Buch Max von Moos in Fotografien: Private Einblicke in das Leben des prominenten Künstlers (1903–1979) Hier zeichnen sehr persönliche Fotos das Leben und den Mensch Max von Moos nach. Ein wundervolles Buch in Bild und Text. Susanne Holz Jetzt kommentieren 05.12.2022, 17.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Max von Moos um 1930, Fotograf unbekannt. Bild: Widmer&Fluri Zürich

Fotos sagen mehr als tausend Worte. Der Blick in ein Gesicht, das Lachen, das darin zu sehen ist, oder auch die Gram und der Verdruss. Fotos aus vergangenen Zeiten, Eltern und Kinder, die streng blicken. Es ist ein Fest, sich in solchen Bildern zu verlieren, die ein ganzes Menschenleben zeichnen. Eine Art Feier ist deshalb auch das Buch «Max von Moos in Fotografien».

Am 6. Dezember 2022 jährt sich der Geburtstag des surrealistischen Schweizer Malers Max von Moos zum 119. Mal. Der Sohn des Malers und Leiters der Kunstgewerbeschule Luzern, Joseph von Moos, lebte mit Ausnahme einer einjährigen Studienzeit in München ausschliesslich in Luzern. Max von Moos (1903 bis 1979) unterrichtete über 30 Jahre an der Kunstgewerbeschule Luzern und zählt zu den prominentesten Künstlerpersönlichkeiten der modernen Schweizer Malerei. Nun erzählt ein Buch mit vielen privaten Fotografien vom Leben dieser Künstlerpersönlichkeit.

Deutlich wird: Max von Moos inszenierte sich gerne. «Max von Moos in Fotografien» spürt diesen Inszenierungen nach und stellt den Alltag und das Umfeld, in dem der Künstler sein surreales Werk schuf, ins Zentrum. Mit bisher unveröffentlichten privaten Aufnahmen aus Kindheit und Jugend und aus dem Erwachsenenleben.

Eine kühle Mutter und wenig Geborgenheit

Man erfährt, dass die Mutter kühl und abweisend war, und dass die Angst den Künstler ein Leben lang begleitete, und er Geborgenheit als Kind vermisste. Das patrizisch-katholische Milieu verlässt Max von Moos nie, und doch wendet er sich mit Mitte 30 der marxistischen Gesellschaftstheorie und dem Kommunismus zu. Peter Thali, einer der vier Autoren des Buchs, zitiert Max von Moos unter anderem damit: «Noch heute stehe ich hinter den Thesen von Marx und Engels oder der Zielsetzung Lenins, aber die Unfreiheit des Denkens im Sowjetkommunismus kann ich nicht gutheissen.» Und welche Gültigkeit hat diese Aussage gerade heute: «Ausserdem ist der Beweis erbracht, dass die Welt nicht durch die Ratio bezwungen worden ist, sondern dass sie noch immer im Düsteren, im Grauen und nicht zu Bewältigenden liegt.»

Die Autorinnen Patricia Bieder und Alexandra Blättler interessierte die Selbstdarstellung des Künstlers und sein «offensichtlicher Wunsch, ein bestimmtes Bild von sich zu vermitteln». Es fasziniere die Konstanz seiner Optik: Fast ausschliesslich ist er in Anzug und Krawatte zu sehen, ab den 1960er-Jahren auch häufig in einer massgeschneiderten Lederjacke und Rollkragenpullover.

«Und dominierte auch der Zweifel den Geist des Künstlers, so bewahrte Max von Moos doch nach aussen hin stets Façon.»

Das Buch ist in vielerlei Hinsicht anekdotisch. Es beginnt nicht chronologisch, sondern mit einer Abfolge an Porträts. Es wirft, einem Fotoalbum ähnlich, Schlaglichter auf die Biografie des Künstlers: Kindheit und Jugend, das patrizisch-katholische Milieu, das Daheim in der Villa Heimbach an der Sälistrasse in Luzern. Auf den Atelierraum, den Max von Moos fast unverändert vom Vater übernimmt, die weiblichen Begleiterinnen, auf Reisen und Lehrtätigkeit.

Patricia Bieder und Alexandra Blättler sind sich einig: Max von Moos hafte das Bild des Pessimisten an. Zum einen habe dies mit der Rezeption zu tun, die sein Werk auf eine finstere Bildwelt reduziert. In seinen Äusserungen beeinflusse der Künstler das Bild aber selbst mit, und auch durch seine Erscheinung als melancholischer Denker. «Es gibt aber auch eine humorvolle Seite.» Diese werde in den Fotografien der Luzerner Fotografin Lisa Meyerlist sichtbar.

Max von Moos um 1975. © Foto: Peter Thali, Luzern. Bild: Widmer&Fluri Zürich

Patricia Bieder: «Die Fotografien erweitern das Bild von Max von Moos. Sie schildern den biografischen, sozialen und lokalen Kontext. Und sie machen das spannungsvolle Gefüge offensichtlich, aus dem heraus er seine Kunst schuf.»

«Max von Moos in Fotografien». Herausgegeben von der Max von Moos-Stiftung im Verlag Scheidegger & Spiess. Mit Beiträgen von Patricia Bieder, Alexandra Blättler, Marcel Just und Peter Thali. Gebunden, 118 Seiten, 28 farbige und 117 Schwarz-Weiss-Abbildungen. ISBN 978-3-03942-037-7. Fr. 39.–. Bild: Widmer & Fluri, Zürich

Kommenden Samstag, 10. Dezember, findet um 16 Uhr in der Galleria Periferia in Luzern, Unterlachenstrasse 12, eine Buchpräsentation von «Max von Moos in Fotografien» statt. Auf dem Programm steht ein Gespräch mit Christoph Lichtin, Stiftungsrat der Max von Moos-Stiftung, und mit Autor Marcel Just.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen