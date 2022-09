Luzern Brass Power am World Band Festival trotzt dem Regen – und Publikum kommt in Scharen World Band Festival ist mit Topklasse-Blechmusik, Dixieland und Schweizer Volksklänge eröffnet worden. Es begeisterte nicht nur eine der bekanntesten Brassbands der Welt, sondern Formationen aus unserer Region. Roman Kühne Jetzt kommentieren 25.09.2022, 15.19 Uhr

Die Black Dyke Band aus England brillierte auf dem Europaplatz. Bilder: Philipp Schmidli (26. September 2022)

«Skyfall»: Mit Power und Spannung interpretiert die Live Band SBB die berühmte 007-Melodie.

Schnitt auf «Patronage»: Die englische Black Dyke Band, eine der wohl bekanntesten Brass Bands auf der Welt, zelebriert die Festival-Hymne von Fritz Walter, diese Mischung aus Rock und Festgesang.

Schnitt auf «Gisela»: Die Dixiecombo Jazz Tube aus Ruswil swingt mit Feuer und Solobrillanz durch den Evergreen. Das Spezielle hier: Gleich drei Brüder der Familie Meier spielen seit der Musikschule vor 30 Jahren in der Formation zusammen. Ein Vierter sitzt heute, «mangels Zeit», im Publikum.

Die Blaskapelle Burgspatzen Grosswangen beim World Band Festival.

Es ist World Band Festival im KKL. Und als um 14 Uhr am Samstag die ersten Töne erklingen, ist kein Platz mehr frei. Die Stühle sind alle schon länger besetzt. Auch auf den Stehplätzen gibt es – gut geschützt vor dem Regen durch das Hallendach – fast kein Durchkommen mehr.

Rasanter Stilmix über drei Bühnen

Die Höhepunkte folgen Schlag auf Schlag. Über drei Podeste wird praktisch ohne Pause die ganze KKL Front bespielt. Die schnellen Wechsel zwischen den Plattformen und Stilen halten die Spannung hoch. Schnell wird die Bühne gewechselt. Es spielt die Liberty Brass Band Junior, die mit einem rhythmisch perfekten «Gospel Machine» überzeugt. Die Blaskapelle Burgspatzen aus Grosswangen setzt mit «gmögigen» Nummern, dem Polka «Ein Leben lang» oder dem Marsch «Kaiserin Sissi», einen lebendigen Kontrast.

Der Regen war kein Problem, wie das Publikum auch beim Auftritt der Live Band SBB bewies.

Jazz, Volksmusik, Samba, Rock: Begeisterte Applausausbrüche begleiten den rasanten Musikmix. Denn auch in Luzern zeigt sich das über den ganzen Sommer beobachtete Phänomen: Open-Air-Veranstaltungen boomen. Gehörten die letzten Monate oft den grossen Rockkonzerten und den Jungen, so sind es hier vor allem reifere Semester, die diesen Vorteil nützen. Aber: Die Vorführungen vor dem KKL sind auch gratis.

Wie schon beim Lucerne Festival, wo laut Medienmitteilung über 11000 Besucherinnen und Besucher die freien Angebote nutzten, scheinen diesen kostenlosen Konzerten die Nachwehen der Pandemie nichts anzuhaben. Für Werner Obrecht ist klar, dass momentan vieles zusammenkommt. «Corona, Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und eine drohende Inflation – da sind wohl viele Konzertkunden noch etwas defensiv», erklärt der Organisator des World Band Festivals. «Doch in der letzten Woche haben die Verkäufe stark angezogen. Wir hoffen, dass diese tolle Eröffnung und die erstmalige Übertragung durch das Schweizer Fernsehen seit zwei Jahren noch mehr Leute ermuntert, an ein Konzert zu kommen.»

Die Black Dyke Band am World Band Festival. Philipp Schmidli / Neue Luzerner Zeitung

Zu viel Blasmusik in der Region?

Schaut man auf die Website des KKLs erfüllt sich dieser Wunsch sicher teilweise. Für das Christoph Walter Orchestra vom Dienstag zum Beispiel, waren am Sonntagmorgen gerade noch 98 Tickets zu haben.

Brass-Band-Contest Die Brass Band Berner Oberland gewinnt den 32. Besson Swiss Open Contest der zehn besten Schweizer Brass Bands. Er wurde am Samstag im Rahmen des World Band Festivals im ausverkauften KKL durchgeführt. Den zweiten Platz gewann die Brass Band 13 Étoiles, gefolgt von den beiden Formationen aus der Zentralschweiz, der Brass Band Luzern Land (Platz 3) und der Brassband Bürgermusik Luzern (Platz vier). (mat)

Ein kleines Fragezeichen bleibt, wenn man das ganze Wochenende betrachtet. Denn am Samstag und am Sonntag eröffnete nicht nur das World Band Festival. Es findet, ebenfalls im Rahmen des World Band, auch noch der Brass Band Wettbewerb «Besson Swiss Open Contest» statt, wo elf Formationen auftreten. Dann spielt die Stadtmusik Luzern am Sonntag ihr Familienkonzert «Peter und der Wolf» in Emmen. Zur gleichen Zeit, wie im KKL die BBC Big Band auftritt. Zum allen Überfluss kann man am Sonntagabend in der Konzerthalle Andermatt noch Pepe Lienhard hören. Die geballte Blaskraft ist natürlich attraktiv. Doch besteht nicht die Gefahr, dass man sich gegenseitig das Publikum streitig macht?

Feurig und auch solistisch brillant: Jazz Tube aus Ruswil.

Immerhin: Das World Band Festival hat viele Stammgäste. Etwa der 68-jährige Alex aus Ebikon. Früher selber Klarinettist und aktiv bei einer Blasmusik hat er seine Tochter Viviane (28) aus Luzern dabei. Sie ist ebenfalls Kornettistin in der Brass Band Root. Beide sind sie begeistert von der Stimmung: «Hier herrscht immer eine tolle Atmosphäre. Neben dem Brass Band Contest in Montreux ist das Festival in Luzern ein fixes Datum in meiner Planung.»

World Band Festival: Noch bis und mit Sonntag, 2. Oktober, KKL Luzern; www.obrassoconcerts.ch

