusammenkommen, um vor Publikum zu musizieren, gibt das oft eine ganz ­besondere Stimmung. Da ist garantiert niemand, der nur seine Arbeit macht. Und die Tatsache, dass man sich meist über Wochen und manchmal sogar Monate intensiv auf diesen einen Moment vorbereitet, erzeugt eine Riesenspannung.

So auch am Samstag im KKL mit dem Blasorchester der Stadtmusik Luzern. Die Bühne ist bis auf den letzten Quadratmeter mit Musikerinnen, Musikern und Instrumenten vollgepackt. Das Publikum ist locker drauf. Es sind vor allem auch Eltern, Verwandte und Freunde.

Man hört die Patrioten über die Prärie jagen

Der belgische Gastdirigent Ivan Meylemans startet mit dem Stück «In A Cause Called Glorious». Es wurde zur Zweihundertjahrfeier der US-Militärakademie West Point komponiert, eine Hommage an US-Patrioten und ihre Sache. Es passiert sehr viel darin, die Akteure haben wenig Zeit nachzudenken, müssen einfach spielen und tun dies mit Begeisterung und Leichtigkeit. Wie gut die Sache der Patrioten dann letztlich war, wird an diesem Abend nicht hinterfragt. Aber man hört sie regelrecht über die Prärie jagen.

Im zweiten Stück zeigt sich die klangliche Qualität des Orchesters. «Third Symphony Op. 89, 3. Movement» ist ruhig, hat schöne Soli. Das Orchester klingt ausgewogen, und zum Schluss gibt es ein langes Crescendo. Es wird laut, sehr laut, ohne ins Grobe zu fallen. Was mit so vielen Bläsern mit unterschiedlichem Niveaus nicht einfach ist.

Vor der Pause, im Stück «The Year Of The Dragon», werden alle Register gezogen. Im Schlusssatz werden die Sechzehntellinien mit gefühlt 300 Stundenkilometern durchrast, man verliert sich, findet sich wieder und steht den Sturm gemeinsam durch. Meylemans hüpft auf dem Dirigentenpult und ist mächtig stolz auf seine Truppe. Und die Musiker dürfen es auch auf sich selber sein.

Urknall, Zellteilung, Meteoriten und Eisberge in einer Minute

Dann führt auch ein Luzerner Blasorchester erstmals einen Film zur Musik vor. Das ist in Luzern ja längst nichts Neues, und es gibt auch den geeigneten Chor dazu. Man hat den 21st Century Chorus eingeladen, ein Ensemble mit der Erfahrung für Stücke wie «Planet Earth» Symphony No. 3 und den Film dazu. Der ist zunächst eher überladen, man muss Acht geben, die Musik nicht zu verlieren. Kaum eine Einstellung ist länger als einige Sekunden, man wird innert einer Minute mit Urknall, Zellteilung, Meteoriten und Eisbergen konfrontiert.

Es geht auch darum, wie der Mensch die Umwelt zerstört. Doch nimmt es ein gutes Ende. Kurzerhand werden ein paar Windräder und Solarzellen aufgestellt – und die Zeit wird zurückgedreht. Einfache Lösungen, wie man sie eben mag.

Rhythmisch besonders schwierige Stelle

Film und Musik passen indes zusammen. Und die Musik ergibt auch ohne Bilder Sinn. Es wird viel entwickelt, es gibt wenige fragmentarische Einwürfe oder abrupte Wechsel, die aber stets logisch sind. Das Orchester wirkt kompakt, legt nochmals zu und spielt mit immer grösserer Kraft.

An einer Stelle gibt es Überlagerungen von Triolen und Sechzehnteln in Dreiergruppen. Das Orchester ist an den Phrasen­anfängen immer gut synchron, ­dadurch entsteht wie ein waberndes Geflecht, das vom Dirigenten zusammengehalten wird.

Auch der Chor wird seinem Ruf gerecht. Die Singenden können sich durchsetzen, auch wenn vor ihnen die Welt untergeht. Ein schöner Abend. Und auf die Frage, wie Patriotismus und Umweltschutz zusammengehen, antwortet ein Zuschauer: «Musikalisch war das kein Problem!»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen