Brassfilm im KKL Lachen wie in guten alten Zeiten: «Brassed Off» begeistert das Publikum im KKL «Brassed Off» vereinte als erster Brassfilm mit Livemusik im KKL die Grimethorpe Colliery Band und das 21st Century Orchestra. Trotz viel Humor war die Musik auf der Leinwand und auf der Bühne der Star. Florian Hoesl Jetzt kommentieren 03.07.2022, 15.55 Uhr

Harte Jungs mit Dame im Film «Brassed Off», im KKL begleitet von der Grimethorpe Colliery Band und dem 21st Orchestra unter der Leitung von Ludwig Wicki. Philipp Schmidli (Luzern, 2. Juli 2022)

Wer vom 21st Century Orchestra vor allem Filmaufführungen von Blockbustern kennt, wurde am Samstag überrascht. Denn erstmals wirkte eine Formation des Orchesters bei der Vorführung eines Brassfilms mit. Und «Brassed Off» von Mark Herman und Steve Abbott ist eine britische Tragikomödie zur Geschichte des Kohlebergbaus in Grossbritannien, die wohl eher eingefleischten Ewan-McGregor-Fans bekannt ist.

Die Geschichte spielt in den 90er-Jahren. Dem Bergbau geht es schlecht und so steht auch eine grosse Zeche in Grimley, einer kleinen Stadt in Yorkshire, kurz vor der Schliessung. Zur Zeche gehört eine Brassband, die für die Kumpel Ausgleich zum harten Arbeiterleben ist und die Kultur der Bergwerksleute und ihrer Familien repräsentiert. Klar ist: Wenn die Zeche verschwindet, existiert auch die Band nicht mehr. Und so ist es der sehnlichste Wunsch des Dirigenten, gespielt von Pete Postlethwaite, wenigstens einmal am Wettbewerbsfinale in der Royal Albert Hall teilzunehmen.

Die Kumpels proben fürs grosse Wettbewerbsfinale in der Royal Albert Hall. Philipp Schmidli (Luzern, 2. Juli 2022)

Prominente Gastband bringt alles mit

Das macht die Musik zum Star und ergibt einen Film voll von schwarzem Humor, anzüglichen Sprüchen, saufenden Kerlen und traditionellen Familienstrukturen. Kein Klischee wird ausgelassen, und was vielen Menschen heute die Zehnägel aufstellt, sorgte im gut besuchten KKL für herzhaftes Lachen bei Jung und Alt.

Die Pointe dieser Filmvorführung mit Livemusik war, dass diese auf der Bühne von der Grimethorpe Colliery Band gespielt wurde – jener Band, die auch den Soundtrack eingespielt hat. 1917, während des Ersten Weltkriegs in Grimethorpe, Yorkshire, gegründet, kennt die Band eben genau diese Geschichte der Bergleute und das Leid der etwa 250'000 Menschen, die in dieser Zeit der Stilllegung ihre Arbeit verloren haben. Im Abspann des Films wird dies trotz aller Lustigkeit dann doch deutlich vor Augen geführt. Die Band bringt selbstverständlich alles mit, was benötigt wird. Knatterndes Blech im schmissigen Marschtempo, aber auch die klangliche Seite der symphonischen Blasmusik.

Es ist Bandprobe und die Tür geht auf und da steht eine hübsche junge blonde Dame (Tara Fitzgerald) und erdreistet sich einfach zu fragen, ob sie sich am Flügelhorn zu den harten Jungs setzen darf. Man ist konsterniert, sprachlos und mächtig verunsichert. Nach einiger Diskussion kann es dann doch losgehen, nicht nur mit den Sprüchen, sondern auch mit einem ersten kleinen musikalischen Highlight. In «En Aranjuez Con Tu Amor», basierend auf einem Thema von Joaquín Rodrigo, gibt es ein Flügelhornsolo, bei dem die Band die getragene, mitunter fast schon traurige Melodie mit vollem Klang, weich und breit statt lüpfig und direkt ausmalt. Ludwig Wicki und seine Musiker meistern souverän die zusätzliche Herausforderung, dass Musik, die auch im Film gespielt wird, mit diesem Spiel synchron sein muss.

Pete Postlethwaite dirigiert das Flügelhornsolo der zugereisten Dame (Tara Fitzgerald). Philipp Schmidli (Luzern, 2. Juli 2022)

Einzig störend ist die Audioqualität der Sprache. Der Sound ist nicht ausgewogen, die Höhen zu aggressiv und dadurch klingt es zu laut. In einem Konzerthaus wie dem KKL und Ticketpreisen von bis zu 150 Franken darf man da etwas mehr erwarten.

Im Verlauf des Films bekommt man unterschiedlichstes Repertoire aus der Blasmusik zu hören bis hin zum Auftritt der Band beim Wettbewerb in der Royal Albert Hall. Gespielt wird da nichts Geringeres als die «Wilhelm Tell Ouvertüre» von Gioacchino Rossini. Spätestens jetzt dürfte die Musik auch Besucher mitreissen, die wegen des Films und nicht wegen der Blasmusik ins KKL gekommen sind, weil einfach alles zusammenpasst. Luzern, der See, die Berge und der Wilhelm Tell. Minutenlanger, tosender, stehender Applaus.

Schön, dass sich der Mut zum Risiko lohnt

Das 21st Century Orchestra war in kleiner Formation angerückt, hat den Gästen die Show gelassen und kam recht selten zum Einsatz. Die Produzenten konnten ja damals nicht ahnen, dass es einmal in Mode kommen würde, Filme und die Musik dazu live aufzuführen.

Vielleicht hätte man in den Zugaben, anstatt die Band für nochmals durch den «Tell» zu jagen, all die Menschen auf der Bühne auch noch etwas zusammen spielen lassen können. Aber schön ist zu sehen, dass man das KKL auch mit unbekannteren Filmen füllen kann. Und dass Ludwig Wicki, seine Truppe und der Veranstalter Obrasso dieses Risiko auch eingehen.

