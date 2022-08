Literatur Wie eine Frau im reiferen Alter sich selber, die Liebe und ihre Sexualität entdeckt Eine mysteriöse Postkarte bringt eine 60-jährige Frau darauf, ihr bisheriges Leben zu bilanzieren. Und ermöglicht ihr auch spannende Einsichten über ihre eigene Mutter. Davon erzählt «Frieda und die Liebe», ein neuer Roman der Luzernerin Gitta Lehner. Arno Renggli Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Autorin Gitta Lehner (58). Bild: Nora Nussbaumer

«Verehrte Frieda. Es sind die Monate von 1978, an die ich noch heute denke. Nie habe ich Dich vergessen, nie werde ich das tun.»

Diese mit Hans unterschriebenen Zeilen findet die 60-jährige Marlene auf einer Karte in ihrem Briefkasten. Und rätselt, wer dieser Hans ist. Und wer Frieda. Später wird sie herausfinden, dass Frieda die verstorbene Mutter ihres Nachbarn Felix ist, die Karte also knapp im falschen Briefkasten gelandet ist. Aber auch Felix kann sich keinen Reim darauf machen, wer Hans ist. Hatte seine Mutter damals einen Liebhaber? Marlene und Felix beschliessen, Hans zu suchen. Dabei erhellen auch Tagebücher, die Felix von seiner Mutter gefunden hat, die damalige Geschehnisse. Und wie Felix' Mutter ihre Ehe und ihr Familie erlebt hat.

Auch die eigene Mutter führte und Tagebuch - und verliebte sich in eine Frau

Zugleich befasst sich Marlene auch mit ihrer eigenen, ebenfalls verstorbenen Mutter, von der es ebenfalls Tagebücher gibt. Auch diese zeigen eine Frau, die mit ihrer Rolle in der Ehe und in der Familie durchaus nicht nur zufrieden war. Bei Marlenes Mutter zeigte sich dies sogar darin, dass sie sich in eine andere Frau verliebte. Indem sie ihre Mutter mit anderen Augen sieht, blickt sie auch anders auf ihr eigenes Leben zurück. Auf ihre eigene Ehe, die irgendwann endete. Nicht nur weil sie kinderlos geblieben ist. Sie konnte sich ihrem Mann nie ganz öffnen, auch nicht in körperlicher Hinsicht.

Allmählich aber spürt sie, dass genau dies mit ihrem Nachbarn Felix gehen könnte. Dass sie beide etwas Besonderes verbindet. Der zehn Jahre jüngere Mann umwirbt geduldig, aber immer offener. Doch auch Marlenes Ex-Mann möchte sie zurückhaben. Wie wird sich entscheiden? Und verändert der Blick auf ihr eigenes Leben, aber auch auf die beiden Frauen der vorherigen Generation, was sie von der Zukunft möchte, was ihr etwa in der Liebe möglich ist?

Vielleicht typisch für diese Frauengenerationen

Autorin Gitta Lehner hat mit 58 Jahren ein ähnliches Alter wie die Protagonistin ihres Romans. Autobiografisch sei dieser aber nicht, winkt sie ab. Die Authentizität der Story liegt also eher daran, dass sie typisch ist für schon etwas ältere Frauengenerationen. Gitta Lehner macht psychologisch einfühlsam plausibel, warum Marlene in früheren Jahren eigene Bedürfnisse hintanstellte. Und wieso sie irgendwann ausbrechen, auf sich selber hören will. Die Annäherung an ihren Nachbarn geschieht zögerlich, zum Teil fast furchtsam, geprägt von der Angst, nicht mehr gut genug zu sein oder verletzt zu werden. Und doch wächst ihr Mut stetig.

Bewegend sind aber auch die Geschichten der Mütter. Dass gleich von beiden Tage­bücher auftauchen, mag man der Autorin als etwas viel Zufall vorhalten. Aber als Informationsquelle sind sie erzählerisch wirkungsvoll. Dass beide Frauen, die noch mehr als Marlene in einem strengen sozialen Gefüge gefangen waren, irgendwann geheime Wünsche ausleben, überrascht und berührt. Besonders wie Marlenes Mutter sich voller Schüchternheit einer anderen Frau nähert. In der Ahnung, dass dies wohl in eine tiefe Enttäuschung münden wird.

Der Roman überzeugt mit Frauenfiguren, die wegen ihrer Lebenssituation dem eigenen Selbst lange Zeit wenig Beachtung schenken können. Aber dann den Mut aufbringen, zu neuen Ufern aufzubrechen.

Gitta Lehner lebt in Luzern, hat eine erwachsene Tochter und arbeitet auf dem Sozialamt des Kantons Zug. Alle drei neuen Romane von Gitta Lehner (siehe auch unten) sind als E-Books erschienen. Sie sind erhältlich via eReader (Amazon) oder direkt via www.gittalehner.com.

Zwei weitere Romane von Gitta Lehner Gleichzeitig mit «Frieda und die Liebe» hat Gitta Lehner noch zwei weitere neue Romane publiziert: In «Herberts Chance» stirbt ein Metzgermeister mit erst 49 Jahren. Als Verstorbener wird ihm klar, dass er zu sehr nur für seinen Beruf gelebt und vieles verpasst hat. Die etwas verspieltere Anlage des Romans macht es möglich, dass Herbert auch als Toter noch einiges erkennen und nachholen kann. Ernster ist der Roman «Zita stirbt und ich noch nicht», der laut Gitta Lehner auch autobiografisch ist. Hier geht es um eine nahe Freundin, die im Sterben liegt. Während des Abschiednehmens muss sich die Erzählerin mit vielen Unsicherheiten und auch der Sterblichkeit befassen. Doch in der Konzentration auf die Freundin gelingt auch die Versöhnung mit dem Tod. (are)

