Buch Junge Luzernerin ausgezeichnet: Ihr Comic erzählt von einer Krankheit, bei der Menschen die Realität verlieren Die Luzerner Illustratorin Cynthia Häfliger ist an der Frankfurter Buchmesse für ihre Graphic Novel mit der Serafina 2022, dem Nachwuchspreis für Illustration der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, ausgezeichnet worden. Arno Renggli 20.10.2022, 13.22 Uhr

Der Ausschnitt aus der Graphic Novel von Cynthia Häfliger zeigt den jungen Lars, der an einer Psychose erkrankt ist. Bilder: PD

Das Debütwerk zeige einfühlsam, was es bedeuten kann, an einer Psychose zu erkranken, heisst es in der Jurybegründung. Mit ausdrucksstarken Bildern veranschauliche sie, wofür Worte kaum ausreichen: wie ein Leben seine vertrauten Konturen verliert und auch das der Angehörigen aus den Fugen gerät.

Der Nachbar als schurkisches Monster

Als der junge Lars durchs Zimmerfenster den Nachbarn erspäht, der gerade den Rasen mäht, fühlt er sich plötzlich von ihm bedroht. Er sieht den Nachbarn als schurkisches Monster, das ihm etwas antun will. Der Vater von Lars versucht, ihn zu beruhigen. «Du lügst!», schreit Lars. Und als der Vater sich ihm nähern will, bricht Lars in Panik aus: «Fass mich nicht an!!»

Illustratorin Cynthia Häfliger (27).

Die im Luzerner Hinterland aufgewachsene und lebende Illustratorin Cynthia Häfliger erzählt im Comicroman «Fremde Blicke» von einem jungen Menschen, der an einer Psychose erkrankt ist. Dieser psychiatrische Grundbegriff bezeichnet vielfältige Symptome, die schubweise, dabei einzeln oder in Kombination auftreten können. Die Hauptfigur Lars zeigt im Buch solche Symptome wie Realitätsverlust, Wahnvorstellungen und Paranoia. Sowie die Phasen dazwischen, wo er sich stark von anderen Menschen zurückzieht und unter Antriebslosigkeit leidet.

Eltern wollen helfen und verzweifeln fast

Cynthia Häfliger zeigt, wie die Familie von Lars erst nach dessen Auszug von Zuhause merkt, dass etwas nicht stimmt. «Oder hätten wir schon vorher etwas merken müssen?», werden sich die Eltern später fragen. Überhaupt ist die Familie in der Geschichte genau so wichtig. Es geht nicht nur darum, was Lars erlebt. Sondern auch, wie die Angehörigen damit umgehen, wie etwa die Eltern mit den Versuchen, dem Sohn zu helfen, immer wieder scheitern. Wie sie an die Grenzen dessen stossen, was sie verstehen und ertragen können. Wie sie von Ratlosigkeit und gar Schuldgefühlen geplagt werden.

Weitere Ausschnitt aus dem Comicroman: Die Mutter spricht Lars auf das Problem an. Lars wehrt heftig ab. Bilder: PD

Schliesslich entscheiden sie sich schweren Herzens, Lars in eine Klinik zu bringen. Dort beginnt ein langer Weg für ihn. Und für seine Familie. Cynthia Häfliger deutet an, dass dieser nie ganz zu Ende sein wird. Dass das Leben der ganzen Familie für immer anders sein wird. Aber dass es trotz Ungewissheit nicht schlechter sein muss.

Aquarelltechnik hat etwas Unberechenbares

Die Illustrationen zum Buch sind in Aquarelltönen gehalten. So ergibt sich eine gewisse Sanftheit, die aber eruptiv durchbrochen werden kann, etwa wenn Lars in eine psychotische Krise gerät. Ergänzt werden die Bilder durch knappe, stark verdichtete Erzähltexte und Dialoge.

«Fremde Blicke» ist das erste Buch von Cynthia Häfliger, die ein Studium an der Hochschule Luzern – Design & Kunst abgeschlossen hat. Wieso hat sie es einer psychischen Erkrankung gewidmet? «Ich erzähle von Themen, die mich interessieren, beschäftigen und berühren. Mit diesem Buch möchte ich einen Zugang vermitteln zu etwas, das in der Gesellschaft oft verunsichert.»

Über die Illustrationstechnik erklärt sie: «Diese ergibt sich jeweils aus dem Inhalt. Ich experimentiere gerne und verwende verschiedene Techniken. Aquarell begeistert mich wegen der Farben, der unscharfen Flächen und der Arbeit mit dem Pinsel. Dies hat etwas Unberechenbares, auch weil man nicht so einfach korrigieren kann. So konnte ich Bilder immer wieder neu zeichnen und neu erzählen.»

Cynthia Häfliger: Fremde Blicke. Grafic Novel. Kunstanstifter. 136 S., Fr. 29.90. Infos zur Autorin: www.cyha.ch.

Infos über psychische Erkrankungen (Auswahl): www.promentesana.ch; www.angehoerige.ch. In verschiedenen Kantonen gibt es Sprechstunden für die Früherkennung von Psychosen.