Blues & Lunch der Luzerner Zeitung im Grand Casino Luzern

«Blues & Lunch» Wenn satter Blues in Luzern auf feine Kulinarik trifft Die «Luzerner Zeitung» lud am 8. November ihre Kundinnen, Kunden, Partnerinnen und Partner zum «Blues & Lunch» ins Grand Casino Luzern. Umrahmt von satter Bluesmusik liessen sich die Anwesenden das Mittagessen schmecken. Monika Burri 09.11.2022, 13.55 Uhr

Jérôme Martinu (Chefredaktor Luzerner Zeitung), Bettina Schibli (Leiterin regionales Marketing), und Stefan Bai (Leiter Werbemarkt, von links) bewiesen coole Bühnenpräsenz. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 8. November 2022) Monika Szalai, Karin Frauenlob und Irina Buco, Schmid Gruppe. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 8. November 2022) Roger Bisang, Otto’s AG, mit Pascal Bättig, Wärchbrogg Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 8. November 2022) Dominik Haltiner, Manuela Bischof und Michel Reber von der Genossenschaft Migros Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 8. November 2022) Beatrice und Stefan Bischof, Emil Frey AG. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 8. November 2022) Pascale Hottiger-Gubler, Hammer Auto Center AG. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 8. November 2022) Das Team von KV Luzern: Peter Häfliger, Cornelia Mühle, Thomas Sele und Mario Zemp. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 8. November 2022) Cornelia Weibel und Daniel von Arx, Luzerner Kantonalbank AG. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 8. November 2022) Roger Lütolf, Gastroimpuls (links) und Kurt Felder, CSS. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 8. November 2022) Von links: Marco und Beni Stocker von Stockerdirect AG mit Daniel Piazza, Akomag Corporate Communications AG. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 8. November 2022) The Blues is back in town ... und mit ihm auch wieder der traditionelle «Blues & Lunch» mit Live-Act Billy Branch & The Sons of Blues. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 8. November 2022) Mike Boehler und Irène Lustenberger, Haecky Import AG. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 8. November 2022) Livia Burri und Laura van Zutphen, Aeschbach Chocolatier AG. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 8. November 2022) Lena Häfelfinger (Nidwalden Tourismus/Cabrio Stanserhorn-Bahn) traf am Buffet auf Marco Thali (Pilatus-Bahnen AG). Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 8. November 2022) Für die grossen Sportanlässe in Luzern zuständig: Andreas Grüter, Timon Wernas, Irene Fanger, Wanaka Emmenegger, Reto Schorno. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 8. November 2022)

Endlich konnte nach dem letzten richtigen «Blues & Lunch» nach 2019 wieder das Motto des Grand Casino Luzern gelebt werden: «Die Kunst der Unterhaltung pflegen». Der wunderschöne Konzertsaal Casineum bot am 8. November über den Mittag genau das passende Setting für einen Blues-Live-Act mit kulinarischen Leckerbissen. Diese jährliche, traditionelle Veranstaltung der CH Regionalmedien AG, zu der auch diese Zeitung gehört, möchte den Kundinnen und Kunden sowie auch vielen Partnerunternehmen die Möglichkeit des Austausches bieten. Bei Musik und in einer ungezwungenen Atmosphäre lässt es sich ideal Pläne für die Zukunft schmieden.

Kleine Showeinlage und ein Dankeschön

«Heute wollen wir zusammen den ‹Groove› spüren», sagte Stefan Bai, Leiter Werbemarkt. Ausgerüstet mit coolem Hut und Sonnenbrille begrüsste er die Gäste und griff mutig zum Saxofon, das sich jedoch als auf­blasbares Instrument entpuppte. Kein Problem: Die Technik spielte ein fetziges Sax-Solo ein, und schon ist der gewünschte ­Groove im Raum angekommen.

«Wir sind stolz auf unsere neuen, regionalen Apps»

Mit Chefredaktor Jérôme Martinu an der aufblasbaren Plastik-Gitarre und Bettina Schibli, Leiterin des regionalen Marketings, am Plastik-Keyboard bekam Bai die nötige Unterstützung auf der Bühne. Da das Trio nicht für sein musikalisches Können bekannt ist, richtete es Grussworte an das Publikum und ergänzte, dass man grundsätzlich gut unterwegs sei. «Die digitale Transformation ist auch bei uns in vollem Gange. Wir sind stolz auf unsere neuen, regionalen Apps, die wir kürzlich aufgeschaltet haben», so Stefan Bai. Er nutzte die Gelegenheit, der Kundschaft für das langjährige Vertrauen in das Medienhaus zu danken. «Wir geben weiterhin alles, damit Sie medial immer im besten Licht stehen.»

Mit sattem Blues dem Alltag entfliehen

Aktuell findet das Lucerne Blues Festival mit 14 Blues-Bands statt. Die «Luzerner Zeitung» pflegt seit Jahren eine enge Partnerschaft mit dem Organisator, Martin «Kari» Bründler. Dieser freute sich dann auch, die Männer von «Billy Branch & The Sons of Blues» auf die Bühne zu bitten. Sogleich füllte ein knackiger Chicago Blues den Saal, das Essen und die Musik standen für die nächsten 45 Minuten im ­Mittelpunkt. Als Frontman Billy Branch dann mit seiner Mundharmonika spielend von der Bühne stieg und durchs Publikum lief, hatte er die Aufmerksamkeit aller auf sicher. Mit ­Musik in den Ohren und einem köstlichen Stehlunch aus der Küche des Restaurants Olivo im Bauch ging es für die Gäste zurück an den Arbeitsplatz – der «Blues & Lunch» gefiel.