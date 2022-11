Literatur Vier neue Kunstbücher aus dem Luzerner Periferia-Verlag: Ein Blick zurück und ein mahnender klimapolitischer Blick voraus Der Luzerner Kunstbuchverlag Edizioni Periferia bietet sicherlich Nischenprodukte an, aber er tut das mit viel Sorgfalt und Herz. Susanne Holz Jetzt kommentieren 02.11.2022, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Blick ins Innere der Steine

Andi Rieser: Nagelfluh. 200 S., Fr. 42.– Bild: PD

Seit mehreren Jahren sammelt und bearbeitet Andi Rieser Steine, die er an seinem Wohnort im Luzerner Napfgebiet gefunden oder bei Arbeiten aus den Felswänden herausgebrochen hat. Es handelt sich um Geröll aus dem Alpenraum, vor Jahrmillionen angeschwemmt und Nagelfluh genannt. Durch das Aufschneiden mit einer Steinfräse und das Polieren der Schnittflächen offenbart sich eine faszinierende Vielfalt an Farben und Formen: ein Blick ins Innere der Steine sowie ins Urzeitliche.

Das Fremde im Vertrauten

Irène Wydler: Notate. 96 S.,Fr. 28.– Bild: PD

Die Malerin und Zeichnerin Irène Wydler zeigt nach fast 50 Jahren erstmals Fotografien. Diese sind eigenständige Werke – Blicke und Perspektiven auf die Welt. Den Fotografien stehen in diesem Künstlerinnenbuch Tuschemalereien gegenüber, ein Werkzyklus der letzten Jahre mit schwarz-weissen Bilderzählungen von Landschaften, Gewässern, Bergen. Fotografien und Tuschearbeiten verbinden Zeiten und Orte aus dem Leben von Irène Wydler. Dabei blitzt das Fremde im Vertrauten auf.

333 Bilder ohne Text

Vaclav Pozarek: Atlas Archiv Album. 222 S., Fr. 40.– Bild: PD

Der Grafiker, Plastiker und Konzeptkünstler Vaclav Pozarek gewährt mit seinem 333 Bilder ohne Text umfassenden Künstlerbuch Einblicke in seinen grossen Bilderfundus. Dem Betrachter sollen mannigfaltige Einsichten in skurrile Verknüpfungen ermöglicht werden. In unerschütterlichem Vertrauen in das Interpretationsvermögen der Betrachter kombiniert Pozarek weltkulturelle oder politische Leistungen der Menschheit zu einem Album seines Archivs. Ein ganz aussergewöhnliches Buch.

Aufruf einer Künstlerin zum Klimaschutz

Sabine Tholen: La Frana. 120 S., Fr. 48.– Bild: PD

Im August 2017 löste sich eine ganze Felswand vom Piz Cengalo in Graubünden. Drei Millionen Kubikmeter Gestein und Schlamm flossen bis ins Dorf Bondo und zerstörten sehr vieles. Sie rissen Häuser, Strassen und Infrastruktur mit sich und hinterliessen eine fünf Kilometer lange Steinwüste. «La Frana» ist der Abschluss eines mehrjährigen künstlerischen Projektes, das während dieses Bergsturzes seinen Anfang nahm. Die von Sabine Tholen fotografisch und zeichnerisch dokumentierte Naturkatastrophe wird durch Beiträge von Spezialisten des Territoriums und der Bergwelt ergänzt. «La Frana» reflektiert die tiefgreifende Transformation des zeitgenössischen Territoriums und die daraus resultierende klimatische Dringlichkeit.

Die vorgestellten Bücher sind vier eindrückliche neue Kunstbücher aus dem Luzerner Periferia-Verlag, jedes auf seine Art. Eine Reflexion über das Kunstbuch an sich bieten Verlag und Galerie zudem: Am Donnerstag, 3. November 2022, um 19 Uhr, diskutiert Susanne Bieri, bis vor kurzem Leiterin der grafischen Sammlung der schweizerischen Nationalbibliothek, mit Buchproduzentin Mirjam Fischer über Schweizer Künstlerbücher, und zwar direkt in der Galleria Edizioni Periferia in der Unterlachenstrasse 12 in Luzern.

Kontakt über: mail@periferia.ch oder Telefon und Fax: 0041 (0)41 410 88 79.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen