Diese Brahms-CDs sind ein Klassik-Meilenstein: Das Duo Soós-Haag zu seinem neuesten Werk Das inzwischen international renommierte Luzerner Klavierduo Soós-Haag im Gespräch über seine Aufnahmen der Brahms-Sinfonien – ein wahres Monument der Hauskonzert-Musik. Urs Mattenberger 13.07.2022, 16.00 Uhr

Die Brahms-Sinfonien als «bisher grösste Herausforderung»: das in Ebikon wohnhafte, international tätige Klavierduo-Paar Ivo Haag und Adrienne Soós auf dem Kampus Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 18. Juni 2022)

Vierhändiges Klavierspiel ist als kleinstmögliche Form der Kammermusik prädestiniert fürs Hauskonzert. Haben Sie das während der Einschränkungen aufgrund Corona vermehrt praktiziert?

Adrienne Soós: Ich habe schon den Eindruck, dass vermehrt Konzerte im privaten Rahmen durchgeführt wurden. Aber dass man Gäste zu Kaffee und Kuchen einlädt und dann musiziert, gibt es bei uns ganz selten. Professionelle Musiker sind ja auf Gagen angewiesen. Aber bei einer Geburtstagsparty setzen wir uns auch einmal ans Klavier.

Ivo Haag: Ich mag es sowieso nicht, wenn das vierhändige Klavierspiel in die Hausmusikecke gestellt wird. Klar gibt es viele vierhändige Bearbeitungen, die für den Hausgebrauch geschrieben wurden. Aber bis um 1800 wurde Klaviermusik überhaupt noch nicht für öffentliche Konzertsäle geschrieben. Und es gibt grossartige Musik für vier Hände, die der zweihändigen Klavierliteratur ebenbürtig ist. Dass das selbst für Bearbeitungen gelten kann, zeigen die Fassungen für Klavier zu vier Händen, die Brahms selber von seinen vier Sinfonien erstellt hat und die wir eingespielt haben.

Kommt es vor, dass Sie beschliessen: Statt den «Tatort» zu schauen oder eine CD einzulegen, spielen wir heute Abend zu Hause eine Sinfonie von Brahms?

Haag: (lacht) Nein, das hat aber nichts mit dem «Tatort» zu tun, obwohl ich mir den früher öfters angeschaut und mich dabei auch immer wieder mal geärgert habe. Da wir berufshalber viel Zeit am Flügel verbringen, versuchen wir, das von der Freizeit zu trennen.

Promo-Video aus dem Jahr 2016. Quelle: Youtube

Die «Schubertiaden» oder Schönbergs Verein für musikalische Privataufführungen waren gesellschaftlich-kulturelle Brennpunkte. Geht mit der Hausmusik nicht ein Kulturgut verloren?

Haag: Solche kulturellen Zirkel darf man nicht als Hausmusik romantisieren. Die «Schubertiaden» entwickelten sich in der Anfangsphase des bürgerlichen Konzertlebens zu Veranstaltungen, an denen 300 bis 400 Personen teilnahmen und für die zum Teil Eintritt verlangt wurde. In abgeänderter Form können sie aber noch immer Modell sein. Anfang September sind wir an die «Schubertiade» in Fribourg eingeladen, die mit einer bunten Mischung in über 160 Konzerten den Gedanken des Austauschs in unsere Zeit überträgt.

Klavierbearbeitungen machten einst Sinfonien zu Hause zugänglich. Was spricht bei jenen von Brahms für die Klavierfassungen, wenn es auf CD das Original gibt?

Ivo Haag. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 18. Juni 2022)i

Haag: Wir wollen mit dieser Gesamtaufnahme zeigen, dass Brahms’ eigene Klavierfassungen dieser Orchesterpartituren pianistisch so gut sind wie seine originale Klaviermusik. Damit sind sie vollwertiger Bestandteil seines Gesamtwerks und könnten sich im Konzertsaal eigenständig etablieren, wie das mit Ravels Klavierfassung von «La Valse» geschehen ist.

Soós: Weil man in den Klavierfassungen zweite Stimmen und viele Details sogar besser hört, kann man die Sinfonien nochmals neu entdecken. Auch weil Brahms für sich in Anspruch nahm, als Komponist «dreister und frecher» zu verfahren als ein Arrangeur, der eins zu eins übersetzt. Wie bei einer literarischen Übersetzung ist auch hier die wörtliche nicht immer die beste.

Wo hat Brahms «literarisch» übersetzt?

Haag: Brahms hält sich zwar nahe ans Orchester, er fügt nichts hinzu und lässt nichts weg. Aber die Freiheit zeigt sich darin, wie er orchestrale Muster in pianistische verwandelt. Es gibt eine Bearbeitung der ersten Sinfonie für zwei Klaviere von Robert Keller, der in der Einleitung die Bässe plump immer in Oktaven verdoppelt, während Brahms, je nach der Dichte des Satzes, die Verdoppelungen auch mal weglässt. Im ersten Satz der dritten Sinfonie musste Brahms eine nach oben strebende Melodie teilweise nach unten transponieren, wo der Tonumfang von Flöte und Oboe einen weiteren Anstieg nicht zuliess. In der Klavierfassung geht sie an dieser Stelle weiter nach oben – da lässt sich die ursprüngliche Idee auf dem Klavier sogar besser realisieren.

Das Klavierduo Soós-Haag Das ungarisch-schweizerische Klavierduo und Ehepaar Adrienne Soós und Ivo Haag verbringt seit rund 30 Jahren die Zeit am Instrument gemeinsam. Der in Zug aufgewachsene Haag arbeitet auch als Dozent an der Hochschule Luzern. Beide haben unter anderem in Budapest an der Liszt-Akademie studiert. Das in Ebikon wohnhafte Paar hat in seiner Karriere zahlreiche CDs eingespielt und feierte international Erfolge, so in der Warschauer Philharmonie oder beim Lucerne Festival.

Sind also die Klavierfassungen sogar «originaler»?

Haag: Das ist überspitzt formuliert. Aber bei der ersten Sinfonie war Brahms tatsächlich lange unschlüssig, ob das ein Klavierkonzert, eine Sonate für zwei Klaviere oder eben eine Sinfonie werden sollte. Generell sieht man in den Sinfonien, dass Brahms stark vom Klavier aus denkt, wenn er für Orchester schreibt. Im dritten Satz der dritten Sinfonie ergänzen sich die ersten und zweiten Violinen zu einer Figur, die für jede Gruppe allein kompliziert zu spielen wären. Auf dem Klavier spielen sich diese Arpeggien wie Butter.

Ihre Aufnahmen erinnern in der Spannweite von rhythmischer Prägnanz und Klarheit zu romantischen Klangmischungen an die historische Aufführungspraxis. Kommt diese den Klavierfassungen entgegen?

Haag: Auf jeden Fall. Dazu fanden wir wichtige Anregungen in Walter Blumes Schrift «Brahms in der Meininger Tradition». Blume war Assistent von Fritz Steinbach, den Brahms als Dirigenten sehr schätzte. Seine Schrift hat uns generell zu einem anderen, freieren Zugang zur Musik des 19. Jahrhunderts verholfen.

Wie soll man gemäss Blume Brahms spielen?

Adrienne Soós. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 18. Juni 2022)

Soós: Die Tempi sind etwas flüssiger und werden viel freier und flexibel verändert. Dadurch ergibt sich ein mehr kammermusikalisches Musizieren. Auch Phrasierungen werden stärker voneinander abgesetzt, was der Musik mehr Luft und etwas Sprechendes gibt. Wenn wir die Einleitung zur ersten Sinfonie flüssiger spielen, als man das gewohnt ist, ist das also kein Kompromiss mit dem Instrument. Dass Brahms hier das «Sostenuto» später mit dem Zusatz «poco» relativiert hat, zeigt, dass er das nicht so langsam gespielt haben wollte, wie es sich offenbar schon damals einbürgerte.

Mit flexiblen Tempogestaltungen lassen Sie Melodien wunderbar singen. Ist das eine Annäherung an Streicher und Bläser im Original?

Soós: Ja, wir haben tatsächlich x-mal in der Partitur nachgeschaut, wer im Orchester eine bestimmte Stelle spielt, um uns den Charakter vorzustellen, der Brahms vorschwebte. Ein Holzbläser-Solo legt zum Beispiel eine freiere Gestaltung nahe als eine Stelle der Tutti-Geigen.

Haag: Das hat auch einen grossen Einfluss auf die Dynamik. Wenn Brahms in der Klavierfassung «forte» schreibt, kann ganz Unterschiedliches gemeint sein, weil ein Forte von ein paar Holzbläsern ganz anders und viel leiser klingt als von einem Tutti.

Die 2. Sinfonie haben Sie auf einem Steinway eingespielt, dann wechselten sie auf einen Bösendorfer. Weshalb?

Soós: Bösendorfer Flügel verbinden nach meinem Empfinden Brillanz mit einem warmen und etwas dunkleren Klang als Steinway-Instrumente. Damit passen sie wunderbar zu Schubert und zum Repertoire von Mozart bis Brahms, das für uns zentral ist.

Haag: Unter anderem wegen unserer Aufnahmen der Brahms-Sinfonien wurden wir kürzlich in den Kreis der Bösendorfer Artists aufgenommen. Unser Inaugurationskonzert vor ausgewähltem Publikum in einem Kammermusiksaal des Wiener Musikvereins – das war eine Art Hauskonzert!

Brahms: The Sinfonies in the Versions for Piano Duo (2 CDs; telos)

